«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.3 комментария
Зеленский признал отсутствие данных у Украины о поставках иранских ракет России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет данных о том, что Иран поставляет ракеты России, заявил он в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
По его словам, нет факта продажи ракет Ираном Российской Федерации. Службы Украины продолжают находиться в контакте с партнерами и занимаются этим вопросом, передает ТАСС.
Также украинский лидер сообщил, что обсудил с генсеком НАТО возможность поставки Киеву дополнительных систем ПВО государствами – членами НАТО.
Ранее газета The Washington Post писала, что, как полагают США и союзники, Иран готовится поставить России первую партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. В Москве и Тегеране эту версию отвергали.