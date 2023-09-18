Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
В Китае решили работать вместе с Россией над формированием многополярного мира
МИД Китая: КНР готова работать вместе с Россией над формированием многополярного мира
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел страны Ван И заявил о готовности работать с Россией над формированием многополярного мира.
На переговорах в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым Ван И сообщил, что Китай готов работать с Россией над формированием многополярного мира и становлением более справедливого миропорядка, передает ТАСС.
Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Россию в понедельник в рамках российско-китайского механизма консультаций по стратегической безопасности и провел переговоры с российским коллегой Лавровым.