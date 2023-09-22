Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?2 комментария
В Кремле заявили об отсутствии подвижек по зерновой сделке
Песков: Подвижек по зерновой сделке нет
Подвижек в части исполнения обязательств перед Россией в рамках зерновой сделки нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Подвижек пока нет», – приводит его слова ТАСС.
Ранее источник в администрации президента Турции выразил надежду, что телефонный разговор лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, в рамках которого будет обсуждаться зерновая сделка, может состояться в ближайшие дни.