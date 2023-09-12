Путин: Будущее России обеспечено ее многонациональным народом

Путин: Будущее России в самодостаточности и сохранении души ее народа

Tекст: Вера Басилая

«Наше будущее зависит от нас. Ученые занимаются разработками, промышленники работают в сфере материального производства, в сельском хозяйстве, деятели культуры создают образы, чтобы поддержать наши ценности. Это все должно воплотиться в том, что страна наша – в том числе в сфере безопасности и обороны – должна быть самодостаточной», – цитирует ТАСС Путина.

По словам президента, это не означает изоляцию, а говорит о том, что Россия в сотрудничестве с партнерами и друзьями будет развиваться и становиться сильной.

Путин почеркнул, что нужно обязательно сохранить душу России, нашего многонационального и многоконфессионального народа, эта гуманитарная составляющая вместе с наукой, образованием, вместе с реальным производством будет той базой, на которой страна будет двигаться вперед.

«Ведь на что рассчитывали: что у нас финансовая система рассыпется, экономика рухнет, предприятия остановятся, многотысячные коллективы останутся без работы. Ведь этого ничего не произошло. Россия по результатам прошлого года вошла в пятерку крупнейших экономик мира. У нас есть все шансы и дальше двигаться по этому пути», – добавил президент.

По словам президента, безработица в России находится на уровне 3%, впервые за несколько лет реальные располагаемые доходы немного выросли

«Россия не только имеет такое надежное хорошее будущее, но оно обеспечено, это будущее, усилиями всего нашего многонационального народа», – подытожил Путин.

Ранее Путин заявил, что только будущие поколения смогут оценить то, что делало российское руководство.