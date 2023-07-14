Киев требует от Запада ядерную бомбу США против «русской партии» Сербии США ввели санкции против главы разведки Сербии Александра Вулина, обвинив в связях с мафией и наркоторговлей. Истинную причину такого шага раскрыл президент Сербии Вучич: Вулин слишком хорошо думает о России.