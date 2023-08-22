Из декларации «Афинского саммита» убрали призыв к санкциям против России

Вучич настоял на исключении призыва к санкциям против России из декларации «Афинского саммита»

Tекст: Антон Антонов

Саммит был заявлен как посвященный европейскому будущему региона Западных Балкан. Однако половина итоговой декларации оказалась посвящена антироссийским заявлениям и Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на newsbreak.gr.

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис устроил в понедельник неформальный ужин для лидеров стран Западных Балкан и стран ЕС региона с участием руководителей Евросоюза. На ужин прибыл и президент Украины Владимир Зеленский, визит которого до последнего держался в секрете.

Источник сообщил, что в результате «сопротивления» Вучича не было «принято положение о призыве к введению санкций против России». Все остальные страны поддержали санкции. Исключением также стала Босния и Герцеговина, где нет единой позиции по данной теме.

Декларацию подписали руководители Сербии, Молдавии, Черногории, Румынии, Северной Македонии, Болгарии, Хорватии, Греции и Украины, а также председатель совета министров Боснии и Герецеговины Боряна Кришто. Кроме того, декларацию подписал «премьер» непризнанного Косово Альбин Курти.

Вучич оказался раздосадован решением Греции и лично Мицотакиса пригласить Курти. Вучич отметил, что некоторые страны «не получили приглашения из-за их двусторонних отношений», зато пригласили Косово, хотя Греция его «официально не признает».

В принятой декларации говорится о «вторжении» и «агрессии» России, выражается поддержка Украины и даже признательность Зеленскому «за искренние усилия по изложению принципов мира» в его «формуле мира». Только после этого в декларации рассматривается вопрос интеграции Западных Балкан в ЕС. Причем сказано, что Западные Балканы, Украина и Молдавия «имеют общее европейское наследие, историю и будущее». В документе сказано, что они должны быть «приняты в качестве полноправных членов европейской семьи».

Напомним, в последнее время Вучич стал откровенно высмеивать политику США и ЕС. Как сообщил американский телеведущий Такер Карлсон, Вучич считает, что конфликт на Украине «сокрушил европейскую экономику».