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    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    8 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    17 января 2024, 16:59

    В Иране опровергли поставки России БПЛА для использования на Украине

    В Иране опровергли поставки России БПЛА для использования на Украине
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран никогда не поставлял России ЮПЛА и ракеты для использования на Украине, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

    По его словам, заявления Киева о том, что против них используются иранские дроны, создают много шума, но Украина не предоставила ни единого доказательства и ни одного подтверждающего документа, передает ТАСС.

    Ранее представитель России в СБ ООН Василий Небензя заявил, что между Россией и Ираном не было сделок, нарушающих резолюцию СБ ООН о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе.

    Напомним, в Белом доме заявили, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет для применения на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет данных о том, что Иран поставляет ракеты России.

    16 января 2024, 21:05
    Иран нанес удар по территории Пакистана

    Иран ударил по позициям террористов в Пакистане

    Иран нанес удар по территории Пакистана
    @ West Asia News Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные атаковали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана, сообщило иранское агентство Tasnim.

    По данным Tasnim, Вооруженные силы Ирана нанесли удары по объектам с помощью беспилотников и ракет, другие подробности операции не сообщаются, передает ТАСС.

    Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.

    В ночь на 10 января террористы «Джейш аль-Зольм» напали на КПП между городами Раск и Джангал в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, погиб сотрудник полиции. Ранее группировка брала на себя ответственность и за другие нападения на границе Ирана и Пакистана.

    Ранее Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Газета ВЗГЛЯД писала, как эксперты оценили последствия удара Тегерана по иракскому Эрбилю.

    Коментарии (19)
    17 января 2024, 14:32
    Захарова назвала ужасающим число содержащихся «в застенках киевского режима» россиян
    Захарова назвала ужасающим число содержащихся «в застенках киевского режима» россиян
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страшным и ужасающим число россиян, находящихся «в застенках киевского режима».

    Во время брифинга журналисты поинтересовались у Захаровой, есть ли в украинских тюрьмах российские граждане. Она ответила, что есть, а также добавила, что в МИД поступает «большое количество обращений по поводу наших граждан или наших соотечественников, которые стали жертвами киевского режима», передает ТАСС.

    Захарова пояснила, что такие обращения в основном идут и рассматриваются по линии аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

    «Цифры страшные, цифры ужасающие. Они, к сожалению, опять же, только растут», – добавила Захарова.

    По ее словам, Россия практически ежедневно призывает международное сообщество «хоть что-то сделать для того, чтобы облегчить страдания ни в чем не повинных людей».

    Ранее в Госдепе США подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме.

    О смерти Лиры одним из первых сообщил известный американский журналист Такер Карлсон. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

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    16 января 2024, 19:02
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    Путин: Государственности Украины может быть нанесен невосполнимый удар
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО инициатива находится у российских военнослужащих, украинская государственность может получить невосполнимый удар, ответственность за это будет на нынешних киевских властях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, – а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил, если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин в обращении к военным на встрече в госпитале Вишневского заявил, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

    Коментарии (41)
    17 января 2024, 14:12
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники ВС России также поразили базу горючего для украинской военной техники, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО за сутки сбила 11 снарядов РСЗО «Ольха» и чешской Vampire, а также уничтожила 21 украинский беспилотник в районах Золотаревки, Белогоровки ЛНР, Новониколаевки, Горловки и Песков ДНР.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 779 БПЛА, 450 ЗРК, 14 658 танков и других бронемашин, 1202 РСЗО, 7759 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 560 единиц спецтехники.

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    17 января 2024, 08:42
    Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

    Le Monde: Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

    Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Париж передаст Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, а также несколько сотен бомб, пообещал президент Франции Эммануэль Макрон.

    Французский лидер рассказал, что в настоящее время работает с Киевом над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, которое планируется заключить через несколько недель. Макрон добавил, что для этого сам поедет на Украину в феврале, передает РБК со ссылкой на Le Monde.

    В августе французские власти передали Украине пробную партию ракет класса «воздух – поверхность» большой дальности SCALP.

    Между тем Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине.

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    16 января 2024, 21:11
    В Венгрии назвали способ прекращения конфликта на Украине

    В Венгрии отказ от поставок оружия Киеву назвали способом прекращения конфликта

    В Венгрии назвали способ прекращения конфликта на Украине
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Ольга Иванова

    Отказ от поставок оружия Киеву поможет завершить конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто порталу Exxpress.

    По его мнению, чем больше поставляется оружия, тем дольше продлится конфликт, передает ТАСС.

    Сийярто уверен, что главным условием для достижения мира на Украине является поддержание диалога с Россией.

    Для него очевидно: «все, что делалось до сих пор, не принесло успеха». Было поставлено много оружия, тем не менее конфликт только затягивается. «Украине было выплачено много денег, но ее разрушение продолжается. Точно так же санкции ЕС не поставили на колени российскую экономику и не приблизили нас к миру», – заявил дипломат.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил вместо выделения Киеву 50 млрд евро создать денежный фонд для Украины, но вне бюджета ЕС.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 07:30
    Украина попыталась обстрелять Белгородскую область из РСЗО Vampire

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны утром в среду пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку в Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    ВСУ попытались обстрелять территорию региона из чешской РСЗО RM-70 Vampire и применить беспилотники, но дежурные средства ПВО уничтожили снаряды и дроны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    До этого ночью среды Украина попыталась обстрелять Белгородскую область ракетами РСЗО «Ольха», эту попытку также пресекли.

    Коментарии (14)
    16 января 2024, 22:27
    Захарова назвала встречу в Давосе по Украине провальной для Киева
    Захарова назвала встречу в Давосе по Украине провальной для Киева
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Итоги очередной встречи в Давосе по украинскому вопросу в «копенгагенском формате» оказались провальными для киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Число стран и организаций, представленных на встрече, выросло, но итоги для Украины и ее западных хозяев оказались провальными, указала дипломат. Ее комментарий приводится на сайте МИД России.

    От участия отказался Китай, многие страны присутствовали в качестве наблюдателей и «на заниженном уровне», это сложно назвать полноценным участием, добавила Захарова.

    Между странами-участницами усугубились разногласия, киевскому режиму не удалось расширить антироссийский лагерь и принять новый документ. В коммюнике председателей – Украины и Швейцарии – отмечено, что документ не отражает мнения всех участников.

    По словам Захаровой, многие страны Глобального Юга и Востока, в том числе из участвовавших в «копенгагенском формате», открыто говорят о невозможности урегулирования украинского вопроса без российского участия.

    Ультимативная «формула президента Украины Владимира Зеленского» не дает возможности для всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, и понимание этого факта растет, добавила дипломат.

    Встречи в «копенгагенском формате», включая заседание в Давосе и последующие раунды, «бессмысленны и вредны» для урегулирования кризиса на Украине. «Принципы мира для Украины», которые пытаются создать организаторы, заведомо нежизнеспособны, поскольку основаны на абсурдной «формуле Зеленского».

    Эти встречи также не дают возможности для полезных реалистичных инициатив стран Глобального Юга, которые нацелены на устранение причин кризиса.

    Мирное урегулирование возможно только путем возвращения Украины к истокам своей государственности – нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу при полном уважении всех прав и свобод граждан всех национальностей на ее территории, заключила Захарова.

    Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в Давосе заявлял, что американская коалиция расширит масштабы подготовки ВСУ.

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    17 января 2024, 11:27
    Медведев: Существование Украины смертельно опасно для украинцев

    Tекст: Ольга Никитина

    Существование Украины смертельно опасно для украинцев, причем речь идет не только о бандеровском политическом режиме, но о «совершенно любой Украине», заявил заместитель председателя Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев.

    «Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий», – заявил Медведев в своем Telegram-канале.

    Вне зависимости от того, кто стоит у руля «ракового новообразования под именем Украина», легитимности это «стране» не добавит, уверен зампред СБ России. А значит, сделал вывод он, неопределенно долго, «практически всегда» будет сохраняться угроза новой схватки.

    Угроза нового конфликта будет существовать со 100-процентной вероятностью, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом, подчеркнул Медведев, отметив, что разгореться конфликт может и через десять, и через 15 лет.

    Именно поэтому, подчеркнул он, существование Украины и фатально для украинцев.

    «Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (…) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это – тем лучше», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев предупреждал, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

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    17 января 2024, 12:24
    Политолог: Гарантии безопасности Франции для Украины станут фикцией

    Политолог Ткаченко: Французские гарантии безопасности Украины не имеют реальной значимости

    Политолог: Гарантии безопасности Франции для Украины станут фикцией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Соглашения, которые президент Франции Эммануэль Макрон собирается обсуждать с Владимиром Зеленским, не предполагают вмешательства Парижа в конфликт с Россией. Этот договор – фикция, которой члены НАТО прикрывают нежелание брать Украину в альянс. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Макрон заявил о планах заключения двусторонних соглашений о безопасности с Украиной.

    «Двусторонние соглашения о безопасности, которые ранее заключил с Зеленским британский премьер Сунак, а теперь собирается подписывать Макрон – декорация без реальной значимости. Эти договоренности не предполагают вмешательства Британии или Франции в конфликт. Настоящие гарантии Украине может дать только вступление в НАТО, но туда ее никто не возьмет», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие договоренности могут стать своеобразным отчетом на грядущем саммите НАТО. Западные страны заявят о наличии двусторонних соглашений о безопасности и окончательно закроют вопрос о вступлении в альянс Украины. Поэтому, вероятно, следует ожидать визита в Киев с аналогичными целями и других европейских лидеров, например, Шольца или Мелони», – отмечает он.

    «Несмотря на то, что цели визита Макрона и Сунака были схожими, есть между их поездками и отличия. В частности, если разговор с французским президентом имеет какой-то смысл, так как он останется в ближайшее время главой государства, то британский премьер – «хромая утка». Если его партия проиграет, то Лондон может изменить свой подход к поддержке Украины, хотя и не кардинально», –резюмировал Ткаченко.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах приехать на Украину, сообщает Le Monde. Он также уточнил, что Франция «завершает процесс заключения соглашения о безопасности» с Зеленским. Подчеркивается, что договоренности будут аналогичны тем, которые в пятницу были заключены между Украиной и Британией.

    Также Париж передаст Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки Caesar, а также несколько сотен бомб, добавляет Le Monde. Французский президент таким образом стремится ответить на обвинения некоторых партнеров Парижа и показать, что Франция не отстает в плане военной поддержки офиса Зеленского от других стран.

    Напомним, Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что это значит на практике.

    Ранее Макрон заявлял, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте. Он призвал и дальше поддерживать Украину и усиливать оборону Киева и других уязвимых мест, отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения».

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    16 января 2024, 23:55
    Пакистан предупредил о последствиях удара Ирана по своей территории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар иранских вооруженных сил по пакистанской территории может иметь последствия, заявило пакистанское министерство иностранных дел.

    Удар ВС Ирана по территории Пакистана – это нарушение воздушного пространства страны, это может повлечь за собой последствия, заявил пакистанский МИД, передает ТАСС.

    При ударе погибли двое детей, добавили в ведомстве.

    Ранее иранское агентство Tasnim заявило, что иранские военные атаковали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Удар, согласно этим данным, наносился с помощью беспилотников и ракет.

    Коментарии (2)
    16 января 2024, 20:21
    Путин высказался о «формуле мира» Зеленского

    Путин: «Формула мира» Зеленского не позволяет вести переговоры с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского нацелена на продолжение реализации декрета о запрете вести переговоры с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Так называемая формула мира, о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса», – заявил Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России, передает РИА «Новости».

    Продвигаемая киевским режимом «формула мира» требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России «военных преступлений».

    Ранее сообщалось, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте.

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    16 января 2024, 20:14
    Путин: Предатели по определению не могут победить
    Путин: Предатели по определению не могут победить
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предатели, которые подают сигналы НАТО или пытаются «пересесть» на чуждые традиции, могут что-то «цапнуть» и «под одеялом сожрать», но успеха не добьются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России.

    «Те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы – как вы сказали, обращаются там к НАТО и так далее – это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли. Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что предатели никогда не побеждают.

    «Они могут что-то там цапнуть, что-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет. А тем более, если они на пьедестал почета выставляют явных нацистов и пособников Гитлера. Такие люди по определению не могут победить. Мозги там закомпостировали людям, проговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда», – добавил глава государства, отметив, что еще несколько десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают.

    Ранее Путин счел угрозой безопасности России депортацию русских из Прибалтики.

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    17 января 2024, 03:34
    Над Белгородской областью уничтожены четыре ракеты РСЗО и беспилотники

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался ночью в среду провести террористическую атаку в Белгородской области с применением ракет РСЗО «Ольха» и дронов, сообщило Минобороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что рядом с Белгородом уничтожены семь беспилотников.

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    17 января 2024, 01:40
    Иран заявил о встрече главы МИД Абдоллахиана с премьером Пакистана Караком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан провел встречу в Давосе с временным пакистанским премьером Анваар-уль-Хаком Караком.

    Встреча прошла 16 января, во вторник, заявил иранский МИД, обсуждался ли удар иранских вооруженных сил по пакистанской территории, не сообщается, передает РИА «Новости».

    Абдоллахиан заявил, что кризис из Палестины распространяется по региону, потому исламским странам, включая Иран и Пакистан, нужно приложить больше усилий для прекращения войны.

    Во вторник Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил об ударе беспилотниками и ракетами по базе террористов «Джейш аль-Адль» в пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном.

    Пакистан заявил, что удар по его территории может повлечь последствия. При ударе погибли двое детей.

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