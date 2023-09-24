Российские миротворцы сопроводили колонну с жителями Карабаха в Армению

В Совфеде осудили попытки Пашиняна очернить российских миротворцев

Сенатор Долгов: Попытка Пашиняна дискредитировать российских военных ничем хорошим не закончится

Tекст: Евгений Поздняков

«Заявления Армении о необходимости присутствия в Карабахе миротворцев ООН кажутся по меньшей мере странными. Напомню, что Ереван в лице премьер-министра Пашиняна добровольно признал юрисдикцию Азербайджана над этим регионом. Соответственно, теперь подобные вопросы полностью находятся в рамках политической воли Баку», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Решения о столь радикальном изменении ландшафта безопасности в Карабахе могут приниматься исключительно с согласия президента Ильхама Алиева. Кроме того, никто не отменял трехстороннего соглашения, в котором также принимает участие и Российская Федерация. Идти в обход этого документа недопустимо», – отметил собеседник.

«К тому же делая столь громкие заявления, Еревану было бы неплохо предоставить обоснования необходимости этого шага. Пока мы имеем дело только с ничем не подкрепленными словами», – считает сенатор.

«Наши бойцы уже доказали свою состоятельность. Мы не один год, рискуя жизнями молодых парней, стоим на страже мира в Карабахе. Это подтверждают события 19-20 сентября, когда российские миротворцы спасали тысячи местных жителей», – указывает парламентарий.

«В целом заявления Пашиняна выглядят как продолжение риторики горячих голов, желающих очернить Москву. Напомню, что подобные желания имеются не только в Ереване, но и во многих западных странах. Но попытка дискредитации российских военных ничем хорошим не закончится», – подчеркивает собеседник.

Резюмируя, Долгов указал, что «ни Париж, ни Брюссель, ни Вашингтон не сумели сыграть важной роли в стабилизации ситуации». «Только Россия способна гарантировать мир в этом регионе», – заключил сенатор.

Ранее Армения призвала Совбез ООН направить миссию в Нагорный Карабах. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян. Отмечается, что орган должен оценить гуманитарную ситуацию в регионе. Кроме того, дипведомство потребовало, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность на территории конфликта.

В Ереване также подчеркнули, что «карательные действия» Баку против военных и политических деятелей Карабаха должны быть полностью исключены. Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил долю ответственности за случившееся в регионе на Россию.

«Если миротворцы смогли договориться о прекращении огня, почему они не смогли до нападения договориться о том, чтобы нападение на Нагорный Карабах не состоялось?» – сказал он, выступая с обращением к гражданам. По его мнению, не стоит закрывать глаза на «неудачи, которые допустили российские миротворческие войска» в регионе.

В то же время глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что все цели «антитеррористической» операции Баку в Карабахе были достигнуты, пишет «Коммерсант». Он отметил, что подобных мер можно было избежать, если бы Ереван скорректировал свою позицию по вопросу этого региона.

«Если бы Армения выполнила обязательства, взятые ранее в рамках трехстороннего заявления, этого можно было бы добиться давно и мирным путем. В том, что произошло, виновата только Армения», – подчеркивает Байрамов.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ждет Ереван после потери Нагорного Карабаха.