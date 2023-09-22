Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.0 комментариев
В Анкаре выразили надежду на скорый разговор Путина и Эрдогана
В администрации президента Турции выразили надежду на телефонные переговоры Путина и Эрдогана
Анкара рассчитывает на то, что телефонный разговор лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана может состояться в ближайшие дни, сообщил источник в администрации президента Турции.
Источник РИА «Новости» уточнил, что одной из главных тем переговоров может стать вопрос возобновления действия зерновой сделки.
Кроме того, в Турции надеются обсудить с Россией проект «газового хаба» и совместный с Катаром проект по переработке и доставке российского зерна нуждающимся странам Африки.
Накануне Эрдоган заявлял о намерении продолжить «телефонную дипломатию» с Путиным. Турецкий лидер говорил также, что Россия – «не обычная страна», поэтому ошибочно относиться к ней негативно и игнорировать ее в вопросе зерновой сделки.