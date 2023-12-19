Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.3 комментария
Небензя опроверг нарушение «ракетных» положений резолюции СБ ООН по Ирану
Небензя опроверг заявления о нарушении Россией и Ираном «ракетной» части резолюции СБ ООН по ядерной программе
Между Россией и Ираном не было сделок, нарушающих резолюцию СБ ООН о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.
На заседании Совбеза Небензя заявил, что «вне зависимости от провокаций западных стран факт остается фактом» – нет каких-либо «убедительных аргументов в подтверждение измышлений о нарушениях «ракетных» положений» резолюции, передает ТАСС.
Небензя подчеркнул, что все распространявшиеся письма по данной теме содержали лишь «умозрительные суждения, подозрения и понимания». Он отметил, что «поставок в обход требований резолюции СБ 2231 не было и быть не могло», Западом не предоставлено «никаких сколько-нибудь вызывающих доверие доказательств обратного». Кроме того, как заявил Небензя, нет «доказательств того, что представленные американцами и британцами бессвязные обломки были собраны на Украине».
Он отметил, что США обещали облегчить санкционнное давление на Иран и «вернуться в ядерную сделку», но эти обещания «остались пустым звуком». Западные страны несут главную ответственность за срыв иранской ядерной сделки, сказал Небензя. Постпред подчеркнул, что возвращение Ирана к выполнению ее условий не может состояться без встречных шагов западных стран.
Напомним, в Белом доме заявили, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет для применения на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет данных о том, что Иран поставляет ракеты России.