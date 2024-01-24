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    В Чехии заявили о готовности Запада к переговорам по разделу Украины
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    Путин дал старт Году семьи
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    Хуситы поставили ультиматум сотрудникам ООН из США и Британии
    Россия предоставила временное убежище для двух британок
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Откуда взялась мода на Россию

    Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    23 комментария
    24 января 2024, 09:39 • Новости дня

    После атаки украинских БПЛА в Орле повреждены несколько многоэтажек

    Мэр Парахин: Несколько многоквартирных домов повреждены в Орле после атаки украинских БПЛА

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате атаки украинских беспилотников в Северном и Железнодорожном районах Орла повреждения получили несколько домов, сообщил мэр города Юрий Парахин.

    Парахин написал в своем Telegram-канале, что утром среды в небе над Орлом были обезврежены БПЛА. В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Он уточнил, что в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах были выбиты стекла. При этом полный объем ущерба в настоящее время устанавливается. Жильцам поврежденных домов предложили размещение в пунктах временного пребывания.

    Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что средства ПВО сбили в регионе несколько украинских беспилотников.

    23 января 2024, 16:43 • Новости дня
    Польша определила принадлежность взорвавшейся на ее территории ракеты
    Польша определила принадлежность взорвавшейся на ее территории ракеты
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польская прокуратура завершила расследование дела о взрыве 15 ноября 2022 года на территории страны ракеты, в результате которого погибло два местных жителя, сообщила радиостанция RMF24.

    По данным радиостанции, которая ссылается на результаты расследования, взорвался «снаряд украинских сил ПВО, выпущенный во время массированной ракетной атаки России», передает ТАСС.

    Следствие закончили из-за отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Украины. Поэтому делать выводы, кто отдал приказ о запуске украинской ракеты ПВО и кто виновен в гибели жителей Польши, выяснить нельзя.

    Напомним, в ноябре прошлого года украинская ракета С-300 5-В-55 упала в польском Пшеводуве на юге страны, в результате взрыва погибли два местных жителя.

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    23 января 2024, 18:29 • Новости дня
    В Чехии заявили о готовности Запада к переговорам по разделу Украины
    В Чехии заявили о готовности Запада к переговорам по разделу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные союзники Киева в ближайшее время начнут говорить о разделе Украины, чтобы прекратить боевые действия, заявил бывший чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentni listy.

    По его словам, те, кто считает, что Киев будет контролировать все территории, входящие в международно признанные границы Украины, пребывают в иллюзиях.

    «Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво», – заявил Друлак, передает РИА «Новости».

    Также он сказал, что Киев без поддержки Запада будет и дальше «сыпаться» в ходе конфликта с Россией, если союзники не заставят пойти на уступки.

    Ранее в Германии посоветовали Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией.

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    23 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Столицу Украины могут перенести во Львов

    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская столица может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии, предположил бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

    Новая политика США в отношении украинского режима призвана справиться с новой реальностью, в которой Киев проиграет в конфликте с Россией, и, возможно, придется эвакуировать столицу Украины, заявил Брайен в статье для Asia Times, передает ТАСС.

    Вероятно, ее перенесут во Львов, указал экс-сотрудник Пентагона. Он также отметил, что в украинской столице ходят слухи о том, что президент страны Владимир Зеленский намерен уволить главу ВСУ Валерия Залужного, которого должен заменить Буданов. По мнению Брайена, Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения станет ситуация вокруг Авдеевки.

    У ВСУ нет возможности остановить российскую армию, это понимают в ЕС и в США, потому Европа «в панике», а Вашингтон пытается выстроить новую политику в отношении украинского кризиса, полагает эксперт.

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    23 января 2024, 11:05 • Новости дня
    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине

    «Военная хроника»: По объектам на Украине нанесен массированный ракетный удар

    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.

    Предположительно, крылатыми ракетами Х-101/Х-555 удары наносит российская стратегическая авиация, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

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    23 января 2024, 13:26 • Новости дня
    Высокоточным оружием поражены объекты производства ракет на Украине
    Высокоточным оружием поражены объекты производства ракет на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные во вторник утром произвели групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны России.

    Удар производился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, он пришелся по объектам ВПК Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На этих объектах производятся ракеты, комплектующие к ним и взрывчатка. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

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    23 января 2024, 15:59 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии получил угрозы с Украины перед визитом в Ужгород

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил угрозы с Украины перед визитом в Ужгород

    Глава МИД Венгрии получил угрозы с Украины перед визитом в Ужгород
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что получил угрозы от Украины перед своим визитом в Ужгород, однако не намерен отказываться от поездки.

    По его словам, через посольство Венгрии в Киеве пришли угрозы смертью из украинских источников для того, чтобы бросить тень на встречу министров иностранных дел в следующий понедельник, передает РИА «Новости».

    Сийярто заметил, что в интересах 150-тысячной общины закарпатских венгров достичь какого-либо соглашения с украинскими коллегами. В то же время украинские власти заверили Венгрию, что примут меры безопасности, чтобы встреча прошла без происшествий.

    Ранее в Венгрии заявили об отказе участвовать в оказании военной помощи Украине из спецфонда ЕС.

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    23 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания уже в 2024 году, сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Помощь будет включать в себя, в том числе, обучение летчиков, подготовку техников, инфраструктуры, передачу платформ, запасных частей и боеприпасов, передает ТАСС.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже, чем планировала.

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    24 января 2024, 06:00 • Новости дня
    Жители Николаева сообщили о передвижении техники ВСУ в сторону Херсона

    Жители Николаева сообщили о передвижении большого количества военной техники ВСУ в сторону Херсона

    Tекст: Денис Тельманов

    В сторону подконтрольного Украине Снегиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ, сообщаются жители города Николаев.

    «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – рассказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение.

    Помимо этого, в Снегиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    По словам Барбашова, Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Ранее сообщалось, что на Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр.

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    23 января 2024, 14:49 • Новости дня
    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ

    Испанский военкор Эспиноса: Ежедневно на Украине появляются десятки новых могил боевиков ВСУ

    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская сторона несет огромные, очень серьезные потери, кладбища, на которых захоронены боевики ВСУ, становятся все шире с каждым днем, рассказал побывавший в стране испанский военный корреспондент Хавьер Эспиноса.

    Эспиноса в подкасте El Mundo рассказал, что кладбища растут в таких городах, как Харьков, Днепропетровск и подконтрольном киевским боевикам Запорожье.

    «С каждым разом видно, как они расширяются, ежедневно появляются  десятки новых могил», – приводит его слова РИА «Новости».

    Немецкие СМИ писали ранее, что вооруженным силам Украины приходится оставлять некоторые позиции на фронте из-за критической нехватки солдат.

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    23 января 2024, 12:30 • Новости дня
    База наемников поражена при ударах по Харькову

    Источник: База наемников поражена при ударах по Харькову

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе российских ударов по Харькову во вторник повреждение получило расположение иностранных наемников, сообщил представитель экстренных служб.

    Точечные удары ночью наносились по расположению наемных боевиков, точно не установлено, граждане какой страны эти лица, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее в Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар. Согласно информации украинских СМИ, в Харькове произошло не менее восьми взрывов.

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    23 января 2024, 15:37 • Новости дня
    Экс-продюсер «Грибов» получил российский паспорт

    Экс-продюсер «Грибов» Юрий Бардаш получил российский паспорт

    Экс-продюсер «Грибов» получил российский паспорт
    @ t.me/yourabardash

    Tекст: Ольга Никитина

    Продюсер, основатель музыкальных групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш сообщил о получении российского гражданства.

    Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    Ранее Бардаш выступил в поддержку СВО и переехал в Россию. Он рассказывал, в частности, о наркотической зависимости президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (8)
    23 января 2024, 15:30 • Новости дня
    Посты французского наемника из «харьковского списка» пропали из соцсетей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикации наемника из Франции Алексиса Дриона в соцсети о его местонахождении оказались удалены спустя менее суток.

    Появившиеся на странице Дриона записи о том, что с ним все в порядке и он находится во Франции, исчезли из соцсети по состоянию на 13.00 мск, передает РИА «Новости». В публикации мужчина также называл сообщения о его гибели «российской дезинформацией».

    Ранее сообщалось, что француз Алексис Дрион, фигурирующий в списке наемников, которые на момент российского удара находились в Харькове, действительно находился на Украине. В своих соцсетях он публиковал фотографии с оружием в руках.

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    23 января 2024, 12:00 • Новости дня
    В Европе заявили о панике из-за давления ВС России на Украину

    Weapons and Strategy: В Европе паникуют из-за давления российских военных на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    В Европе паникуют из-за отсутствия у ВСУ возможностей противостоять давлению российских военнослужащих, заявил в статье для Weapons and Strategy экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

    В материале указано, что европейские и американские союзники президента Владимира Зеленского, которые заявляют, что хотят предоставить ему военную и финансовую помощь, все же сами понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению, передает РИА «Новости».

    «Поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», – подчеркнуто в материале.

    Эксперт заметил, что в странах ЕС боятся победы Москвы в конфликте на Украине, именно поэтому представители государств – членов НАТО чаще говорят о необходимости усиления альянса.

    Ранее в Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.

    Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

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    23 января 2024, 13:45 • Новости дня
    ВСУ раскритиковали БМП Bradley из-за непригодности к действиям в условиях зимы

    CNN: Украинские военные раскритиковали БМП Bradley из-за непригодности к действиям в условиях зимы

    ВСУ раскритиковали БМП Bradley из-за непригодности к действиям в условиях зимы
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные раскритиковали американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley из-за непригодности к действиям в условиях низких температур, сообщает американский телеканал CNN.

    По словам украинских военных, Bradley «не выдерживают суровую украинскую зиму», передает ТАСС.

    Также в ВСУ отметили «низкое качество» некоторых БМП.

    Кроме того, бойцы ВСУ заявили о «десятках единиц американской техники», которые были повреждены или уничтожены в ходе спецоперации.

    Ранее украинские военные пожаловались на тысячи мышей и крыс в землянках на фронте, которые заражают солдат болезнями, разрушают военное и электрооборудование, перегрызая провода.

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    23 января 2024, 12:24 • Новости дня
    Политолог: Склоки Парижа и Берлина еще больше затруднят помощь Украине

    Политолог Бордачев: Ссоры в ЕС могут еще больше сократить военные поставки Украине

    Политолог: Склоки Парижа и Берлина еще больше затруднят помощь Украине
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Франция и Германия поссорились из-за объемов помощи офису Зеленского, чтобы обратить на себя внимание США. Европейцы показывают, что не могут действовать вместе и хотят от Вашингтона возобновления поддержки Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине.

    «Ссора Франции и Германии обусловлена в первую очередь промедлением в оказании военной помощи Украине со стороны американцев. Европейцы как бы демонстрируют Вашингтону свою неспособность действовать сообща», – сказал Тимофей Бордачев, политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Это своего рода сигнал – Штаты должны играть лидирующую роль в помощи офису Зеленского. Однако я не думаю, что к этой ссоре подключатся еще какие-то страны. Британцы идут своим путем и делают все согласно собственным планам. Больше ни у кого в Европе нет столько ресурсов для Украины. Например, та же Польша в основном передает американское вооружение», – подчеркивает собеседник.

    «Вопрос поддержки Киева и так не очень устойчив, и эти склоки не добавляют ему стабильности. Уже сейчас помощь офису Зеленского снизились по сравнению с тем, что было в конце 2022 и начале 2023 года. Ссоры, в свою очередь, могут еще больше сократить поставки», – резюмировал Бордачев.

    Франция резко отреагировала на упреки со стороны Германии в недостаточной помощи Украине. В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер ФРГ Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе».

    Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на подобные упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».

    Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».

    Данные ссоры происходят на фоне отсутствия договоренностей в Сенате США относительно выделению помощи Украине. «По-прежнему надеемся, но сделка еще не достигнута. Существует ряд вопросов, по которым нет согласия», – отметил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

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