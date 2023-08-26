Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.21 комментарий
Турецкие СМИ сообщили о неспособности F-16 изменить ход спецоперации на Украине
Milliyet: Поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход спецоперации, ВС России смогут охотиться за ними
Передача Украине истребителей F-16 не изменит ход спецоперации, российские военные смогут охотиться за ними, заявил турецкий исследователь авиации Джем Догут газете Milliyet.
По словам Догута, поставки F-16 не повлияют на ход конфликта на Украине, поскольку у России есть самолеты Су-35 и МиГ-31, которые могут быть использованы в качестве перехватчиков. Догут также подчеркнул, что радары российских самолетов превосходят F-16, передает РИА «Новости».
«Опять же, что касается ракет класса «воздух-воздух», то у русских есть ракеты гораздо большей дальности. … Теоретически они (российские военные) смогут охотиться за F-16», – заявил эксперт изданию Milliyet.
В прошлую пятницу США одобрили передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 американского производства Украине.