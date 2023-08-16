Запад проиграл борьбу за Сербию

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Нам говорили, что Вучич присоединится к санкциям и покажет, что он действительно на нашей стороне. Этого не произошло. Нам говорили, что Вучич будет держаться подальше от России, но в сентябре он подписал с Путиным соглашение о безопасности. Раз за разом он смеется Западу в лицо. И когда я спрашиваю западных чиновников: «Почему вы так решительно настроены потакать Вучичу?», они отвечают, что он – лучший вариант».

Этот «крик души» принадлежит главе Специального комитета по иностранным делам британского парламента Алисии Кернс, а озвучен был посредством CNN, где выпустили большой и псевдоаналитический материал о ситуации в Сербии.

Если исходить из того, что в каком-то месте планеты все-таки заседает мировое правительство глобалистов, где Руперт Мердок и Джордж Сорос всякий раз ссорятся в гардеробной, то CNN при этом правительстве как газета «Правда» при КПСС – не СМИ, а «боевой листок». Многие факты соответствуют действительности, но собраны в душный пропагандистский нарратив, перемежаемый комментариями специально подобранных «экспертов».

Даже если комментарий берется с сербской (в географическом смысле) стороны, то дает его непременно албанец – глава Лепосавича (местность на севере Косово, где по-прежнему живут сербы) или Прешево (албанская община на территории Сербии).

Центральная мысль материла (оказался Вучич наш не отцом, а букою) обосновывается с двух сторон. Во-первых, он уже полтора года отказывается портить отношения с Россией (зачем ему или хоть кому-нибудь это нужно – не поясняется, видимо, это в Европе базовая ценность).

Во-вторых, на сербонаселенном севере Косова опять неспокойно. Причина кризиса – действия албанских властей, что признали даже в США и ЕС, да не просто признали, а ввели санкции, что будет стоить албанцам полмиллиарда евро в год. Понимая, что это плохо вяжется с задачей материала – демонизировать Вучича, авторы пошли на подлог: бездоказательно обвинили Белград в организации бойкота косовских выборов со стороны сербов, тогда как это было типичным «движением снизу», которому Вучич препятствовать не мог.

Но это, так сказать, для специалистов по региону. В широком смысле материал интересен тем, что по сути он – признание Западом своего поражения в геополитической битве за влияние на Сербию. В нем наивно полагают, будто проблема в Вучиче, а ее можно решить, выбрав кнут вместо пряника. На самом деле внешняя политика президента Сербии полностью соответствует ожиданиям населения, что показывают опросы западных же агентств. «Народ не тот».

Сербам просто необходимо отдать должное. Возможно, если бы уличные акции в поддержку России были пореже и пожиже, у Вучича было бы некоторое пространство для маневра. Но его не было.

Впрочем, болгары тоже выходили на пророссийские митинги и в абсолютном большинстве выступали против поставок оружия Вооруженным силам Украины. Но в Болгарии сидит эталонное, с точки зрения Вашингтона и Брюсселя, правительство, которое помогает Украине в ущерб себе. Пренебрежение мнением и интересами своего народа – это то, что сателлиты США обязаны уметь делать.

Потому отдадим должное и Вучичу. Национал-патриоты и с сербской, и с российской сторон упрекали его в двуличности и любви к сидению на двух стульях (в чем он на самом деле мастер). Но под давлением Запада Вучич не прогнулся, на компромиссы по Косово не пошел и санкций против России не ввел, ограничившись символическими жестами вроде голосования за критичные к РФ резолюции ООН.

Теперь он и вовсе занял позицию трикстера: дерзит, юморит, временами демонстрирует откровенное пренебрежение к западным эмиссарам и – что еще хуже – возможностям. Потому и возмущаются англосаксы: хватит потакать, пора действовать кнутом.

Как именно – не уточняется, вопль не перерастает в план. Без него материал выглядит вполне бессмысленным, ведь невыносимая (для его авторов) правда в том, что никакого «кнута» у Запада попросту нет.

На Балканах (но далеко не только там) современные США и особенно ЕС напоминают не альфа-самца с жесткими BDSM-практиками, а импотента с завышенным самомнением.

«Кнутом» они уже пытались. Подвергли Сербию идеологической обработке через живущие на западные гранты СМИ. Проверяли объединившуюся вокруг Вучича коалицию на прочность и склоняли к отколу ее прозападное крыло. Поддерживали местные вариации «майдана», которые собирались с требованием отставки президента по любому громкому поводу. И все тщетно. Маленькая Сербия оказалась сильнее традиционного арсенала глобалистов.

У Запада были более сложные сценарии с тяжелыми решениями, при реализации которых Белград теоретически можно было бы перетащить в антироссийский лагерь. Это, например, принятие Сербии в ЕС, куда сербские элиты по-прежнему хотят, хотя популярность этой идеи в народе падает. Но еврокомиссары загнали себя в ловушку: они не могут принять «пророссийскую» Сербию вперед Украины – против этого резко настроены страны Восточной Европы, а Украину неизвестно, когда примут из-за стран Европы Западной, властям которой еще не полностью отказал инстинкт самосохранения.

Другой сложный, но эффективный путь – найти управу на власти Косова, занять однозначно просербскую позицию, добиться федерализации края, а в идеале передать Белграду контроль за сербонаселенным севером (без чего урегулировать там этнический конфликт все равно не удастся). Но нынешнее руководство в Приштине запросто посылает Евросоюз куда подальше и по куда менее значимым просьбам. Текущий кризис и введенные от бессилия санкции – наглядное тому подтверждение.

Косовский премьер Альбин Курти хотя и интеллигентнее прежних головорезов в косовской власти, кусок тоже жилистый, по-особому отбитый, идейный политический радикал. Ему плевать, сколь многим лично он, бывший «узник режима Милошевича», обязан Брюсселю.

Найти к нему подход с позиции силы теоретически могли бы американцы, по крайней мере, принято считать, что даже отбитые в Приштине их побаиваются и уважают. Но Вашингтон не особо старается, хотя и признает, что самодеятельностью Курти недоволен.

Не старается он по той причине, что ему это не нужно, точнее, не нужно Джо Байдену. Если албанцы пошлют подальше еще и его, это будет новым приобретением в копилке внешнеполитических провалов. А если Сербия станет менее пророссийской, это ему ничего не даст на выборах, тогда как албанская и боснийская диаспоры в США (а их пиарщики Байдена в последнюю кампанию ублажали) могут и обидеться.

Наконец, Байден, мягко говоря, не орел. Он полгода раскачивался, прежде чем отправить на Балканы новую команду – свою, опытную, но в итоге не преуспевшую. На регион, который он прежде лично курировал, у него не хватает внимания и сил, в том числе и по медицинским причинам.

Вот и получается, что Вучич может Западу фиги показывать, чем, собственно говоря, и занят. Помочь ему с Косово европейцы и американцы не могут, в «свои» записать (то есть принять в ЕС) тоже. И зачем же тогда ему, опытному политику, идти против своего народа? Ради этих неприятных и бессмысленных людей? Если он этих людей пошлет так же далеко, как посылает Курти, что они ему сделают?

Конечно, есть еще вариант с наказанием санкциями, ведь на ЕС так или иначе завязана половина сербской экономики (география – бессердечная наука). Но он для Запада слишком скандальный. Слишком очевидно будет для всего мира, что Белград наказывают не за нарушение каких-то правил (Сербия не помогает РФ обходить санкции, так как не может), а в рамках колониального диктата. Настолько открыто обнажить клыки они пока еще боятся. А Вучич почувствовал этот страх.

Пока санкционного пыла у Запада хватило только на Александра Вулина – главу сербской разведки и одного из неформальных лидеров «русской партии». В США его обвинили в коррупции и участии в наркоторговле. Вучич на это заметил, что кокаин, по его данным, нашли в Белом доме, а не в кабинете Вулина. Это очередной пример того, как президент Сербии, по формулировке CNN, «изгаляется над Западом».

Потому изгаляется, что Запад не только заслужил, но и обессилил.

По Вучичу видно, что настроение его, несмотря на огромное количество проблем в республике, улучшилось. Он больше не чувствует себя зажатым меж двух огней – Россией и Западом. Он ведет себя так, как пристало вести себя лидеру суверенной страны. А тем в Европе, кто верещит от возмущения, даже грозит «последствиями»: как, например, процитированной выше Алисии Кернс, которую по неизвестным причинам зациклило на ненависти к Сербии и Вучичу.

Ее конфиденты правы в том, что при все при этом Вучич – лучшее, что есть для Запада в Сербии, ведь более пробрюссельские политические проекты там полностью провалились. И теперь Вучич просто ждет, пока западная коалиция потерпит поражение в противостоянии с Россией на Украине вместо того, чтобы заранее записываться в проигравшие.