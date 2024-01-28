В Иордании погибли трое военных США, десятки ранены

При атаке на базу США в Иордании погибли три американских военных

Tекст: Ольга Иванова

Кроме того, как минимум 20 американских военнослужащих получили ранения. База США, о которой идет речь, находится недалеко от границы с Сирией.

Источники CNN рассказали, что дрон, атаковавший базу, был запущен поддерживаемыми Ираном боевиками, вероятнее всего он прилетел из Сирии.

Центральное командование США также подтвердило гибель троих военнослужащих, но уточнило, что ранены были 25 солдат.

Атаку прокомментировал президент США Джо Байден. Ответственность за нападение, по его словам, несут поддерживаемые Ираном группировки боевиков в Сирии и Ираке, передает РИА «Новости».

Глава государства подтвердил, что жертвами атаки стали трое военнослужащих США. Байден подчеркнул, что США продолжат исполнять «обязательства по борьбе с терроризмом», также он пообещал привлечь всех виновных к ответственности в надлежащее время и надлежащим способом.

Ранее движение «Исламское сопротивление в Ираке», в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью БПЛА две базы США в Сирии.