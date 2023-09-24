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Российские миротворцы сопроводили колонну с жителями Карабаха в Армению
Российские миротворцы сопроводили колонну с жителями Нагорного Карабаха в Армению
Российские военнослужащие сопроводили автомобильные колонны с мирными жителями Нагорного Карабаха, убывающими в Армению, всего перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка, сообщили в Министерстве обороны России.
Всего в сопровождении миротворцев в Армению переправлено пять автобусов и 41 единица личного автотранспорта, перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
За оказанную помощь мирные жители выразили благодарность военнослужащим российского контингента.
Отмечается, что миротворцы помогли доставить 125 тонн продовольствия и 65 тонн ГСМ для мирного населения Нагорного Карабаха. Кроме того, вооруженными формированиями Карабаха уже сдано более 1,2 тыс. единиц стрелкового оружия, а также около 130 тыс. боеприпасов.
Также в Минобороны сообщили, что в расположении Российского миротворческого контингента остаются 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка.
Ранее сообщалось, что первая группа эвакуированных из Карабаха прибыла в Армению.
Между тем, Азербайджан создал правительственную группу по интеграции Карабаха.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.