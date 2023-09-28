Зеленский признал отсутствие данных у Украины о поставках иранских ракет России

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, нет факта продажи ракет Ираном Российской Федерации. Службы Украины продолжают находиться в контакте с партнерами и занимаются этим вопросом, передает ТАСС.

Также украинский лидер сообщил, что обсудил с генсеком НАТО возможность поставки Киеву дополнительных систем ПВО государствами – членами НАТО.

Ранее газета The Washington Post писала, что, как полагают США и союзники, Иран готовится поставить России первую партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. В Москве и Тегеране эту версию отвергали.