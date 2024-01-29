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    Почему французы берут в осаду Париж
    Эксперты: Французская постколониальная империя в Африке потерпела крах
    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии
    Экоактивисты в Париже облили супом «Джоконду» (видео)
    В Иордании погибли трое военных США, десятки ранены
    Генерал ВСУ: Украина производила дальнобойные ракеты до ударов России 29 декабря
    Американист сообщил о более чем 150 ударах по американским военным базам
    NYT: Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
    Захарова ответила на жалобы участников «голой вечеринки» Ивлеевой
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    22 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

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    29 января 2024, 09:15 • Новости дня

    В Шотландии решили продолжить финансирование БАПОР вопреки позиции Лондона

    Первый министр страны Хамза Юсаф призвал продолжать поставлять помощь жителям Газы

    Tекст: Ольга Никитина

    Шотландское правительство, вопреки позиции Лондона, не приостанавливает и не отказывается от помощи БАПОР – Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, сообщил первый министр Шотландии Хамза Юсаф.

    Политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что раньше Шотландия предоставляла организации столько помощи, сколько было возможно, и впредь всегда будет стараться делать больше. Также власти Шотландии призвали другие страны продолжать поставлять помощь жителям Газы, передает ТАСС.

    На прошлой неделе британский МИД вслед за Австралией, Канадой и США объявил о решении приостановить финансирование БАПОР. Утверждалось, что некоторых сотрудников данной организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС.

    27 января 2024, 11:41 • Новости дня
    Дерипаска назвал условие спасения для Британии от краха экономики
    Дерипаска назвал условие спасения для Британии от краха экономики
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британию от краха спасет только очень прагматичное правительство лейбористов, но не стоит ожидать возвращения в страну русских инвесторов, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.

    Миллиардер в своем Telegram-канале назвал «очень и очень сложной» экономическую ситуацию в Британии. По его словам, что Лондону не стоит «мечтать о Сингапуре-на-Темзе».

    Дерипаска считает, что Британию может спасти только правительство лейбористов, но даже в этом случае вряд ли вернутся русские инвесторы, отношение к которым станет лакмусовой бумажкой и для китайских, и для индийских, и для латиноамериканских инвесторов.

    Ранее Reuters  сообщило, что налоговое бремя Британии достигнет самого высокого уровня со времен Второй мировой войны, а государственный долг близок к 100% валового внутреннего продукта по сравнению с 35% чуть более 15 лет назад из-за огромных расходов на поддержку экономики во время глобального финансового кризиса. пандемии COVID и роста цен на энергоносители в 2022 году.

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    28 января 2024, 17:07 • Новости дня
    New York Times: Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
    New York Times: Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль оказался крупным источником вооружений и боеприпасов для палестинского движения ХАМАС, поскольку члены группировки получают взрывчатку в основном из неразорвавшихся израильских снарядов, сообщила газета New York Times со ссылкой на западных и израильских чиновников.

    Кроме того, ХАМАС также вооружает своих бойцов оружием, украденным с израильских военных баз, передает РИА «Новости».

    При этом бывший замглавы отдела израильской полиции по обезвреживанию взрывных устройств Майкл Кардаш утверждает, что главным источником взрывчатки для ХАМАС остаются неразорвавшиеся снаряды израильской армии. Издание отмечает, что число неразорвавшихся снарядов в секторе Газа может исчисляться тысячами.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо закрыть границу между Египтом и сектором Газа для того, чтобы в анклав не попадало оружие, которое использует палестинское движение ХАМАС.

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    26 января 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики

    Политолог Скачко: Попытки Украины обвинить Россию в крушении Ил-76 так же неправдоподобны, как и слова о самообстреле Донбасса в 2014 году

    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    @ ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается обелить себя и Запад, поэтому хочет свалить вину за крушение Ил-76 на Россию. Офис Зеленского не может отрицать удар по самолету, поэтому решил заявить, что Москва сама спровоцировала атаку. Однако эта версия не выдерживает критики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Россия назвала бредовым выступление Украины по теме сбитого Ил-76 в ООН.

    «Версия Украины, представленная на заседании Совбеза ООН, типичная ложь во спасение своей уже давно запятнанной репутации. Не сомневаюсь, что Франция изначально перенесла встречу, чтобы офис Зеленского смог придумать «отмазку» получше. Кроме того, это заявление призвано обелить Запад. Если выяснится, что самолет был сбит иностранными ракетами, то Европа и США станут соучастниками преступления», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Вместе с тем Украина не может отрицать, что она сбила Ил-76, поэтому заявляет, что Москва сама спровоцировала удар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. ВСУ сбили борт над территорией России. Это все равно, что целенаправленно ударить человека, а затем обвинить в случившемся его самого», – отмечает собеседник.

    «Но Украина не первый раз не хочет брать на себя ответственность за свои деяния и обвиняет в них Россию. В частности, крушение Ил-76 можно поставить в один ряд с историями о Донбассе, который в 2014 году якобы обстреливал сам себя. Напомню, Киев тогда неоднократно обвинял в этом республики», – подчеркивает он.

    «Более того, Украина и дальше продолжит совершать провокации и обвинять в них Россию. Это нужно для того, чтобы испортить нашу репутацию в глазах других стран. Также офис Зеленского будет пытаться подтолкнуть Кремль к ответным действиям, чтобы вновь возложить вину на Москву. Поэтому нам нельзя поддаваться на подобные вызовы», – резюмировал Скачко.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было параноидальным и бредовым. «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – отметил он.

    Напомним, зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия, так как она должна была обеспечивать безопасность на своей территории. Кроме того, по ее словам, Москва не предоставила данные о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Также дипломат назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Между тем Россия призвала государства – члены Совбеза ООН осудить атаку на Ил-76 в Белгородской области. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что членам СБ ООН и руководству организации следует осудить «этот и все другие террористические акты киевской хунты». По его словам, в этой ситуации молчание только укрепляет уверенность «коррумпированного диктаторского режима Зеленского».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск в среду. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленными. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

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    28 января 2024, 05:23 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины попросил у Британии списанные корабли

    Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа попросил у Британии списанные корабли

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украине нужны боевые корабли, поэтому ВМС страны будут рады, если Британия передаст им два британских корбаля, которые собираются списать из-за нехватки моряков.

    «Без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам, мы будем очень рады», – приводит РИА «Новости» слова Неижпапы в интервью британскому телеканалу Sky News.

    Отмечается, что Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса.

    В 2024 году планируется утилизировать или передать союзникам фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster, который недавно был отремонтирован.

    Ранее сообщалось, что в Севастополе уничтожили две трети оставшихся с 2014 года украинских кораблей – их порезали на металл и расстреляли в море в качестве учебных мишеней.

    В декабре Британия и Норвегия решили возглавить «новую коалицию по морским возможностям», которая предоставит Украине корабли и транспортные средства. Лондон объявил, что отправит ей два минных тральщика типа Sandown для «повышения безопасности» в Черном море.

    Позже стало известно, что Турция не пропустила через черноморские проливы минные тральщики, которые Британия подарила Украине.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, какие Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота.

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    26 января 2024, 13:12 • Новости дня
    В Польше «поставили точку» в расследовании авиакатастрофы под Смоленском

    Минобороны Польши признало доклад о расследовании авиакатастрофы под Смоленском окончательным

    В Польше «поставили точку» в расследовании авиакатастрофы под Смоленском
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Польское правительство признает доклад комиссии касательно расследования крушения самолета Ту-154М под Смоленском в 2010 году окончательным и достоверным, сообщает Минобороны Польши.

    По информации польского ведомства, доклад 2011 года, который был подготовлен госкомиссией по расследованию авиапроисшествий, является достоверным итоговым документом, передает ТАСС.

    Ранее МИД Польши заявил, что официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы под Смоленском.

    Полонист Станислав Стремидловский объяснил отказ Варшавы от иска к России по смоленской авиакатастрофе частью внутрипольской войны.

    Напомним, самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент Лех Качиньский, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

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    27 января 2024, 02:03 • Новости дня
    Британский танкер Marlin Luanda загорелся в Красном море после обстрела хуситов

    Хуситы обстреляли ракетами британский танкер горит в Красном море, судно горит

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский танкер горит в Красном море после атаки хуситов, помощь судну оказываются Силы коалиции стран, участвующих в операции Prosperity Guardian, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

    По данным UKMTO, попадание ракеты произошло в 60 морских милях к юго-востоку от Адена. При этом на судне начался пожар.

    Отмечается, что все члены экипажа находятся в безопасности. По данным американских СМИ, хуситы атаковали два судна – танкер-продуктовоз Marlin Luanda, оператором которого является транснациональная компания Trafigura со штаб-квартирой в Сингапуре, а также нефтяной танкер Achilles, следующий под флагом Панамы из российского Приморска в неуказанный пункт назначения.

    При этом, представители йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на Marlin Luanda, которую мятежники назвали британским судном.

    Ранее йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о проведении военной операции против кораблей американских ВМС в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

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    26 января 2024, 16:15 • Новости дня
    Суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль должен принять все необходимые меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа, соответствующее постановление вынес международный суд (МУС) Организации Объединенных Наций.

    «Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде», – заявила председатель суда Джоан Донохью во время оглашения решения по иску ЮАР к Израилю по Конвенции о геноциде, передает ТАСС.

    Ранее ЮАР подала в МУС ООН в Гааге иск против Израиля, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей, назвав действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа геноцидом. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг обвинения ЮАР в геноциде.

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    28 января 2024, 03:51 • Новости дня
    США, Иордания, Египет и Саудовская Аравия решили сменить лидера Палестины

    США, Иордания, Египет и Саудовская Аравия обсуждают передачу власти в Палестине новому лидеру

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломаты США, Иордании, Египта и Саудовской Аравии обсуждают передачу власти внутри палестинской администрации от действующего президента Махмуда Аббаса новому лидеру, среди которых рассматривается несколько кандидатов.

    Цель такой рокировки – убедить Израиль после завершения конфликта в секторе Газа отдать управление в анклаве и на Западном берегу реки Иордан палестинской администрации, находящейся в Рамалле, пишет газета The New York Times, передает ТАСС.

    Отмечается, что среди кандидатов рассматриваются бывший премьер-министр Палестины Салям Файяд и племянник бывшего палестинского лидера Ясира Арафата Насер аль-Кидва.

    При этом, сам Аббас, который, по данным газеты, в курсе ситуации, настаивает на кандидате, на которого он будет иметь большее влияние – например на его экономическом советнике Мухаммеде Мустафе.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил директору ЦРУ Уильяму Бернсу примирить ХАМАС и Израиль для освобождения заложников и прекращения боевых действий в секторе Газа.

    Ожидается, что глава ЦРК проведет встречу с главами разведок Израиля и Египта Давидом Барнеа и Аббасом Камелем, а также премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

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    26 января 2024, 21:53 • Новости дня
    Британская королева рассказала о состоянии здоровья Карла III

    Tекст: Вера Басилая

    Король Великобритании Карл III хорошо себя чувствует после плановой операции, перенесенной им в пятницу в связи с увеличенной простатой, заявила его супруга королева Камилла.

    «У него все хорошо, спасибо», – сказала королева, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Ранее в Букингемском дворце заявили, что Карла III положили в больницу на запланированную ранее медицинскую процедуру из-за увеличенной простаты.

    До этого стало известно о том, что супруга старшего сына короля Великобритании, принца Уэльского Уильяма, 42-летняя принцесса Уэльская Кейт перенесла 16 января операцию на брюшной полости и не сможет исполнять свои обязанности вплоть до конца марта.

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    26 января 2024, 21:48 • Новости дня
    Генсек ООН объявил о направлении в Совбез уведомления о суде над Израилем

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что направит в СБ ООН уведомление по Международному суду по Израилю

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направит в Совет Безопасности всемирной организации уведомление с теми мерами, которые предписано выполнять Израилю в связи с решением Международного суда по конвенции о геноциде в отношении палестинцев в секторе Газа.

    «Генеральный секретарь направит Совету Безопасности уведомление по мерам, предписанным Международным судом», – приводит ТАСС сообщение официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

    Глава всемирной организации напомнил, что постановления суда обязательны к исполнению всеми странами всемирной организации, и верит, что все стороны будут исполнять постановление суда.

    Ранее сообщалось, что суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в Газе. По решению суда Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде.

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    27 января 2024, 06:41 • Новости дня
    США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов

    США в ходе удара по Йемену уничтожили противокорабельную ракету хуситов

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) объявило, что нанесло удар по Йемену, целью которого было уничтожение готовой к запуску противокорабельной ракеты хуситов.

    «Силы СЕНТКОМ нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, направленной в сторону Красного моря и готовой к запуску», – приводит ТАСС заявление Центрального командования ВС США.

    Отмечается, что атака произошла 27 января около 03:45 мск. Американские военные посчитали, что ракета представляла «непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США», находящихся у берегов Йемена в Красном море.

    Напомним, что после начала операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа, хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

    Ранее сообщалось, что после ракетного обстрела хуситов в 60 морских милях от берега Йемена загорелся британский продуктовый танкер Marlin Luanda. Экипаж судна эвакуировали находившиеся поблизости военные корабли.

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    28 января 2024, 04:06 • Новости дня
    Израиль начал штурм городов на Западном берегу реки Иордан

    Армия обороны Израиль начала бои с палестинцами на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует города на Западном берегу реки Иордан и ведет ожесточенные бои с силами палестинского сопротивления.

    Бои штурм идет в городах Кабатия и Калькилья, в районе Дженина и в Кабатии идет интенсивный бой с палестинцами, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

    Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о вероятности скорого начала войны на севере страны.

    При этом в Ливане, по его словам, наблюдается растущая готовность к боевым действиям.

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    26 января 2024, 14:22 • Новости дня
    В ООН заявили, что казнь азотом могут приравнять к пытке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Казнь заключенного азотом в штате Алабама могут приравнять к пытке, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    Он выразил сожаление по поводу казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме. Тюрк добавил, что из-за непроверенных методов удушение газообразным азотом может быть приравнено к пыткам, передает РИА «Новости».

    Представитель ООН добавил, что такой метод наказания несовместим с основополагающим правом на жизнь.

    Напомним, в США впервые была проведена казнь азотом, который пустили осужденному через дыхательную маску.

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    27 января 2024, 23:55 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла ракетами армейские казармы на севере Израиля

    Бойцы «Хезболла» обстреляли ракетами две армейские казармы на севере Израиля из пограничных районов на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряды шиитской милиции «Хезболла» совершили ракетную атаку на две казармы израильских войск, обстрелы велись из пограничных районов на юге Ливана.

    Обстрелы велись ракетами класса «земля — земля», в результате есть убитые и раненные сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    Отмечается, что атакованные казармы расположены в израильских поселениях Шомера и Ханита. При этом данные о количестве жертв и пострадавших не приводятся.

    Удары также были нанесены по командно-наблюдательному пункту израильской армии в Зыбдине.

    Ранее сообщалось, что четверо бойцов «Хезболла» погибли из-за атак Израиля на юге Ливана.

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    26 января 2024, 12:19 • Новости дня
    В Британии увидели признаки конца света из-за покрасневшей реки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Бирмингем в Британии вода в ручье стала кроваво-красной, местная пресса усмотрела в этом признаки «конца света», фотографии с необычной водой опубликовали местные жители.

    Окрашенный в кровавый цвет ручей на Перри-Коммон-Медоуз обнаружил представитель общественности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

    Издание также описало фотографии с места как «сцену из конца света».

    Начато расследование. Представитель совета района Джилли Бермингем разместила фото в X (бывший Twitter), у местных жителей публикация вызвала тревогу. Пока причина произошедшего не установлена.

    В 2020 году морская вода в ряде бухт острова Русский во Владивостоке стала оранжевой и красноватой из-за цветения микроводоросли, местные жители окрестили явление как «красный прилив».

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    • США затрещали по швам

      Половина штатов США поддержали штат Техас в его противостоянии с федеральными властями и Верховным судом. Миграционный кризис на границе привел к тому, что на юге США воодушевились сепаратисты. Доведет ли Джо Байден Америку до распада?

    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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