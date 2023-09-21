Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.10 комментариев
Эрдоган назвал Россию не обычной страной
Эрдоган назвал ошибкой негативное отношение к России
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неправильным негативное отношение к России и ее лидеру со стороны ряда стран Запада.
Эрдоган заявил, что Россия – «не обычная страна», поэтому ошибочно относиться к ней негативно и игнорировать ее в вопросе зерновой сделки, передает ТАСС со ссылкой на государственное агентство Anadolu Ajansi.
«И лидеры, и премьер-министры негативно относятся к Путину. Конечно, у нас нет такого же отношения, мы его не отражаем», – сказал турецкий лидер. Эрдоган отметил, что Россия занимает лидирующие места по площади и положению в мире.
В начале сентября в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.