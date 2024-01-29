Генсек НАТО возложил на Иран ответственность за удар по базе США

Tекст: Валентина Григоренко

Столтенберг выразил соболезнования после гибели американских военнослужащих и отметил, что Иран продолжает дестабилизировать регион, что также включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать их суда в Красном море, передает ТАСС. Видеозапись начала встречи выложила в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) пресс-служба НАТО.

В понедельник шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.

Напомним, по данным Bloomberg, Вашингтон изучает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании.