Вучич: Поражение Украины в конфликте с России будет символизировать проигрыш НАТО

Tекст: Ольга Никитина

Вучич в эфире TV Prva выразил беспокойство тем, что ни одна из сторон украинского конфликта «не может позволить себе проиграть». Так, Украина, как считают на Западе, не должна проиграть, потому тем самым поражение потерпят США и Евросоюз, то есть НАТО, объяснил президент Сербии, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация на Украине перешла в конфликт «терпения и истощения».

В Кремле неоднократно подчеркивали, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине невозможно из-за нежелания Киева и Вашингтона, Россия же никогда не закрывала дверь мирным переговорам.