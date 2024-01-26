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    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    38 комментариев
    26 января 2024, 14:12 • Новости дня

    Министр обороны Германии оценил риск «нападения России» на НАТО

    Министр обороны Германии Писториус заявил, что не видит угрозы «нападения России» на НАТО

    Министр обороны Германии оценил риск «нападения России» на НАТО
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в настоящее время не видит «угрозы нападения России» на территорию НАТО или на какую-либо из стран – членов Североатлантического альянса.

    Писториус в интервью газете Bild заявил, что Россия сосредоточена на СВО. Также он со ссылкой на мнение военных аналитиков заявил, что подготовка Москвой новых крупномасштабных кампаний займет несколько лет, передает ТАСС.

    При этом глава германского военного ведомства считает, что нужен «принцип сдерживания» России, как во времена холодной войны, которая была намного более предсказуемой, чем нынешняя ситуация.

    Ранее Писториус заявлял, что следующие три–пять лет Германии следует использовать, чтобы вооружиться.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как население стран НАТО учат думать о войне с Россией.

    24 января 2024, 13:29 • Новости дня
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии с тем, чтобы разобраться в том, какими ракетами сбили самолет Ил-76 в Белгородской области, такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в ходе пленарного заседания палаты обратился к главе комитета Думы по обороне Андрею Картаполову, предложив подготовить соответствующее обращение, чтобы депутаты в США и Германии «наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают», передает РИА «Новости».

    Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что поддержку Запад оказывает нацистскому режиму в Киеве, и Германия и США должны осознать свою ответственность, «а депутаты парламентов должны объявить им импичмент».

    «Своих солдат расстреляли в воздухе. <…> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных. Ракетами американскими, немецкими», – заключил Володин.

    В Минобороны России сообщили ранее, что в среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные.

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    26 января 2024, 09:14 • Новости дня
    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»

    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО» при расширении

    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»
    @ Чумичев Александр, Чумичев Александр/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший президент России Борис Ельцин на встрече с американским лидером Биллом Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года заявил, что Россия в случае расширения Североатлантического альянса должна присоединиться к НАТО первой, и примеру Москвы затем последуют страны Центральной и Восточной Европы.

    Детали этого разговора приводятся в стенограмме, рассекреченной Архивом национальной безопасности США.

    Ельцин, согласно опубликованному документу, предлагал создать «своего рода картель», в который бы входили Россия, США и европейские страны. Это, по задумке экс-президента России, должно было способствовать укреплению международной безопасности, передает РИА «Новости».

    В стенограмме говорится, что ответ Клинтона был «очень сдержанным». Тогдашний президент США говорил о «величии России, но не упоминал идею создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО».

    Также Клинтон заявлял, что для России и США откроются уникальные возможности, если государства будут придерживаться намеченного курса.

    «Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше», – сказал тогда Клинтон.

    Расширение НАТО в итоге произошло в 1999 году, когда к блоку присоединились Польша, Чехия и Венгрия.

    В феврале прошлого года были рассекречены документы, согласно которым Клинтон на переговорах с Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в Вашингтоне называли постсоветское пространство опасным политическим беспорядком.

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    24 января 2024, 08:52 • Новости дня
    В Германии отказались помогать Киеву «в одиночку»

    Глава Минфина Германии Линднер заявил, что страна не будет в одиночку помогать Киеву

    В Германии отказались помогать Киеву «в одиночку»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Германия не будет в одиночку помогать Киеву, другие члены ЕС должны усилить поддержку, заявил немецкому изданию Die Zeit глава Минфина Германии Кристиан Линднер.

    По его словам, правительство Германии не допустит ситуации, когда страна делает больше в финансовом отношении, а другие продолжают делать меньше, передает РИА «Новости».

    Также Линднер отметил, что вероятна перегрузка финансов в том случае, если на долю Германии выпадет большая часть финансовых обязательств.

    По его мнению, остальные члены ЕС должны усилить поддержку Украины.

    Ранее в Минобороны Германии пообещали дать Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

    Тем временем Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он открыто требует, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро.

    Франция же занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.

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    24 января 2024, 13:50 • Новости дня
    Политологи: Турция обменяла вступление Швеции в НАТО на ряд преференций
    Политологи: Турция обменяла вступление Швеции в НАТО на ряд преференций
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Илья Абрамов

    Турция, вероятно, смогла обменять вступление Швеции в НАТО на экономические или военные преференции. Велика вероятность, что этим сценарием воспользуется и Венгрия. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Станислав Ткаченко и Владимир Корнилов. Ранее парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО.

    «Скорее всего, ключевые переговоры произошли во время визита в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Ценой вопроса могла быть поставка F-16. Кроме того, американцы могли поделиться с Анкарой какими-то технологиями или пригласить поучаствовать в совместных военных проектах», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «На отношениях с Москвой данное решение Анкары не скажется. Мы тесно сотрудничаем в экономической сфере. Более того, я полагаю, что российская тема затрагивалась на переговорах с Блинкеном. Турция вполне могла договориться с США, чтобы они «закрыли глаза» на торговые отношения», – отмечает собеседник.

    «Что касается Венгрии, которая пока не ратифицировала соглашение о вступлении Швеции в НАТО, она продержится не больше пары недель. От Будапешта добьются согласия либо давлением со стороны Евросоюза, либо же уступками, например, разморозкой части средств», – подчеркнул Ткаченко.

    Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. «Эрдоган пытается монетизировать любые свои возможности. Ни у кого не было сомнений в том, что он в конце концов согласится на сделку», – пояснил он.

    «Однако важнее всего для Эрдогана его образ в глазах избирателей. Президент предстал перед гражданами страны в качестве сильного лидера, который вынудил Запад согласиться на его требования. Например, недавно политик говорил о том, что шведы уступили ему и согласились ограничить деятельность антитурецких организаций в стране», – акцентирует эксперт.

    «Что немаловажно, Москва также не испытывала больших иллюзий относительно одобрения Анкарой вступления Швеции в НАТО. Эрдоган для нас ценен, так как он более независимый политик, равно как и Орбан. Мы не считаем их союзниками, но ведем деловое сотрудничество», – пояснил он.

    «Венгрия, скорее всего, также согласится на вступление Швеции в НАТО. Орбан смог монетизировать голосования в ЕС по поводу Украины, так же будет и здесь. Скорее всего, согласие Будапешта будет обеспечено разморозкой средств Евросоюзом», – резюмировал Корнилов.

    Ранее Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. Голосование прошло в ходе заседания генеральной ассамблеи парламента, в нем приняли участие 346 депутатов, 287 из которых проголосовали за законопроект, 55 высказались против, еще четверо воздержались.

    Отмечается, что вступление Швеции в НАТО поддержала правящая Партия справедливости и развития, председателем которой является президент Турции Тайип Эрдоган, а также Партия националистического движения и основная оппозиционная Народно-республиканская партия. Теперь законопроект должен одобрить и подписать руководитель республики, после чего он будет опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete и затем официально вступит в силу.

    Советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Ландерхольм, в свою очередь, прибыл в США, где встретился с помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Дипломаты обсудили намеченное вступление Стокгольма в НАТО, а также двустороннее сотрудничество в военной сфере и поддержку Украины.

    Напомним, Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года. На данный момент Венгрия остается единственной страной Североатлантического альянса, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

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    24 января 2024, 08:22 • Новости дня
    Глава Минобороны Германии пообещал дать Киеву вертолеты Sea King

    Глава Минобороны Германии Писториус пообещал дать Киеву шесть вертолетов Sea King

    Глава Минобороны Германии пообещал дать Киеву вертолеты Sea King
    @ REUTERS/Luke MacGregor

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус пообещал дать Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

    По его словам, Sea King является надежным и мощным вертолетом, он может помочь украинцам в разведке над Черным морем или транспортировке военных, передает RT.

    Также Писториус добавил, что это Sea King будут поставлены Киеву впервые.

    Ранее Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине.

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    25 января 2024, 18:33 • Новости дня
    Германия приступила к первому после холодной войны оперативному плану обороны
    Германия приступила к первому после холодной войны оперативному плану обороны
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое руководство намерено до апреля создать первый после окончания холодной войны оперативный план обороны, предполагающий действия сил безопасности и промышленности, сообщил глава территориального командования бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеман.

    Документ предусматривает сотни страниц инструкций, его обсудят в Берлине 26 января на симпозиуме, куда пригласят союзников Германии, сказал Бодеман, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Также на симпозиуме примут участие правоохранительные органы, ведомства по защите населения, энергетические и логистические компании, ученые и эксперты.

    Главной задачей Германии в случае военного столкновения станут обеспечение проезда военных и техники союзников. Документ должен предусмотреть борьбу со шпионажем, кибератаками, диверсиями, фейковыми новостями.

    Этот документ необходим для предотвращения конфликта или войны, добавил Бодеман. Он пояснил, что не ожидает «высадки русских десантников» на Северо-Германской низменности, но инфраструктура, мосты, энергетические компании находятся под угрозой диверсантов, в том числе со стороны специальных сил.

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    24 января 2024, 03:57 • Новости дня
    Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО.

    Голосование прошло в ходе заседания генеральной ассамблеи парламента, в нем приняли участие 346 депутатов, 287 из которых проголосовали за законопроект, 55 высказались против, еще четверо воздержались, передает ТАСС.

    Отмечается, что вступление Швеции в НАТО поддержала правящая Партия справедливости и развития, председателем которой является президент Турции Тайип Эрдоган, а также Партия националистического движения и основная оппозиционная Народно-республиканская партия.

    Теперь законопроект должен одобрить и подписать президент республики, после чего он будет опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete и затем официально вступит в силу.

    Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года.

    Венгрия остается единственной страной Североатлантического альянса, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

    Ранее сообщалось, что среди жителей Швеции снизилась поддержка вступления в НАТО. Если летом 2023 года вступление Швеции в НАТО поддерживали 65% жителей страны, то к концу ноября этот показатель снизился до 57%.

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    25 января 2024, 18:56 • Новости дня
    В Минобороны ФРГ заявили о тупике на Украине

    Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о тупике на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обстановка на украинском фронте зашла в тупик, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Ситуация на фронте «увязла», «ни одна сторона не продвигается вперед», сказал Писториус в интервью газете Bild.

    Он отметил, что в дальнейшем будет осторожнее с прогнозами по этой ситуации, передает ТАСС.

    Ранее Писториус пообещал передать киевскому режиму шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

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    23 января 2024, 21:29 • Новости дня
    В Германии началась недельная стачка машинистов железных дорог

    Железнодорожники ФРГ начали стачку с требованием повышения зарплаты

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Германии железнодорожники организовали очередную забастовку, ее начали машинисты грузовых поездов, а позже к ним присоединились коллеги, управляющие пассажирскими составами.

    Забастовка проходит по призыву профсоюза GDL, она продлится до 29 января, передает ТАСС.

    Причиной стал тарифный конфликт между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и профсоюзом. Работники потребовали повысить заработную плату на 555 евро в месяц, сократить продолжительность рабочей недели с 38 до 35 часов при сохранении заработной платы. Переговоры между сторонами не увенчались успехом.

    Ранее забастовка машинистов железнодорожного концерна Deutsche Bahn почти парализовала работу вокзала Берлина.

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    24 января 2024, 12:57 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на одобрение Турцией вступления Швеции в НАТО

    Песков об одобрении Турцией вступления Швеции в НАТО: Это суверенное решение страны

    Tекст: Ольга Никитина

    Голосование в парламенте Турции, который ратифицировал принятие Швеции в НАТО, является суверенным решением этой республики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля напомнил, что Турция является членом Североатлантического альянса и в этой связи у страны имеются обязательства и ведутся переговорные процессы с союзниками по НАТО, передает РИА «Новости».

    Напомним, Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. Документ передан на подпись президенту.

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    24 января 2024, 03:45 • Новости дня
    Швеция обсудила с США планы вступления в НАТО и помощь Украине

    Представители Швеции и США обсудили вступление королевства в НАТО, нападения хуситов и помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Ландерхольм прибыл в США, где провел встречу с помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

    Дипломаты обсудили намеченное вступление Швеции в НАТО, а также двустороннее сотрудничество в военной сфере и поддержку Украины, передает ТАСС заявление Белого дома.

    Отмечается, что Салливан заявил о «решительной поддержке США скорейшего вступления Швеции в НАТО», а также приветствовал недавнее подписание США и Швецией соглашения по сотрудничеству в сфере обороны.

    Кроме того, Салливан и Ландерхольм подчеркнули приверженность дальнейшей поддержке Украины, подчеркнули в Белом доме.

    Еще одной темой для переговоров были продолжающиеся нападения йеменских хуситов на торговые суда и военные корабли, проходящие по Красному морю, говорится в сообщении.

    Помимо этого были затронуты темы наращивания гуманитарной помощи населению Газы, расширяющееся двустороннее сотрудничество Швеции и США в сфере новейших технологий, а также тесное партнерство в реагировании на ряд общих глобальных вызовов.

    Ранее сообщалось, что парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО. За ратификацию протокола проголосовали 346 депутатов и 287, 55 высказались против.

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    25 января 2024, 09:54 • Новости дня
    Политолог предсказал появление в НАТО «сепаратистов»

    Политолог Бортник: После поражения Украины в НАТО появятся сепаратисты

    Tекст: Ольга Никитина

    После поражения Украины «посыплется» Североатлантический альянс, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Бортник в интервью YouTube-каналу «Вышка» сказал, что многие европейские страны отправятся в Москву для переговоров по вопросам безопасности. Формально покидать НАТО эти страны не станут, однако их политика, считает эксперт, станет более независимой, они будут заявлять о нейтралитете, передает РИА «Новости».

    Внутри НАТО после поражения Украины возникнут «сепаратисты», их будет очень много, особенно среди малых стран Восточной и Южной Европы, заключил Бортник.

    Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупреждал, что риск новых провокаций против России из-за неудач Запада на Украине довольно высок, однако от них не будет долгого эффекта.

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    25 января 2024, 14:51 • Новости дня
    Песков назвал «пиковой» текущую антироссийскую линию Запада

    Tекст: Ольга Иванова

    Политика Запада сейчас стала максимально антироссийской, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

    По его мнению, линия сдерживания России никуда не уходила, она лишь обострялась и уходила в пассив в зависимости от времени. На данный момент, считает Песков, «она находится, наверное, на пике», доказательством тому являются учения НАТО, передает ТАСС.

    Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает крупнейшие учения Steadfast Defender-2024, в которых задействуют порядка 90 тыс. военнослужащих.

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    26 января 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков опроверг сообщение Bloomberg о «сигналах» со стороны России по Украине

    Песков: Россия не отказывается от требований нейтральности Украины и ее невступления в НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг сообщение Bloomberg о том, что Россия якобы готова отказаться от требований к Украине не вступать в НАТО и придерживаться нейтрального статуса.

    Представитель Кремля подчеркнул, что сообщение американского информационного агентства «абсолютно не соответствует действительности», передает ТАСС.

    Bloomberg писало ранее, что Россия якобы шлет «сигналы» о возможности проведения переговоров с США об урегулировании связанного с Украиной кризиса. Источники агентства утверждали, что Москва могла бы рассмотреть возможность снять требования об отказе Украины от вступления в НАТО и ее нейтральном статусе.

    Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о неизменности целей российской специальной операции.

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    26 января 2024, 13:01 • Новости дня
    Песков: Россия ознакомится с планом Германии по «сдерживанию» России

    Tекст: Ольга Никитина

    Не секрет, что Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о разработке Берлином плана по «сдерживанию» России.

    Представитель Кремля отметил, что в Москве обязательно ознакомятся с таким планом, передает ТАСС.

    Ранее в Германии сообщили, что немецкое руководство намерено до апреля создать первый после окончания холодной войны оперативный план обороны, предполагающий действия сил безопасности и промышленности.

    По словам главы территориального командования Бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана, бронетанкового боя на Северо-Германской низменности или «высадки русских десантников» в Берлине не ожидают, однако власти Германии видят угрозу диверсионных актов.

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      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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