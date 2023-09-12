Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.0 комментариев
В СБУ заявили, что не заводили дело на журналиста Бабченко
Уголовное дело в отношении журналиста Аркадия Бабченко* (иностранный агент) не заводили в украинской службе безопасности, об этом заявили в СБУ.
В СБУ удивились заявлению Бабченко о возбуждении в отношении него уголовного дела и сообщили, что этого не происходило, утверждает украинское издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».
Об уголовном деле в отношении журналиста сообщала украинская пресса. Сам он заявлял, что после пересечения украинской границы его приказано задержать и направить в СИЗО.
Министерство юстиции РФ сообщило 7 апреля, что внесло Бабченко в реестр иностранных агентов, в том числе за сбор средств для украинских силовиков.
В 2018 году на Украине произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко. Он считался считался мертвым около 24 часов. Затем он объявился на брифинге СБУ. После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Бабченко покинул страну.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом