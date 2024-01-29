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Bloomberg: США рассматривают возможность тайной операции против Ирана
Вашингтон изучает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании, утверждает источник Bloomberg.
США рассматривают в качестве одной из возможных опций тайную операцию, в ходе которой будет нанесен удар по Ирану, но Вашингтон не возьмет на себя ответственность, сказал собеседник Bloomberg, передает РИА «Новости».
Подобный вариант должен «послать четкий сигнал» иранскому руководству.
Также не исключается прямой ответ США в виде нападения на иранских чиновников, подобно тому, как по решению прежнего президента страны Дональда Трампа был убит генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Реакция действующего президента США Джо Байдена может стать одним из самых важных шагов за его президентский срок. По мнению собеседника, с одной стороны он будет пытаться «наказать» инициаторов атаки, а с другой – это может вовлечь США в прямой конфликт с Ираном.
Байдену также нужно будет учесть возможные экономические последствия шагов на фоне конфликта с йеменскими хуситами в Красном море.
Напомним, дрон атаковал на американскую базу на севере Иордании, погибли трое американских военных. Президент США Джо Байден заявил, что ответственными в атаке являются поддерживаемые Ираном боевики в Сирии и Ираке.