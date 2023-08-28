Учитель истории назвал единый учебник истории интереснее предыдущих

Учитель истории Назаров перечислил новшества в учебниках истории для 10–11 классов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В новых учебниках истории есть два принципиальных новшества. Первое – методическое. Оно касается того, каким образом он оформлен. Учебники 10-11 класса за последние пять лет грешили скучным изложением материала, минимальным количеством иллюстраций и почти полным отсутствием вопросов. А новые учебники читать интересно, там много исторических карт, изображений, фотографий», – рассказал Григорий Назаров, учитель истории школы №29 в Химках, «Учитель года – 2018» и рецензент учебника.

«Ко всему прочему, за счет хорошей навигации в нем легко ориентироваться. Также важно, что все материалы сопровождаются вопросами. В итоге мы видим «живые» параграфы. Второе новшество – жесткая синхронизация отечественной и всеобщей истории. Она дана в начале каждого параграфа в соседних столбцах. Теперь каждый школьник будет понимать, что, например, в период первой пятилетки в СССР в мире бушевал экономический кризис», – указал собеседник.

«Кроме того, в конце каждого параграфа и раздела приведен список литературы – документальной и художественной, а также список научно-документальных фильмов. Все это школьник может найти в Сети, отсканировав приведенный тут же QR-код. Это потрясающее новшество. Мы сейчас живем в эпоху информационной войны. Мы видим, как наши противники манипулируют даже взрослыми, что уж говорить о детях. А тут – качественный, профессионально подобранный материал», – отметил он.

«Помимо этого, события последних восьми лет даны в летописном виде – сводка событий и их следственная связь. Оценки минимальны и даны в конце. Важно, что применительно к истории СССР в учебнике добавились исторические источники статистического характера. Мы можем сколько угодно ругать Сталина, Хрущева и Брежнева, но есть конкретные, выверенные и проверенные профессиональными исследователями данные, подтверждающие их достижения», – пояснил собеседник.

«В учебнике есть, например, таблицы по раннему послевоенному развитию СССР и по достижениям хрущевского времени после реорганизации 1957 года. В итоге у школьников возникнет вопрос: а так ли плох был Хрущев? В старых учебниках-то пишут в основном про ботинок и кукурузу. А то, что 27 млн советских граждан получили свое жилье, там не указано. Впрочем, негативные стороны нашей истории тоже не скрываются, учебник хорошо сбалансирован», – сказал учитель.

«Что касается критики учебника, то в нем нет никакого принуждения к единству мнений. Наоборот, в конце каждого параграфа после вопросов приведены различные точки зрения – и современников, и историков.

Налицо плюрализм мнений. Также слышны обвинения из-за материалов о расширении НАТО, причинах обострения отношений между Россией и США, предыстории СВО. Но каждое сильное государство ведет активную внешнюю политику и объясняет логику своих действий. Если уж на то пошло, любой учебник западно-европейской или азиатской страны может показаться идеологически субъективным», – заметил спикер, комментируя критику, звучавшую ранее в адрес новых учебников.

Напомним, единый учебник истории состоит из четырех томов: тома «История России» для 10 класса, охватывающего период 1914–1945 годов, а также тома «История России» для 11 класса, в котором рассказывается о событиях с 1945 года по настоящее время, и двух томов по всеобщей истории для 10-11 классов. Учебник по истории для 10-11 классов будет использоваться в школах с 1 сентября 2023 года, учебники для 5-9 классов планируется подготовить к началу следующего учебного года.

Авторами учебника выступили помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.