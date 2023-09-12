Путин: Только будущие поколения смогут оценить то, что мы делали

Tекст: Алексей Дегтярев

«Только будущие поколения могут оценить то, что мы делали. Знаете, вспоминая, что князь Потемкин написал когда-то Екатерине Второй, когда речь шла о присоединении Крыма, я не смогу воспроизвести дословно эту цитату, но смысл передать смогу. Написал он следующее: пройдет время, и будущие поколения поставят нам в вину то, что вы могли присоединить Крым и не сделали этого, и вам будет стыдно», – сказал президент, передает ТАСС.

Он отметил, что интересы государства превыше всего, и руководство страны действует, исходя из этих соображений, ставит это во главу угла.

Напомним, глава Минпросвещения Сергей Кравцов указывал, что обновленный учебник по истории для 11-х классов с разделом про СВО получили все школы в России.

В учебнике говорится о причинах СВО, о вхождении в состав страны новых регионов.

Политолог Александр Асафов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что новые учебники истории для 10–11-х классов дают школьникам понимание о едином ценностном фундаменте России.