Учебники истории избавили от западной цензуры

Авторы нового учебника истории рассказали об идеологии Запада в прежних учебных пособиях

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов,

Андрей Резчиков

С сентября преподавание истории старшеклассникам началось по новым единым учебникам. Пособия по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов были представлены в августе. Издание состоит из четырех книг: «История России» (10-й класс), «Всемирная история» (10-й класс), «История России» (11-й класс) и «Всемирная история» (11-й класс).

Авторы впервые синхронизировали два курса – историю России и всеобщую историю. В учебнике переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Появился раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая спецоперацию России на Украине.

Трактовка изложенных событий, по словам ректора МГИМО и соавтора учебника по истории России Анатолия Торкунова, исходит «из нашего сегодняшнего понимания того, что происходило и что происходит в настоящий момент». Существенно расширены разделы о роли России в глобальных мировых событиях, обновлен раздел о Второй мировой войне, а также подчеркнута роль Великой Отечественной войны в общем исходе.

Работа над пособием заняла рекордные четыре месяца, оно включено в федеральный перечень учебников. Как говорят авторы, впервые в новейшей истории страны школьникам представилась возможность познакомиться с описанием своей страны без цензуры. Также издание открывает школьникам доступ к огромному массиву самых разных данных.

С помощью QR-кодов можно переходить к просмотру исторических и художественных фильмов, услышать мнение современников прошлого и не понаслышке окунуться в будни героев тех лет. Например, в разделе о российской военной спецоперации (СВО) на Украине можно перейти на страницу с обращением президента Владимира Путина к нации утром 24 февраля 2022 года.

Кроме Торкунова, авторами учебника выступили помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Новые учебники истории будут использоваться во всех школах России, в том числе в новых регионах.

В учительской среде отмечают более широкую подачу материала и желание авторов уйти от стереотипных представлений о советском периоде российской истории.

«Новые учебники уникальны тем, что они не навязывают какую-либо точку зрения, а дают школьникам возможность поразмышлять и самостоятельно прийти к выводу о тех или иных событиях и личностях. Выводы предлагается делать на основе максимально полного изложения истории и причинно-следственных связей», – пояснил Юрий Вержбицкий, директор школы №2094, учитель истории.

«Это нормально, если потом у каждого ученика будет свое мнение по поводу одного и того же события. Путь они спорят, пусть обсуждают. Это, кстати, ответ тем критикам, которые называют новые учебники идеологизированными», – детализировал собеседник.

Еще одно важное преимущество – это отсутствие в учебниках «реваншистских настроений по отношению к СССР».

«В этом их принципиальное отличие от предыдущих учебников постсоветского времени, которые создавались во фронду советскому периоду истории. Дан объективный взгляд на СССР, без воспевания, но и без лживого очернения – зато со статистическими и количественными показателями. Скажем так, у новых учебников более примирительный тон в отношении советской системы и ее лидеров», – подчеркнул спикер.

«Среди прочего в учебнике есть материалы о движении НАТО на восток, об ухудшении отношений с США, о предыстории СВО. И это тоже никак нельзя назвать перевиранием истории, поскольку мы видим в НАТО Польшу и страны Балтии, видим антироссийскую политику Вашингтона, видим многолетние предпосылки к СВО. Дети должны это понимать. Хотя, честно говоря, они и так все понимают. Более того: дети сами спрашивали, почему этих событий нет в учебниках. Поэтому новшества – это в том числе запрос самих школьников», – сказал учитель истории.

«В целом унификация учебников – это позитивная тенденция. У нас одни ценности – они закреплены в конституции, и одно социокультурное пространство. А дробление страны и общества начинается с дробления образования. Когда я только пришел работать в школу, я обнаружил в шкафу учебник истории, изданный Фондом Сороса. Там такое перевирание фактов, что нам нельзя впредь допускать ничего подобного», – указал преподаватель.

В научной среде подчеркивают, что учебник вобрал в себя все лучшее, что было собрано в предыдущих изданиях. А критика, которая появилась в основном в западных СМИ, во многом поверхностна и безосновательна. «Среди критиков в основном представлена та часть нашего либерального общества, которая уехала за границу, и иноагенты. Они и раньше критиковали государственный взгляд на изучение истории», – отмечает Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО).

Историк напомнил, что в 1990-е годы школьные учебники, издававшиеся на деньги американского финансиста Джорджа Сороса, «проповедовали угодный либеральной общественности взгляд на историю России», страна была отнесена к государствам, «плетущимся в хвосте мирового развития».

«И главное – я не увидел в критике нового учебника упоминания каких-то ошибок и фактологических недочетов. Критики занимаются тем, что называют учебник пропагандой. А на самом деле ученые и преподаватели написали учебник, который вобрал в себя лучшее из предыдущих изданий», – указал собеседник.

При этом новое издание намного отличается от сотен других учебников, которые ранее писались «с абсолютно антигосударственных позиций». В частности, в старых учебниках в разделе о Великой Отечественной войне без ссылок на документы давалась информация о том, что Сталин «завалил врага трупами», был «тираном и деспотом». Более того, авторы возлагали на СССР ответственность за развязывание Второй мировой войны (наравне с Гитлером), а также ставили в вину советскому руководству развязывание холодной войны.

«Благодаря новым учебникам у школьников будет вырабатываться свобода мышления, за которую так ратуют либеральные критики.

В учебнике есть вопросы, задания, документы, материалы и ссылки на те или иные источники, документальные и художественные фильмы, художественную и научно-популярную литературу. Новый учебник прежде всего повествует о непрерывности нашей истории, начиная со времен Древней Руси до настоящего времени», – подчеркнул историк.

Мягков добавил, что в новом учебнике реализован принцип синхронизации двух курсов – истории России и всеобщей истории. Он также опроверг утверждения о том, что авторы учебника якобы проигнорировали продовольственный кризис в СССР и не стали обвинять социалистическую систему хозяйствования в его причинах.

«Наоборот, мы комплексно разбираем причины голода в начале 1930-х годов. В их числе – катаклизмы и неурожаи. В то же время мы говорим, что колхозная система позволила обеспечивать страну достаточным количеством продовольствия, особенно перед Великой Отечественной войной», – напомнил научный директор РВИО.

Что касается периода 1990-х годов, то в новом учебнике даются факты о жизни Бориса Ельцина, о его противостоянии с Верховным советом, а также о шоковых экономических реформах правительства Егора Гайдара, потому что «мы не можем уйти от тех ошибок, которые привели страну к глубочайшему кризису».

«Как можно написать, что Ельцин хороший, когда в семье ученику будут рассказывать, какая жизнь была в 1990-е годы? У него же произойдет кризис сознания.

Поэтому мы даем только факты, документы, которые помогают лучше разобраться в этом непростом периоде, когда Россия сохранила независимость и избежала самого страшного – раскола», – пояснил историк.

Мягков возразил и тем, кто считает преждевременным описание СВО, потому что она не завершена. «Есть непреложные факты – причины и начало СВО. Это наша история. Как можно не объяснить ученикам старших классов, что привело к той ситуации, которую они наблюдают каждый день? Обязанность авторов учебника и преподавателей – объяснить причины и рассказать об этом правдиво на основе фактов», – отметил историк.

В частности, в учебнике рассказывается о событиях после 2014 года, о превращении Украины в антироссийское государство, о положении русскоязычного населения, о борьбе местной власти с русским языком, о вооружении националистов Западом и о репрессиях в отношении тех, кто этому сопротивлялся.

«Фактически на Украине нам противостоят десятки стран, которые поставляют оружие в зону конфликта. Это нельзя замалчивать... Также важно рассказать о наших героях, простых бойцах и офицерах, которые совершали подвиги. Мы в 1990-е годы были лишены этого. Поэтому сегодня необходимо скорее исправлять ошибки и просчеты прошлого, ведь авторы учебника ответственны за будущее страны», – подытожил Мягков.