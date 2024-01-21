Новый глава МИД Франции отверг заявления о французских наемниках на Украине

Глава МИД Франции Сежурне: На Украине нет французских наемников

Tекст: Вера Басилая

Сежурне заявил, что посол Франции в Москве был вызван в российский МИД по этому вопросу. «Это одна из грубых манипуляций России, к которым мы привыкли. За ней последуют и другие, так что не будем позволять себя в это вовлекать», – заявил министр иностранных дел Франции, передает ТАСС.

Он также заявил, что ожидается несколько заявлений о помощи Украине президента Франции Эмманюэля Макрона во время его запланированного на февраль визита в Киев, который запланирован на февраль. Сежурне напомнил, что сам он уже побывал в Киеве, чтобы подтвердить нашу долгосрочную поддержку, потому что «Россия надеется на ослабление союзников Украины».

Глава МИД заявил, что провел содержательную беседу с президентом Зеленским, который рассказал о своих потребностях для продолжения сопротивления.

Сежурне ушел от ответа на вопрос издания поставит ли Париж самолеты Киеву. Он заявил, что Франция всегда поддерживала Украину «комплексными средствами, помогающими обороняться, и будет продолжать это делать».

Ранее министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

До этого послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт.

Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.