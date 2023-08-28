Историк ответил критикам новых школьных учебников

Историк Никифоров: Новые учебники по истории России стали мишенью в информационной войне Запада против России

Tекст: Андрей Резчиков

«Упрек в том, что новый учебник принуждает к единомыслию и навязывает молодым поколениям единственно возможный взгляд на историю – безосновательный. Люди, далекие от массового исторического образования, не понимают, что единый стандарт преподавания истории задается не авторами конкретного учебника или пособия», – отмечает Юрий Никифоров, кандидат исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), соавтор новых учебников по истории России и всеобщей истории.

Для авторов учебника установочными документами является концепция преподавания российской истории, в составе которой находится историко-культурный стандарт 2014 года. «В учебниках были одни и те же перечни героев, одна и та же последовательность событий. Отбор содержания закладывается через стандарт», – пояснил историк, добавив, что практика преподавания по разным учебникам, как это было в 1990-е и начале нулевых годов, «ведет к развалу единого образовательного пространства».

Кардинальное отличие нового учебника в том, что он дает описание событий вплоть до 2022 года. В нем изложены материалы о предыстории СВО, о расширении НАТО, причинах обострения российско-американских отношений. Именно эти разделы привлекли особое внимание блогеров и западных СМИ. С их стороны звучали обвинения в «кремлевской пропаганде» и массированном внедрении мифов.

«Так могут говорить исключительно на Западе, где СМИ продвигают свои версии событий. Против нас ведут информационную войну. Только те, кто воюет на другой стороне, могут требовать того, чтобы в государственном учебнике была представлена точка зрения, отличная от нашей сегодняшней позиции», – пояснил Никифоров.

Наличие в учебнике информации об актуальных событиях, в том числе спецоперации, избавит школьников от необходимости самостоятельно искать информацию в Сети. «Современный раздел упрощает работу учителю, не нужны специальные методички, дополнительные книги. В учебнике все изложено просто и понятно», – добавил кандидат исторических наук.

Историк назвал недобросовестными заявления о том, что из программы якобы исключили параграф о русской эмиграции. «В учебнике последовательно реализован принцип синхронизации двух курсов – истории России и Всеобщей истории. Два этих курса должны рассматриваться как единое целое. Разговор о русской эмиграции и ее участии в Сопротивлении ведется в учебнике по Всеобщей истории, где рассказывается о Второй мировой войне. В новом учебнике материалы, рассказывающие о русской эмиграции, расширены», – подчеркнул Никифоров.

Собеседник ответил и на критику относительно того, что в новом учебнике не нашлось «добрых слов» в адрес Бориса Ельцина и Егора Гайдара (автор кардинальных экономических реформ). По его словам, подобные оценки должны выносить сами школьники, которых учат мыслить самостоятельно.

«Если дети знают, кто такой Ельцин и какими делами он вошел в нашу историю, они сами смогут порассуждать, каких слов заслуживает Борис Николаевич и заслуживает ли вообще. Почему-то некоторые считают, что наша учебная литература должна навязывать детям морализаторские оценки относительно тех или иных исторических деятелей. И меня это пугает. История в первую очередь призвана показать школьникам способы рассуждения и варианты объяснения, сделать для них ясным и понятным то, что происходило ранее», – говорит историк.

Также Никифоров возразил тем, кто выражал недовольство по поводу того, как в учебнике рассказано о памятнике маршалу Ивану Коневу в Праге. Критики утверждали, что монумент был демонтирован, а не снесен, а сам «Конев никакого отношения к освобождению Праги от нацистов не имел». По мнению историка, подобные оценки – это попытка дискредитировать учебник в целом.

«Вместо анализа предлагается, по сути, наброс. Снесли – это по-русски, а слово «демонтировать» заимствовано из французского. В чем критики усматривают здесь существенную разницу, я не понимаю. Речь идет о вкусовщине. А утверждение, что Конев не имел никакого отношения к освобождению Праги, – это просто глупость, незнание событий Пражской операции», – парирует он.

«Немцы сами захотели вдруг уйти из Праги, что ли? Мы же прекрасно понимаем, что немцы драпали в результате стратегического наступления наших войск. Памятник Коневу ставили как представителю армии страны, которая освободила Чехословакию, как символу в целом – в знак благодарности Советскому Союзу», – напомнил собеседник.

По его словам, в сущности серьезной критики в адрес нового учебника так и не прозвучало. «Настоящая критика должна быть основана на сопоставлении. А все остальные придирки блогеров и СМИ говорят о том, что учебник написан не с их идеологических позиций», – подытожил Никифоров.

Новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов были представлены в начале августа. Издание состоит из четырех книг: «История России» (10-й класс), «Всемирная история» (10-й класс), «История России» (11-й класс) и «Всемирная история» (11-й класс). Авторы впервые синхронизировали два курса – историю России и Всеобщую историю.

В учебнике полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Появился раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая спецоперацию (СВО) России на Украине.

Трактовка изложенных событий, по словам ректора МГИМО и соавтора учебника по истории России Анатолия Торкунова, исходит «из нашего сегодняшнего понимания того, что происходило и что происходит в настоящий момент». Существенно расширены разделы об Азии, Африке и Латинской Америке, а также блоки о роли России в глобальных мировых событиях. Был обновлен раздел об истории Второй мировой войны, а также подчеркнута роль Великой Отечественной войны в общем исходе.

Пособие, ускоренная работа над которым заняла рекордные четыре месяца, уже включено в федеральный перечень учебников. Пройдена экспертиза, апробация на федеральных и региональных площадках.

Кроме Торкунова, авторами учебника выступили помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. В интервью газете ВЗГЛЯД Чубарьян рассказал про преимущества новых учебников и про то, почему презентация новых пособий тут же вызвала гневную реакцию на Западе.

«Естественно, в учебнике «История России» рассказывается о России, которую сейчас критикуют за все. Конечно, этот учебник от прошлых отличается тем, что он государственный, одобрен министерством образования. В нем нет мнения конкретных авторов, как было раньше. Поэтому он несет на себе печать некоего официоза. Но это выверенный учебник. Его главное отличие в том, что в учебнике по всеобщей истории значительно большее внимание уделяется странам Африки, Азии и Латинской Америки», – отмечал историк.