Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Путин: Только будущие поколения смогут оценить то, что мы делали
Будущие поколения смогут оценить действия российского руководства, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя новый учебник по истории в школах страны.
«Только будущие поколения могут оценить то, что мы делали. Знаете, вспоминая, что князь Потемкин написал когда-то Екатерине Второй, когда речь шла о присоединении Крыма, я не смогу воспроизвести дословно эту цитату, но смысл передать смогу. Написал он следующее: пройдет время, и будущие поколения поставят нам в вину то, что вы могли присоединить Крым и не сделали этого, и вам будет стыдно», – сказал президент, передает ТАСС.
Он отметил, что интересы государства превыше всего, и руководство страны действует, исходя из этих соображений, ставит это во главу угла.
Напомним, глава Минпросвещения Сергей Кравцов указывал, что обновленный учебник по истории для 11-х классов с разделом про СВО получили все школы в России.
В учебнике говорится о причинах СВО, о вхождении в состав страны новых регионов.
Политолог Александр Асафов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что новые учебники истории для 10–11-х классов дают школьникам понимание о едином ценностном фундаменте России.