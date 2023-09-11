Политолог: В новом учебнике истории нет «замыливания» непростых тем

Политолог Александр Асафов: Западная критика новых учебников истории – это вмешательство в наше мировоззрение

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Главное, что учебник единый. Ранее у нас в стране было согласовано и рекомендовано к использованию в школах более 60 учебников истории. Естественно, каждый из них имел разные акценты в изложении одних и тех же исторических событий с тенденциозным их освещением», – подчеркнул Александр Асафов, зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

«Единая же конструкция способствует унифицированному взгляду на важнейшие вещи у наших будущих поколений, а также ведет к большему взаимопониманию между государством и обществом. Важно понимать, что расхождение в оценках определяющих исторических событий страны влечет за собой разобщение нации», – отметил собеседник.

«Второе важное новшество заключается в том, что в учебниках нашли отражение актуальные осевые события, например, СВО. Также зафиксированы важные общественные события. Так, в книге отмечен мультфильм «Маша и медведи» как культурно-прорывное явление. И это правильно, потому что ученик будет создавать образ каждой эпохи не в дискретном режиме из каких-то отдельных событий и лиц, а в совокупности всего значимого», – указал он.

«Наконец, в новых учебниках движение истории предстает непрерывным процессом, тогда как в старых книгах между датами и личностями порой не было никаких связок. Важно и то, что там нет «замыливания» каких-то непростых тем. Все приведено объективно», – добавил политолог.

«Что касается критики учебника, особенно зарубежной, в «принуждении к единомыслию» и «кремлевской пропаганде», то тут надо сказать следующее. Для того, чтобы каждый гражданин РФ осознавал свою роль в государстве, а также понимал задачи своей страны, он должен знать ключевые события и действующих лиц, повлиявших на становление государства. Для этого важно, чтобы у гражданина и государства был единый ценностный и духовно-нравственный фундамент. Могу вам сказать, что каждое государство через образование и просвещение занимается передачей своего ценностного базиса своим гражданам», – заметил эксперт.

«В учебных материалах западных стран мы видим противоречия и совершенно недостоверные сведения о важных исторических событиях. Например, там описана «победа Запада» над нацистской Германией. Поэтому все эти нападки на новые учебники несостоятельны. Они имеют своей целью попытки вмешательства в нашу культуру, историю и само мировоззрение», – заключил аналитик.

Напомним, российские старшеклассники начали изучать историю по новым учебникам, в которых полностью переписаны разделы о России начиная с 1970-х годов. Также есть параграфы о ситуации на Украине с 2014 года и о причинах начала СВО.

Ранее на критику новых учебников ответил Юрий Никифоров, кандидат исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), соавтор новых учебников по истории России и всеобщей истории. По его словам, «только те, кто воюет на другой стороне, могут требовать того, чтобы в государственном учебнике была представлена точка зрения, отличная от нашей сегодняшней позиции».

В свою очередь Григорий Назаров, учитель истории школы №29 в Химках, «Учитель года – 2018» и рецензент учебника, отметил, что в учебниках дано множество иллюстраций и живых сюжетов. Также в них для наглядности синхронизированы отечественная и всеобщая истории.

Новые учебники были представлены в начале августа. Издание состоит из четырех книг: «История России» (10-й класс), «Всемирная история» (10-й класс), «История России» (11-й класс) и «Всемирная история» (11-й класс). Авторы впервые синхронизировали два курса – историю России и Всеобщую историю. Пособие, ускоренная работа над которым заняла рекордные четыре месяца, уже включено в федеральный перечень учебников.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются главные отличия новых учебников от старых и что о них думают школьные преподаватели.

