Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
Генсек НАТО возложил на Иран ответственность за удар по базе США
Иран несет ответственность за удар по базе США в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в США перед встречей с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Столтенберг выразил соболезнования после гибели американских военнослужащих и отметил, что Иран продолжает дестабилизировать регион, что также включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать их суда в Красном море, передает ТАСС. Видеозапись начала встречи выложила в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) пресс-служба НАТО.
В понедельник шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.
Напомним, по данным Bloomberg, Вашингтон изучает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании.