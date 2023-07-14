США против «русской партии» Сербии
США ввели санкции против главы разведки Сербии Александра Вулина, обвинив в связях с мафией и наркоторговлей. Истинную причину такого шага раскрыл президент Сербии Вучич: Вулин слишком хорошо думает о России.
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14 июля, пятница | Последнее обновление — 14:19 | vz.ru
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