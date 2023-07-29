Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.4 комментария
Вучич объяснил значение поражения Украины в конфликте с Россией
Вучич: Поражение Украины в конфликте с России будет символизировать проигрыш НАТО
Победа России в конфликте с Украиной будет означать проигрыш всего коллективного Запада, заявил президент Сербии Александар Вучич.
Вучич в эфире TV Prva выразил беспокойство тем, что ни одна из сторон украинского конфликта «не может позволить себе проиграть». Так, Украина, как считают на Западе, не должна проиграть, потому тем самым поражение потерпят США и Евросоюз, то есть НАТО, объяснил президент Сербии, передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация на Украине перешла в конфликт «терпения и истощения».
В Кремле неоднократно подчеркивали, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине невозможно из-за нежелания Киева и Вашингтона, Россия же никогда не закрывала дверь мирным переговорам.