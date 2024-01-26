Министр обороны Германии оценил риск «нападения России» на НАТО

Политологи: Турция обменяла вступление Швеции в НАТО на ряд преференций

Tекст: Илья Абрамов

«Скорее всего, ключевые переговоры произошли во время визита в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Ценой вопроса могла быть поставка F-16. Кроме того, американцы могли поделиться с Анкарой какими-то технологиями или пригласить поучаствовать в совместных военных проектах», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«На отношениях с Москвой данное решение Анкары не скажется. Мы тесно сотрудничаем в экономической сфере. Более того, я полагаю, что российская тема затрагивалась на переговорах с Блинкеном. Турция вполне могла договориться с США, чтобы они «закрыли глаза» на торговые отношения», – отмечает собеседник.

«Что касается Венгрии, которая пока не ратифицировала соглашение о вступлении Швеции в НАТО, она продержится не больше пары недель. От Будапешта добьются согласия либо давлением со стороны Евросоюза, либо же уступками, например, разморозкой части средств», – подчеркнул Ткаченко.

Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. «Эрдоган пытается монетизировать любые свои возможности. Ни у кого не было сомнений в том, что он в конце концов согласится на сделку», – пояснил он.

«Однако важнее всего для Эрдогана его образ в глазах избирателей. Президент предстал перед гражданами страны в качестве сильного лидера, который вынудил Запад согласиться на его требования. Например, недавно политик говорил о том, что шведы уступили ему и согласились ограничить деятельность антитурецких организаций в стране», – акцентирует эксперт.

«Что немаловажно, Москва также не испытывала больших иллюзий относительно одобрения Анкарой вступления Швеции в НАТО. Эрдоган для нас ценен, так как он более независимый политик, равно как и Орбан. Мы не считаем их союзниками, но ведем деловое сотрудничество», – пояснил он.

«Венгрия, скорее всего, также согласится на вступление Швеции в НАТО. Орбан смог монетизировать голосования в ЕС по поводу Украины, так же будет и здесь. Скорее всего, согласие Будапешта будет обеспечено разморозкой средств Евросоюзом», – резюмировал Корнилов.

Ранее Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. Голосование прошло в ходе заседания генеральной ассамблеи парламента, в нем приняли участие 346 депутатов, 287 из которых проголосовали за законопроект, 55 высказались против, еще четверо воздержались.

Отмечается, что вступление Швеции в НАТО поддержала правящая Партия справедливости и развития, председателем которой является президент Турции Тайип Эрдоган, а также Партия националистического движения и основная оппозиционная Народно-республиканская партия. Теперь законопроект должен одобрить и подписать руководитель республики, после чего он будет опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete и затем официально вступит в силу.

Советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Ландерхольм, в свою очередь, прибыл в США, где встретился с помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Дипломаты обсудили намеченное вступление Стокгольма в НАТО, а также двустороннее сотрудничество в военной сфере и поддержку Украины.

Напомним, Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года. На данный момент Венгрия остается единственной страной Североатлантического альянса, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.