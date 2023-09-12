Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Путин: Будущее России обеспечено ее многонациональным народом
Путин: Будущее России в самодостаточности и сохранении души ее народа
Будущее России в ее самодостаточности, без изоляции и сохранении души ее народа, заявил президент Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Наше будущее зависит от нас. Ученые занимаются разработками, промышленники работают в сфере материального производства, в сельском хозяйстве, деятели культуры создают образы, чтобы поддержать наши ценности. Это все должно воплотиться в том, что страна наша – в том числе в сфере безопасности и обороны – должна быть самодостаточной», – цитирует ТАСС Путина.
По словам президента, это не означает изоляцию, а говорит о том, что Россия в сотрудничестве с партнерами и друзьями будет развиваться и становиться сильной.
Путин почеркнул, что нужно обязательно сохранить душу России, нашего многонационального и многоконфессионального народа, эта гуманитарная составляющая вместе с наукой, образованием, вместе с реальным производством будет той базой, на которой страна будет двигаться вперед.
«Ведь на что рассчитывали: что у нас финансовая система рассыпется, экономика рухнет, предприятия остановятся, многотысячные коллективы останутся без работы. Ведь этого ничего не произошло. Россия по результатам прошлого года вошла в пятерку крупнейших экономик мира. У нас есть все шансы и дальше двигаться по этому пути», – добавил президент.
По словам президента, безработица в России находится на уровне 3%, впервые за несколько лет реальные располагаемые доходы немного выросли
«Россия не только имеет такое надежное хорошее будущее, но оно обеспечено, это будущее, усилиями всего нашего многонационального народа», – подытожил Путин.
Ранее Путин заявил, что только будущие поколения смогут оценить то, что делало российское руководство.