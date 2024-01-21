В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?34 комментария
Иракские группировки заявили об атаке двух баз США в Сирии
Движение «Исламское сопротивление в Ираке», в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью БПЛА две базы США в Сирии.
В заявлении говорится, что атакованы две американские базы в Сирии – на месторождении «Омар» и в Эш-Шаддади, передает РИА «Новости».
Ранее новостной портал Baghdad Today сообщил, что несколько человек, включая американцев, пострадали в результате ракетной атаки на военную базу Айн-эль-Асад, расположенную на западе Ирака.
Напомним, база Айн-эль-Асад, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, была атакована более чем 20 ракетами.