  • Новость часаИзраиль опубликовал список подлежащих освобождению палестинских заключенных
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Карнавализация компрометирует демократию

    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    7 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    21 комментарий
    22 ноября 2023, 13:05

    Песков ответил на заявления США о якобы передаче России иранских ракет

    Кремль отказался комментировать заявления США о якобы передаче России иранских ракет

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения России и Ирана в области военно-технического сотрудничества развиваются, при этом в Кремле никак не комментируют заявления США о том, что Тегеран якобы рассматривает возможность передачи Москве баллистических ракет для применения их в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Эту информацию никак не комментируем», – приводит его слова ТАСС.

    В Белом доме заявили ранее, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет для применения на Украине.

    21 ноября 2023, 18:23
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти

    Посол МИД Мирошник: России предстоит провести масштабный процесс по осуждению преступлений Украины

    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД РФ Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что России предстоит определить форму суда в отношении бойцов ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения.

    «Специальный военный трибунал в отношении военнослужащих ВСУ – это политическое решение, подобное тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала. Это форма политической договоренности и определенного консенсуса. Сейчас этот вопрос беспокоит многих и в Госдуме, и на международных площадках, активно обсуждается, в какой именно форме этот суд может быть проведен», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

    «Прецеденты подобных судов у нас есть: это Нюрнбергский трибунал, Харьковский трибунал, Киевский трибунал периода Великой Отечественной войны. Есть также национальные суды, которые принимают решение по преступлениям, совершенным на нашей территории», – пояснил он.

    «Этот масштабный процесс нужен для того, чтобы судить украинских идеологов, лидеров и ответственных за развязанный конфликт, за гражданскую войну в Донбассе, за государственный переворот, за приказы по нанесению ударов по гражданским, за позволение боевикам издеваться над военнопленными», – детализировал собеседник.

    «И чем ближе мы будем приближаться к победе в спецоперации, тем ярче и яснее будут прорисованы контуры этого судебного органа. Обычные суды тоже могут выполнить эту задачу – чисто технически ­– но, по нашему мнению, для украинского руководства необходим масштабный процесс, аналогичный Нюрнбергскому», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно вдоль линии боевого соприкосновения, территории, которая подвергается постоянным атакам ВСУ, должна работать структура по фиксации и документированию преступлений. Приведу аналогию: в 1942 году была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. На нее была возложена функция сбора данных и документов по преступлениям. И вот в ноябре 1945 года на основании этих документов, а также материалов СМЕРШ и других следственных органов, сформировалось обвинение в отношении лидеров Третьего рейха», – напомнил Мирошник.

    «Состав судей и прочие аспекты будут предметом договоренностей, сейчас идет проработка всех этих вопросов. Я приводил данные, согласно которым ежедневно у нас фиксируется больше двухсот прилетов. И это только военные преступления, связанные с обстрелами гражданских лиц, сооружений, технических объектов», – сказал он.

    «Каждую неделю у нас страдают десятки, сотни гражданских лиц, которые получают ранения, часть из них гибнет. И за все эти преступления украинские власти понесут наказание. Сейчас все данные находятся в разных ведомствах – в МЧС, в Министерстве здравоохранения, в Следственном комитете. А должна быть создана единая база. И тогда можно приступать к суду над исполнителями и над теми, кто отдавал приказы», – резюмировал спикер.

    Ранее сообщалось, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России. Также, известно, что на сегодня вынесено более 100 вердиктов судами ДНР и ЛНР в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения.

    В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявил один из авторов книги, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    В книге описаны свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. По словам Григорьева, об этих преступлениях рассказывают люди, которые пострадали от действий ВСУ, в том числе и родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы со стороны Украины, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам.

    Он добавил, что книга является промежуточным результатом работы Международного общественного трибунала. Все собранные доказательства будут использованы на процессах о преступлениях украинских неонацистов.

    Российские следователи уже заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем.

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    21 ноября 2023, 17:12
    Шойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
    Шойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
    @ Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены непосредственно главкому ВМФ России, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

    Он отметил, что эта работа уже завершается. Переподчинение, по словам Шойгу, даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях, говорится в Telegram-канале ведомства.

    В настоящее время Северный флот имеет статус военного округа, остальные находятся в составе военных округов.

    Ранее Шойгу сообщил, что особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил России, состав флотов и Каспийской флотилии пополнился более 130 кораблями, боевыми катерами и судами обеспечения.

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    22 ноября 2023, 06:29
    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море

    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В западной части акватории Черного моря обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Катера направлялись к Крыму, сообщило ведомство в Telegram.

    На прошлой неделе российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма.

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    22 ноября 2023, 07:31
    «Азов» оказался под ударами российских войск у Серебрянского лесничества

    Российские войска нанесли удары по штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия нанесла удары по трем опорным пунктам вооруженных сил Украины и трем районам скопления техники ВСУ. Кроме того, под огнем оказались около 30 украинских артиллерийских позиций, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек.

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    22 ноября 2023, 10:19
    Раненый офицер «Отважных» подбил танк в бою с «Азовом»

    Разведчик ЦВО: Раненый офицер «Отважных» подбил танк во время боя с «Азовом»

    Tекст: Ольга Никитина

    Раненый офицер «Отважных» подбил танк из гранатомета во время боя под Красным Лиманом с националистами «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация), рассказал разведчик ЦВО с позывным Фокс.

    «Наступали-наступали они (спецподразделение «Азова», – прим. ВЗГЛЯД), но, грубо говоря, они здесь наступили в лужу», – сказал РИА «Новости» разведчик, добавив, что националисты пустили в ход танки, но машины были уничтожены. «Из нашей роты офицер подбил один [танк] из гранатомета, будучи раненым», – сообщил Фокс.

    По данным военных из группировки ЦВО, «азовцы» пытались совершить прорыв 15 ноября к оборонительной линии России в лесах у города Кременная (ЛНР). В Кременском лесу начали действовать ДРГ из состава националистического батальона и других киевских элитных подразделений. Некоторые из них оказались в окружении бойцов «Отважных» и после боя отступили.

    На этом участке линии соприкосновения ВСУ потеряли два танка, одну МТ-ЛБ и еще одну единицу техники, которую не удалось опознать, возможно танк или БМП. «Азов» потерял 60 человек убитыми и ранеными.

    Ранее в среду сообщалось, что в районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов».

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    21 ноября 2023, 14:27
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1 тыс. 800 единиц различного вооружения и военной техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Шойгу отметил также, что многие украинские боевики, понимая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону, принимают решение о сдаче в плен.

    При этом глава Минобороны, слова которого приводятся в Telegram-канале военного ведомства, подчеркнул, что российские военнослужащие мужественно действуют в сложнейших условиях, выполняют задачи эффективно.

    «Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», – добавил Шойгу.

    В конце октября Шойгу сообщал, что вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов.

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    22 ноября 2023, 09:05
    Песков: Умерший в США летчик Беленко вряд ли прожил счастливую жизнь
    Песков: Умерший в США летчик Беленко вряд ли прожил счастливую жизнь
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, о кончине которого в США стало известно накануне, вряд ли прожил счастливую жизнь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Предатель, по словам представителя Кремля, никогда не сможет прожить счастливую жизнь. Стать предателем, подчеркнул Песков, – это всегда самое большое несчастье для человека, передает ТАСС.

    На этой неделе американские СМИ сообщили о том, что в США скончался 76-летний Виктор Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию в 1976 году. Сообщалось, что умер он 24 сентября, однако известно об этом стало только в ноябре.

    Напомним, Беленко угнал истребитель-перехватчик МиГ-25, позволив противникам СССР изучить новейший по тем временам самолет. Летчику было предоставлено убежище в США. В 1980 году получил американское гражданство и сменил фамилию на Шмидт. Работал авиаконсультантом. В США он завел новую семью (в СССР у него остались жена и сын).

    Газета ВЗГЛЯД писала, по каким мотивам этот человек пошел на предательство и почему его поступок не смогли предотвратить спецслужбы СССР.

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    21 ноября 2023, 14:53
    Шойгу: Поставки беспилотников в войска выросли в 16 раз

    Tекст: Ольга Иванова

    Объемы поставок в войска ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, а беспилотных летательных аппаратов – в 16 раз, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

    Он подчеркнул, что в этом году основные задания нацелены на оперативное оснащение группировок войск вооружением, техникой, боеприпасами и имуществом, говорится в Telegram-канале МО.

    Шойгу указал, что в сравнении с началом прошлого года объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли в 4,9 раза, бронетанкового вооружения более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов в 16 раз.

    Поставка средств поражения увеличена в 12 раз.

    Ранее Шойгу сообщил, что особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил России, состав флотов и Каспийской флотилии пополнился более 130 кораблями, боевыми катерами и судами обеспечения.

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    22 ноября 2023, 04:00
    Times рассказала о жалобах украинских военных

    Times сообщила о жалобах украинских военных на нехватку боеприпасов и дезертирство

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные рассказали, что вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов и техники, сообщают СМИ.

    Один из командующих в 21-й бригаде ВСУ выразил надежду, что Израиль «в ближайшем будущем» завершит операцию с секторе Газа, поскольку у ВСУ «критическая ситуация», украинские военные «не получают достаточно боеприпасов».

    Он заявил, что «крайне нужны артиллерийские снаряды, взрывчатые вещества, противотанковое оружие и мины», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Также Times сообщила о жалобах на дезертирство – один из офицеров признался, что в его роте из 114 человек 20 сбежали, хотя некоторые позднее вернулись.

    Кроме того, один из командующих батальоном, оценивая использование британских БТР Bulldog 1960-х годов, заявил, что «это не та техника, с которой можно идти в наступление».

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    22 ноября 2023, 11:15
    Die Welt: Зеленский посеял на Западе сомнения в возможности Украины победить
    Die Welt: Зеленский посеял на Западе сомнения в возможности Украины победить
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский сам сомневается в том, что ВСУ смогут одержать победу в военном конфликте с Россией, пишет издание Die Welt.

    Издание напомнило слова украинского лидера о том, что ВСУ проиграют без помощи со стороны США, передает RT.

    Поэтому международные наблюдатели начали задумываться, способны ли ВСУ продолжать боевые действия. Также влияют на ситуацию публичные разногласия Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным, говорится в статье. 

    В публикации автор отметил, что усталость от войны и вера в то, что сама Украина сомневается в своей победе, «придаст импульс всем настаивающим на переговорах с Москвой».

    Ранее Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом». Он заявил, что «это не кино» и «не может быть волшебства каждый день».

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    21 ноября 2023, 16:19
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожье

    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах Работина и Новопрокоповки

    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожье
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка. Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

    На Купянском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и два автомобиля.

    На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской народной республики. Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа.

    На Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка ДНР. Потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

    На Южно-Донецком направлении ВС нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новомихайловка и Никольское ДНР. Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

    На Херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.

    Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой народной республики и Саги Херсонской области.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1 тыс. 800 единиц различного вооружения и военной техники.

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    22 ноября 2023, 02:28
    Небензя назвал опыт Украины предостережением для других стран

    Небензя назвал трагический опыт Украины предостережением для стран, где Запад купил агентов влияния

    Небензя назвал опыт Украины предостережением для других стран
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Трагический опыт Украины должен стать предостережением для всех стран, где Запад за последние десятилетия расставил свои сети, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине Небензя заявил, что этот опыт должны учитывать все государства, в которых у Запада для реализации «узкокорыстных геополитических» интересов есть «прикормленные НПО» и «купленные агенты влияния», передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что страны Запада, «запустив этот дремлющий до поры до времени механизм», готовы пойти на любые «преступления и жертвы», они «с легкостью закроют глаза на любые самые отвратительные нарушения прав человека», руководствуясь двойными стандартами.

    После евромайдана Украина потеряла свои достоинство и независимость, это должно быть «зловещим напоминанием о том, чего может стоить отказ от собственных интересов и полное подчинение Западу», сказал Небензя.

    Он напомнил, что в ходе евромайдана произошла «преступная провокация радикальной оппозиции с расстрелом протестующих», в результате которой погибли более 100 человек. Было и «политическое мошенничество» – оппозиция «дезавуировала подписанные при гарантии Германии, Франции и Польши соглашения о переходном периоде и отстранила Януковича от власти в нарушение конституции страны».

    Комментируя визит главы Евросовета Шарля Мишеля в Киев в годовщину евромайдана, Небензя сказал, что Мишелю «стоило приехать для того, чтобы извиниться перед украинцами за все те обещания, которые ЕС дал, но не смог и не может выполнить».

    Он подчеркнул, что Киев взял на вооружение террористические методы и кичится этим. Учитывая, что нынешние власти Украины и их «западные кукловоды» отвергают возможность «сценария, при котором Украина перестанет быть антироссийской», России «придется выполнять цели СВО военным путем», заявил дипломат.

    8 декабря Россия проведет заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» по Украине.

    21 ноября 2013 года в Киеве начались протесты, которые вошли в историю как евромайдан. Нынешняя власть в Киеве отмечает эту дату как «День достоинства и свободы», но в результате Майдана страна постепенно потеряла всякий суверенитет, впав в полную зависимость от Запада, а последовавший конфликт с Россией лишил ее перспектив для развития.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    21 ноября 2023, 21:21
    Военный эксперт объяснил необходимость наращивания поставок БПЛА на фронт

    Военный эксперт Кнутов: Рост поставок дронов в российскую армию принципиально важен для победы России на фронте

    Военный эксперт объяснил необходимость наращивания поставок БПЛА на фронт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Минобороны проделало огромную работу по обеспечению армии дронами. Это принципиально важно для СВО, потому что превосходство в количестве дронов над противником – неотъемлемая составляющая победы в современном сражении, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в армию.

    «Министерство обороны России проделало огромную работу по обеспечению армии дронами. Именно военное ведомство поставляет основную часть беспилотников на фронт. Кроме того, в нашей стране становится все больше предприятий, способных производить БПЛА», – указывает Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Но надо понимать, что есть еще и волонтеры, которые также передают дроны на фронт. И я полагаю, что на деле объем поставок вырос даже не в 16 раз, а значительно больше. И это не может не радовать, поскольку в зоне СВО нужны все типы аппаратов», – рассуждает аналитик.

    По словам спикера, нужда в конкретном виде беспилотника определяется задачами, стоящими перед тем или иным подразделением. «Если солдаты находятся в обороне, то они заинтересованы в разведке, корректировке огня и ударам по ближним тылам противника с помощью дронов-камикадзе. Для контрбатарейной борьбы используются «Ланцеты», а для обнаружения артиллерии ВСУ чаще всего применяется «Орлан-30», – поясняет он.

    «Беспилотники, равно как снаряды или патроны, сегодня стали расходным материалом, поэтому их не может быть много. Превосходство в количестве дронов над противником – одна из неотъемлемых составляющих победы в современном сражении», – указывает Кнутов.

    Объемы поставок в войска беспилотников в сравнении с началом прошлого года увеличились в 16 раз. Об этом на заседании коллегии Минобороны во вторник заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этом году все основные задания нацелены на оперативное оснащение группировок войск необходимым имуществом и техникой.

    Увеличились также объемы поставок основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения – в 4,9 раза, бронетанкового вооружения более чем в три раза, а средств поражения в 12 раз.

    Ранее стало известно, что выпуск дронов-камикадзе «Куб», «Ланцет», а также БПЛА «Гранат» и «Тахион» будет кратно увеличен благодаря расширению возможностей производства беспилотников. Об этом писало издание РБК. Как отмечал индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, госкорпорация отлично справляется с реализацией заказа Минобороны.

    Военные аналитики в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечали качественный рост возможностей российских БПЛА.

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    22 ноября 2023, 07:58
    Украина «на праздники» попросила у США радары

    Politico сообщила о желании Украины получить от США радары Sentinel

    Tекст: Антон Антонов

    Украина для защиты оружейных заводов просит у США радары ближнего действия Sentinel, сообщают СМИ.

    Как пишет Politico, Украина «на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия». Указывается, что Sentinel способны отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся БПЛА. Politico предполагает, что с помощью Sentinel Украина может попытаться защитить заводы, где собирается производить собственное оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, издание Politico также сообщало, что украинцы массово бегут в Киев из других городов из-за лучшей защищенности столицы системами противовоздушной обороны.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    73 комментария

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    22 ноября 2023, 12:09
    Против экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу возбудили дело о госизмене

    В отношении бывшего-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмедова возбудили дело о госизмене

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

    Экс-тренера подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Ранее ФСБ задержала подозреваемого в передаче секретных данных Киеву жителя ДНР.

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