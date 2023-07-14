США против «русской партии» Сербии

Взгляд
14 июля, пятница  |  Последнее обновление — 14:19  |  vz.ru
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Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад

МЭА вбивает клин между Россией и Саудовской Аравией Александр Манзюк/ТАСС
Саудовская Аравия теряет лидерство в ОПЕК+ и отдает его России, уверяет Международное энергетическое агентство. При этом цены на нефть уже стабилизировались, пишут западные СМИ. Однако в реальности Саудовская Аравия не является жертвой России и идет на сокращение добычи осознанно. Именно потому, что на самом деле до стабилизации нефтяных цен еще может быть далеко.  Подробности...
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Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО

PA Images/Reuters
Министр обороны Британии Бен Уоллес рекомендовал украинскому правительству быть более признательным западным странам. Владимир Зеленский язвительно ответил, что может благодарить главу военного ведомства каждый день, а после записал видео, где говорит спасибо 47 раз. Каковы истинные причины этой перепалки и к каким последствиям она может привести как самого Зеленского, так и страны НАТО?  Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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Зачем Украине грандиозный советский памятник

Так монумент выглядит в фантазиях киевского режима кадр из видео
Похоже, украинские декоммунизаторы добрались-таки до одного из самых сакральных символов Киева – открытого еще Брежневым монумента Родина-мать. Киевский режим готовится убрать советский герб со щита гигантского памятника и заменить его на украинский тризуб. Почему монумент попросту не снесли целиком? На этот вопрос есть сразу несколько ответов. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Маскарад Зеленского затянулся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: «моя страна воюет». Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста, Эммануэль Макрон пришел в костюме королевского мушкетера, а Джо Байден натянул на свой плохо соображающий череп ковбойскую шляпу. Подробности...

«Око за око» против искусственного интеллекта

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
В чем сила бюрократии, почему она засасывает и перемалывает личность любого человека? В обезличивании. Кто виноват в том, что тысячи штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, автоматически списываются со счетов невиновных людей? Никто. Подробности...
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Как Россия может спутать карты Варшаве

Кирилл Аверьянов
Кирилл Аверьянов, политолог
Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена. Подробности...
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США против «русской партии» Сербии

Киев требует от Запада ядерную бомбу

Зачем Макрон и Байден поменялись местами

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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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