Эрдоган назвал Россию не обычной страной

Эрдоган назвал ошибкой негативное отношение к России

Tекст: Валерия Городецкая

Эрдоган заявил, что Россия – «не обычная страна», поэтому ошибочно относиться к ней негативно и игнорировать ее в вопросе зерновой сделки, передает ТАСС со ссылкой на государственное агентство Anadolu Ajansi.

«И лидеры, и премьер-министры негативно относятся к Путину. Конечно, у нас нет такого же отношения, мы его не отражаем», – сказал турецкий лидер. Эрдоган отметил, что Россия занимает лидирующие места по площади и положению в мире.

В начале сентября в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.