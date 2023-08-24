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    Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина
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    Лавров рассказал, за что воюет Россия
    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов
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    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине
    Рогов: Элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хорватия – это балканская Польша

    Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович У любого русофоба Прибалтики есть связи с Россией

    У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

    4 комментария
    24 августа 2023, 23:00

    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине

    Американский генерал Петреус и историк Каган заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной американский генерал Дэвид Петреус и американский историк Фредерик Каган опубликовали статью, в которой заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине.

    В статье в Washington Post признается, что «быстрого украинского прорыва и продвижения вперед, на которые многие надеялись, не произошло», а сообщения СМИ становятся «все более мрачными». Однако авторы статьи призывают «умерить пессимизм».

    Утверждается, что Украина пытается добиться эффекта, при котором обороняющаяся сторона после долгого сопротивления «внезапно сломается», а вооруженные силы Украины получат возможность «быстро продвинуться вперед». По версии Петреуса и Кагана, украинское наступление все еще «находится на начальной стадии» и «продлится еще не менее четырех месяцев».

    Указывается, что у ВСУ нет превосходства в воздухе и необходимого количества бронетанковых сил, а российские войска «подготовили мощную глубинную оборону» и «воюют гораздо лучше, чем ожидали многие аналитики». По словам Петреуса и Кагана, «Российская армия перешла к эластичной обороне, при которой войска сначала отступают, а затем контратакуют».

    Пытаясь доказать, что Киев добивается определенных успехов, они утверждают, что «Украина оказывает давление на своего противника», ожидая, когда «что-то сломается, и тогда она задействует свои резервы и нанесет удар». Предполагается, что «небольшой прорыв может дать относительно внезапные и быстрые успехи». Однако, как признаются в статье, «россияне явно адаптировались к реалиям этого этапа, и, хотя перед ними стоят серьезные задачи, было бы глупо списывать их со счетов».

    «Но было бы столь же глупо списывать со счетов это «летнее» контрнаступление – борьбу, которая, скорее всего, будет продолжаться всю осень и зиму. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества свидетельствует об их воле и решимости», – говорится в материале.

    Завершается статья призывом дать Украине больше вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, и самолеты F-16.

    Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. СМИ отмечают, что приближается осень. Если украинцы в ближайшие недели не прорвутся через российские оборонительные линии, то в дальнейшем грязь затруднит их продвижение. Более того, ударные силы ВСУ могут просто выдохнуться к середине или концу сентября, считает западная пресса.

    24 августа 2023, 12:28
    Эксперт предположил дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»

    Эксперт Кнутов: «Вагнеру» будет непросто сохранить единство

    Эксперт предположил дальнейшую судьбу ЧВК «Вагнер»
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Волкова

    Судьба ЧВК «Вагнер» решится в ближайшие два-три месяца. Но очевидно, что компания сможет сохраниться только при наличии сильного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о крушении бизнес-джета, в списке пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    «За последнее время ЧВК «Вагнер» преимущественно базировался в Белоруссии и Африке. Кроме того, значительная часть бойцов перешла в состав ВС РФ как военнослужащие по контракту», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Сейчас, вероятно, совет командиров «Вагнера» должен будет принять решение – продолжать ли дело основателя ЧВК Евгения Пригожина или распустить компанию. Лично я думаю, что они постараются сохранить ЧВК и продолжать работать как сейчас. Ведь у организации огромный боевой опыт», – отметил он.

    «В Белоруссии бойцы сейчас преимущественно обучают военных. В Африке же у них достаточно широкое поле деятельности. Они серьезно задействованы в ЦАР, Мали, выполняли определенные задачи в Сирии, Ливии и вполне возможно, что к ним за помощью обращались другие государства», – рассуждает эксперт.

    «Можно говорить о том, что «Вагнеру» удалось стабилизировать ситуацию в тех африканских государствах, где они находились и выполняли задачи. И что немаловажно, они смогли потеснить французов и отчасти даже американцев», – считает Кнутов.

    «Если подтвердится информация о гибели Пригожина, консолидация внутри компании может пошатнуться. Конечно, многое будет зависеть от нового командира. Помимо того, что он должен будет хорошо разбираться в военном деле, ему потребуются еще и навыки дипломата и политика. Это нужно для выстраивания конструктивного диалога с лидерами государств», – отметил собеседник.

    «Сейчас в самой ЧВК сложно найти командира, который был бы своей харизмой и медийной активностью хоть немного похож на Пригожина. Все командиры «Вагнера» – люди военные, далекие от политики и информационного поля. Например, Андрей Трошев с позывным «Седой», которого президент России упоминал как фактического руководителя бойцов на протяжении последних месяцев, не в силах заменить в публичном пространстве Пригожина», – полагает эксперт.

    «Поэтому остается только наблюдать. Возможно, Трошев сумеет проявить не только свои военные таланты, но и другие качества. Но, по моему мнению, высока вероятность раскола внутри ЧВК. Нового руководителя они, скорее всего, изберут, но вот удастся ли сохранить единство внутри компании – покажут ближайшие два-три месяца», – заключил Кнутов.

    Ранее в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Точной информации о том, был ли Пригожин на борту самолета, пока не поступало.

    Газета ВЗГЛЯД собрала все, что известно о катастрофе к ночи среды. Так, Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). «Будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», – добавили в СК.

    Как сообщил источник РБК в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии падения бизнес-джета, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с самолетом.

    После подтверждений авиапроисшествия появились сообщения со ссылкой на данные сервиса Flightradar об еще одном самолете, связанном со структурами Пригожина, который находился в воздушном пространстве над Москвой и затем совершил посадку в аэропорту Остафьево.

    Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании опубликовала имена всех пассажиров и членов экипажа бизнес-джета. Так, на борту находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. И члены экипажа: командир Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.

    Коментарии (49)
    24 августа 2023, 06:06
    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина
    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина
    @ Виталий Шустров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщение о крушении в Тверской области бизнес-джета Embraer, на борту которого находился Евгений Пригожин, прокомментировали президент США Джо Байден, Госдеп США, МИД Британии и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

    Так, Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома, признался, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен». Говоря о причинах авиакатастрофы, президент США сказал, что не располагает точными данными, и добавил, что до появления сообщений о крушении самолета «полтора часа тренировался», передает ТАСС.

    Представитель Госдепартамента США заявил, что в ведомстве видели сообщения о крушении самолета Пригожина. «Если они подтвердятся, никто не будет удивлен», – сказал он, не дав никаких пояснений этим словам.

    В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что Лондон «отслеживает ситуацию тщательным образом», сообщает телеканал Sky News.

    Японский премьер Фумио Кисида со своей стороны заявил, что правительство страны будет внимательно следить за развитием ситуации в России после крушения самолета Пригожина, передает Kyodo.

    Напомним, на месте крушения самолета Embraer под Тверью обнаружены останки всех десяти человек – семи пассажиров и троих членов экипажа. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

    Коментарии (25)
    24 августа 2023, 00:07
    В США предсказали бегство ВСУ за Днепр

    Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ придется отступить за Днепр из-за удара России

    В США предсказали бегство ВСУ за Днепр
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинским вооруженным силам из-за значительных потерь в живой силе и боевой техники придется установить линию обороны по Днепру, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону сказал, что ВСУ придется снять войска с Запорожья, отправив их на другие направления для закрытия там брешей. В этой ситуации, считает эксперт, российские силы задействуют главные ударные силы и обвалят фронт, передает РИА «Новости».

    После этого, считает Риттер, украинская сторона перейдет к тактике мобильной обороны, однако из-за нехватки ресурсов она не сработает.

    В конечном итоге атака с российской стороны заставит украинских военных отступить за Днепр, чтобы сохранить оставшуюся часть подразделений, заключил эксперт.

    Ранее Риттер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский решил пожертвовать 400 тыс. украинских мужчин «в неудачном натовском гамбите».

    Коментарии (19)
    24 августа 2023, 01:21
    В Киеве рассказали, как последний резерв ВСУ нарвался на российскую «цитадель»

    Экс-советник Кучмы Соскин: Последний резерв ВСУ несет тяжелые потери на Запорожском направлении

    В Киеве рассказали, как последний резерв ВСУ нарвался на российскую «цитадель»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Недавно брошенная в бой на Запорожском направлении 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ сильно пострадала, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин в блоге на YouTube рассказал, что подразделение несет серьезные потери. По его словам, до 82-й в боях на этом направлении участвовала другая бригада, она тоже «многое потеряла», передает РИА «Новости».

    Украинский эксперт отметил, что последние резервы ВСУ «нарвались» на южном участке фронта на прекрасно укрепленную российскую «цитадель». Выдержать столкновения высокой интенсивности украинские военные не смогли, констатировал он.

    Киевский режим, как отметил бывший советник Кучмы, намеренно засекретил данные о потерях, чтобы скрыть катастрофу летнего контрнаступления ВСУ.

    Западные СМИ писали ранее, что решение ввести в бой 82-ую бригаду означает, что украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки».

    Коментарии (9)
    24 августа 2023, 03:27
    В ГУР Украины назвали цель атак на «Москва-Сити»

    Спикер ГУР Украины Юсов назвал психологическое воздействие целью атак дронов на «Москва-Сити»

    В ГУР Украины назвали цель атак на «Москва-Сити»
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Целью атак украинских беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити» является оказание психологического воздействия, сообщил представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов.

    Юсов в эфире телеканала «Рада» заявил, что эти атаки влияют на общественные настроения, дают «информационный эффект», передает ТАСС.

    Представитель ГУР не стал открыто признавать ответственность киевского режима за атаку, произошедшую в ночь на среду, 23 августа, и назвал беспилотники, направлявшиеся к российской столице, «неопознанными летающими объектами».

    При этом он заявил, что летят БПЛА в те места, где «расположены спецслужбы, офисы, министерства, другие учреждения», которые, по утверждению Юсова, якобы задействованы в планировании и реализации российской спецоперации на Украине.

    Напомним, в ночь на среду российские силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на несколько районов Москвы с применением трех беспилотников. Один из БПЛА врезался в строящееся здание в комплексе «Москва-Сити». При этом башни «Москва-Сити» подвергались атакам украинских дронов и ранее.

    Как заявляла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, киевский режим использует при атаках на комплекс «Москва-Сити» террористические методы, которые сравнимы с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

    Коментарии (16)
    24 августа 2023, 12:45
    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию

    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию над российскими военными

    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актрису с Украины Адрианну Курилец объявили в розыск, следует из базы розыска МВД, ранее она призывала к насилию над российскими военными.

    В розыск по статье Уголовного кодекса России объявлена украинка Адрианна Степановна Курилец-Кметюк, передает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

    В мае СКР завел дело на Курилец, она в рекламном ролике перерезала серпом горло мужчине в военной форме.

    Коментарии (21)
    24 августа 2023, 01:57
    Военкор сообщил об уничтожении под Николаевом двух пусковых установок С-300

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские истребители-бомбардировщики Су-34 в среду днем уничтожили две пусковые установки С-300, а также РЛС и пункт боевого управления ВСУ к северо-востоку от Николаева, сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

    Руденко в своем Telegram-канале сообщил, что российские истребители нанесли удары четырьмя ракетами Х-35 в районе 16.00 среды.

    Военкор отметил, что за минувший месяц это уже второй уничтоженный дивизион ВСУ.

    Ранее Минобороны опубликовало видео ликвидации батареи зенитно-ракетного комплекса С-300 украинских вооруженных сил.

    Коментарии (2)
    24 августа 2023, 14:56
    Зеленский отверг причастность Украины к крушению самолета Пригожина
    Зеленский отверг причастность Украины к крушению самолета Пригожина
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не имеет отношения к крушению бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина под Тверью.

    «Мы не имеем к этому отношения», – сказал Зеленский, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    Коментарии (47)
    24 августа 2023, 09:05
    Экс-разведчик ВС США предрек Украине участь Японии

    Экс-разведчик ВС США Риттер предрек Украине участь Японии

    Tекст: Алина Власенко

    Украине придется подписать капитуляцию, как это сделала Япония по итогам Второй мировой войны, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Риттер опубликовал фотографию подписания Японией капитуляции 2 сентября 1945 года. «Ваше будущее. Наслаждайтесь», – добавил Риттер, передает RT.

    Ранее Риттер обвинил Владимира Зеленского в том, что президент Украины решил пожертвовать 400 тыс. украинских мужчин «в неудачном натовском гамбите».

    Коментарии (3)
    24 августа 2023, 17:32
    Командир взвода рассказал Путину детали боя танка «Алеша»
    Командир взвода рассказал Путину детали боя танка «Алеша»
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Экипажу танка Т-80 «Алеша», разгромившему колонну бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, всегда доставались самые сложные участки фронта, рассказал командир танкового взвода Александр Леваков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

    По его словам, экипаж получил срочную команду выдвинуться в район Новодаровки зачистить местность, танкисты не знали, что их там ожидает, и постоянно работали на свой страх и риск, передает ТАСС.

    «Командир нас ставил на самые жесткие участки, самые сложные участки доставались именно нам в плане того, что касается работы именно танковой техники», – сказал Леваков.

    Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Коментарии (2)
    24 августа 2023, 12:32
    Военное руководство ЕС усомнилось в способности Украины вернуть территории
    Военное руководство ЕС усомнилось в способности Украины вернуть территории
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ, по мнению военного руководства Евросоюза, вряд ли смогут вернуть потерянные территории, на это указывают слова Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера в интервью германской газете Welt.

    По его словам, «возможность восстановления полного суверенитета Украины имеющимися средствами остается под вопросом», передает ТАСС.

    Бригер указал, что украинские войска не смогли продвинуться вперед в ходе так называемого контрнаступления. Он также призвал с осторожностью ожидать возможности прорыва украинских войск через российские оборонительные рубежи.

    Кроме того, Бригер считает, что санкции Запада не оказали «существенного влияния на военный потенциал российских вооруженных сил». Эксперт полагает, что Россия еще долго сможет продолжать СВО, при этом прогнозировать завершение конфликта победой Украины он не может.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбирала серию материалов в западной прессе с критикой украинского контрнаступления.

    Коментарии (3)
    23 августа 2023, 23:47
    В Киеве прогремел мощный взрыв

    ТАСС: В Киеве прогремел мощный взрыв

    Tекст: Ольга Никитина

    На западной окраине Киева поздним вечером среды, 23 августа, прозвучал мощный взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Взрыв, по сообщению местных СМИ, произошел в исторической местности Борщаговка на западе Киева, передает ТАСС.

    Воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.

    Днем несколько взрывов прозвучало в украинском городе Сумы.

    Коментарии (4)
    24 августа 2023, 08:38
    США вдвое нарастили закупку урана у России

    США вдвое нарастили закупку урана у России до максимума с 2005 года

    США вдвое нарастили закупку урана у России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    США с января по июнь закупили у России 416 тонн урана на 696,5 млн долларов, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период 2022 года и стало максимальным уровнем с 2005 года, следует из расчетов на основе данных американской статслужбы.

    Россия поставляет США топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей «радиоактивных» закупок Вашингтона. Но в анализе также учитывались данные по импорту природного и обедненного урана, который Вашингтон закупает у других государств, передает РИА «Новости».

    Так, за первые полгода 2023 года США нарастили закупку урана у России в 2,2 раза – до 416 тонн урана со 188 тонн за аналогичный период 2022 года. В последний раз такие значения фиксировались в 2005 году, когда в США ввезли 418 тонн топлива из России. За поставленный российский уран США заплатили 696,5 млн долларов.

    США также значительно нарастили покупки урана у Британии – на 28%, до 383,1 млн долларов. Самый значительный прирост поставок пришелся на Францию, которая передала США топлива на 319 млн долларов.

    Ранее советник Белого дома по ядерным вопросам Пранаи Вадди сообщил, что Соединенные Штаты и другие страны западной стороны претерпевают издержки в связи с сильной зависимостью от ядерного топлива из России.

    Коментарии (28)
    24 августа 2023, 19:42
    Пушилин доложил Путину об обстановке на флангах Артемовска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским военным удалось стабилизировать ситуацию на флангах в Артемовске, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Наиболее горячими участками на Южно-Донецком направлении остаются рубеж Урожайное – Старомайорское, доложил глава региона президенту, передает ТАСС.

    ВСУ постоянно атакуют и пытаются закрепиться. Другой горячей точкой остается Артемовское направление. «По флангам <…>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР отметил, что в боях за Артемовск активное участие принимали бойцы ЧВК «Вагнер». «По поводу гибели Евгения Пригожина – для нас это болезненная тема, погибли еще и ребята-«вагнера». С тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но мы понимаем, что противник ни перед чем не останавливается», – сказал Пушилин.

    Ранее соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина выразил президент Путин.

    Коментарии (4)
    24 августа 2023, 21:39
    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов

    Белый дом рассказал, как долго активы России останутся заморожены

    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов
    @ Cover Images/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву, заявил Белый дом.

    К такому решению пришли советники по национальной безопасности пяти стран, передает РИА «Новости». Они также подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией «столько, сколько потребуется», а также содействовать ее восстановлению.

    Напомним, после начала Россией специальной военной операции на Украине США заморозили свыше 500 млн долларов связанных с Россией активов, заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

    На Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Также страны Запада заблокировали около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.

    Коментарии (8)
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    США признали свою зависимость от российского ядерного топлива. И они вынашивают планы, как это остановить. Однако это тот случай, когда избавиться от российского топлива не по силам даже американцам. Почему США привели свою атомную отрасль в сильнейший упадок и какую роль в этом сыграла Россия 90-х? Подробности

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    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму

    Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности

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    США вмешиваются в украинское наступление

    В западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. Как будет меняться тактический рисунок ВСУ после этой критики и что делать России в случае, если противник начнет реализацию нового подхода? Подробности

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    Семья БРИКС усиливает суверенитет России

    Западная пресса подводит итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС. На нем были затронуты две главные темы: расширение объединения и экономические вопросы, в частности отказ от доллара. Оба эти аспекта нервируют западных аналитиков, которые находят в происходящем неприятные для Запада свидетельства укрепления суверенитета России и ее ближайших партнеров. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

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