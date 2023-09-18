Солист группы «Чайф» осудил выступивших против СВО музыкантов

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом он рассказал в интервью Лилии Абрамовой, опубликованном на Youtube.

Он пояснил, что такие рок-музыканты, как Борис Гребенщиков* (признан иноагентом), Андрей Макаревич* (признан иноагентом) или Юрий Шевчук были вхожи в высшие круги российской власти и были осведомлены об обстоятельствах, происходящих внутри страны и за ее пределами. До этого их все устраивало, передает «Пятый канал».

Реакция коллег на спецоперацию России на Украине удивила Шахрина. По его словам, лучше бы те молчали и занимались своими делами, а не оскорбляли свой народ, который когда-то их любил.

В частности, он высказался о лидере группы «Аквариум» Гребенщикове, который всегда позиционировал себя как человек вне политик. «Для меня исчез кумир. Я вижу перед собой пожилого, немножко озлобленного человека», – сказал Шахрин, комментируя высказывания Гребенщикова.

«Мне казалось, что Борис Борисович Гребенщиков «над» ситуацией, такая буддистская история. И вдруг он начал говорить, что участвует в концерте, который собирает средства для ВСУ. Для меня исчез кумир. Я его прям любил, и вдруг песочный человек рассыпался. Вижу только пожилого озлобленного человека», – признался музыкант.

Макаревича, по словам Шахрина, «заглючило», а Шевчук, по его мнению, затаил «мальчиковую обиду» на российскую власть.

Уехавших из России людей, в частности, музыкантов и артистов, Шахрин назвал несчастными людьми с раздутой самооценкой, которые, не стесняясь, сравнивают себя с «философским пароходом, с голубой кровью».

В частности, он вспомнил про тиктокера Даню Милохина, который вернулся в Россию, однако спустя короткое время вновь уехал после начала обсуждения о его призыве в армию.

«Если хочешь незаметно обратно выскочить на сцену… Даня Милохин такой: «Надеюсь, вернусь и меня не порвут». Видно, что скучно, поклонников нет. Не потому, что он пересмотрел свои взгляды, раскаялся», – заключил Шахрин.