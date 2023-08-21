В Новой Каховке ВСУ обстреляли здание школы

Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.9 комментариев
Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.9 комментариев
Важной задачей БРИКС будет избежать повторения мирового порядка, основанного на принципе «патрон – клиент», когда отдельные страны покупают лояльность других деньгами или привилегиями.0 комментариев
Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.102 комментария
На встречу Зеленский прибыл в штанах, футболке цвета хаки и тяжелых ботинках. Пользователи соцсети назвали его стиль неуместным, передает РИА «Новости».
Пользователи поинтересовались у Зеленского, есть ли у него какая-нибудь другая одежда, а также напомнили, что зато у главы Украины «есть семь зарубежных вилл, шесть часов Rolex, пять Ferrari, четыре замка, три частных самолета, две пачки золота».
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Данию, где у него запланирована встреча с премьер-министром Мэтте Фредериксен, королевской семьей и представителями парламента.
Так ответил на вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в альянс.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО в воскресенье уничтожила три цели в воздухе.
При этом авторы заметили, что несмотря на сокращение населения Украины, на данный момент оно превышает 30 млн человек. Поэтому общая численность ВСУ может достигать трех миллионов, что даст Киеву возможность выиграть, передает Lenta.ru.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ни помощь оружием и деньгами «сколько потребуется», ни санкции против России не помогут «позабывшим о своих собственных гражданах вожакам» победить на Украине.
Захарова сочла слова Зеленского о Белгороде возможным признаком «передозировки»
Захарова в ответ на слова Зеленского заявила, что у президента Украины, «видимо, передозировка случилась», передает РИА «Новости».
Напомним, глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом альянса, если бы уступила территории, которые сейчас не признает частью России. Когда Зеленскому задали вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в НАТО, президент Украины ответил, что готов «обменять» Белгород.
Кадыров: Бойцы батальона «Юг-Ахмат» на Ореховском направлении уничтожили десятки единиц техники
Как указал Кадыров в своем Telegram-канале, на Ореховском направлении присутствует большое количество живой силы НАТО и западной боевой техники. По его словам, украинские атаки ВС РФ отбивают успешно, а подразделения БПЛА батальона «Юг-Ахмат» МО РФ делятся результатами своих трудов, передает РИА «Новости».
Он отметил, что только Ореховском направлении российская армия уничтожила десятки единиц военной техники противника, ВСУ несут большие потери.
Глава Чечни опубликовал предоставленное с фронта видео, на котором, по его словам, запечатлена уничтоженная западная техника.
В прошлый понедельник Кадыров заявил, что из Чечни в зону проведения СВО на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов, отметив, что в настоящее время на передовых позициях находятся свыше семи тысяч бойцов.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных.
Он уточнил, что с начала года было отказано во въезде 5,4% (около 2500 человек) из 47 000 украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 году. По большей части это были те, кто хотел нелегально работать в Израиле, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские власти снова рассматривают возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем из-за большого количества отказов украинцам во въезде в еврейское государство, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Bild сообщила о заполнивших рынок Германии российских удобрениях на фоне роста стоимости их производства в ФРГ
Как указывает Bild, на удобрения санкции не распространяются. В самой России «газ стоит дешево». В результате отказ от российского газа для химической промышленности обернулся «фатальными последствиями». «Цены на газ выросли на 40%, затраты на производство удобрений под маркировкой Made in Germany отчасти – на 150%», – приводит ТАСС текст сообщения.
Издание пишет, что «газоемкое производство удобрений» оказалось «нерентабельным», а поставки «российских удобрений в ЕС, по данным отрасли, в течение года выросли в пять раз». В Германии представители отрасли столкнулись с угрозой прекращения производства. BASF уже закрыл завод по производству аммиака в Людвигсхафене-на-Рейне. Теперь трудности возникли у SKWP, работающей с 1915 года; компания жалуется на «узаконенный политиками дешевый импорт» из России.
Министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт Свен Шульце заявил об «огромных потерях». Он задается вопросом, почему российский импорт «смог вырасти». По его версии, Россия может «как ей заблагорассудится, снижать цену на газ и тем самым в значительной степени субсидировать производство карбамида и аммиака», а производство в ЕС «вынуждено закрываться». Он призвал канцлера Олафа Шольца принять меры для изменения ситуации.
Напомним, ряд производств в Европе были просто закрыты, в основном это энергоемкие химические заводы по производству минеральных удобрений и так далее, ряд производств были перенесены из Европы в США. США также более чем вдвое нарастили импорт удобрений из России.
Вучич заявил Такеру Карлсону о сокрушенной в результате конфликта на Украине европейской экономике
Как сообщил Карлсон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), один из «тезисов» Вучича заключался в том, что конфликт на Украине «сокрушил европейскую экономику». Причем ситуация описывается как «ведомая НАТО война против России», передает РИА «Новости».
Также отмечается, что подрыв российского газопровода «Северный поток» «убивает» экономику Германии, а ответственность за диверсию напрямую или опосредованно несет администрация президента США Джо Байдена.
Подчеркивается, что «одна страна НАТО фактически атаковала другую страну НАТО», в результате «последствия ощущаются по всей Европе». Конфликт «вредит всем, возможно, за исключением в долгосрочной перспективе России», но «усиливает всех за пределами Европы»: страны Персидского залива, Китай, Турцию.
Карлсон заявил о «перезагрузке мира». Он сказал: «Это немного сложнее, чем «Гитлер против Черчилля», «добро против зла», демократия. Речь идет о масштабном перетоке сил из США и Запада на Восток. Это происходит прямо сейчас, но в нашей стране по каким-то причинам, кажется, только очень немногие в курсе этого».
Напомним, в последнее время Вучич стал откровенно высмеивать политику США и ЕС.
Таким образом он ответил на вопрос, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Шольц намерен одобрить сделку по поставке Taurus для нужд ВСУ только в случае, если будет уменьшена их дальность действия.
Между тем в Германии звучат призывы не поставлять Украине крылатые ракеты.
Источник отметил, что Киев получил всего 60 танков Leopard, хотя союзники обещали «сотни», также республике недостаточно машин для разминирования, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что у ВСУ просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых «умоляет Запад». По словам источника, военное руководство откладывало начало контрнаступления из-за минных полей ВС России и отсутствия господства в воздухе.
Ранее издание The Buisness Insider сообщило, что украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки».
Военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что из-за нехватки резервов украинские генералы начинают бороться за подкрепления.
Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил об уничтожении трех вагонов с боеприпасами ВСУ
Астафьев сообщил, что в результате удара, нанесенного российскими ракетными подразделениями, также уничтожено «значительное количество живой силы» ВСУ. Кроме того, по району сосредоточения украинских войск у Новодмитровки нанесли удары РСЗО «Торнадо-С», передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что в районе Торского и участке Серебрянского лесничества ВСУ пытались отбить утраченные позиции, но им было «нанесено огневое поражение». В результате ВСУ потеряли более 30 человек, танк, БМП и два автомобиля, передает ТАСС.
В ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили «около 30 артиллерийских позиций противника», был «поражен 120-мм миномет с расчетом». У населенного пункта Кременная российским ЗРК «Тор-М1» уничтожен украинский беспилотник. Авиация нанесла восемь ракетных ударов по ВСУ в районе Новосадового и Червоной Дибровы.
Напомним, Минобороны показало кадры ракетного удара по воинскому эшелону с боеприпасами ВСУ на станции Межевая в Днепропетровской области.
Сенатор Джабаров: Зеленскому стоить думать не о Белгороде, а о сохранении Украины
«Президент Украины Владимир Зеленский озвучил очередную фантазию, даже глупость. Совершенно очевидно – он потерял связь с реальностью, превратил политику в шоу-бизнес и цирк. Все это, видимо. Сказывается опыт работы в «95 квартале», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам.
«Он стал президентом-шантажистом, совершающим подлые и бессмысленные атаки, теракты. Но ему бы не о Белгороде сейчас думать и даже не о пиаре. Зеленскому следует позаботиться о том, чтобы сохранить остатки страны. Украина, теряя территории и политическую субъектность, приближается к полной утрате собственной государственности», – отметил он.
«Что же касается политической жизни Зеленского, она уже предрешена. Он оказался ни на что не способным политиком и завел страну в тупик. Его никчемность очевидна и западным союзникам Украины, и его ближайшему окружению, не говоря уже о гражданах государства», – полагает парламентарий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «обменять» Белгород на членство страны в НАТО. Так он ответил на вопрос о готовности к территориальным уступкам в обмен на вступление в альянс. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Зеленского предположила, что у президента Украины, «видимо, передозировка случилась». Депутат Госдумы Алексей Журавлев в своем Telegram-канале заявил, что «придурок все еще считает, что играет в КВН». «Даже датская премьерша таких шуток не понимает», – добавил парламентарий.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии РИА «Новости» сказал, что заявление про Белгород – «это просто бахвальство, попытка сохранить мину при плохой игре». «Территории утрачены, война проиграна», – добавил он. По его словам, при этом, Зеленский продолжает визиты в западные страны, «выпрашивая вооружение и деньги». Цеков также считает, что встречи украинского президента с европейскими политиками, пресс-конференции показывают «убогость и упадок Европы».
Напомним, глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом альянса, если бы уступила территории, которые сейчас не признает частью России. Позднее он дизавуировал собственное заявление, отметив, что не должен был этого говорить. По его словам, высказывание было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине. После этого в Верховной раде Украины решили утвердить невозможность окончания конфликта путем уступок территорий.
Глава Харьковской области Ганчев сообщил о боевых действиях возле Синьковки под Купянском
По его словам, в настоящее время российские силы разбивают противника на подступах к Купянску. Особенно активные действия разворачиваются в районе поселка Синьковка, сам поселок ВСУ уже покинули, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что территория Харьковской области, подконтрольная российским силам, выросла до 33 населенных пунктов, ВС России взяли еще пять поселков.
«Слухи об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова идут уже довольно давно. Его фигура во главе оборонного ведомства вызывает недовольство многих военных тем, что он не имеет никакого отношения к армии, не знает военного дела. Кроме того, с ним связывают высокий уровень коррупции в оборонном секторе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Однако он обладает большой поддержкой со стороны Британии и считается протеже Лондона. Именно из-за этого все последнее время он фактически был неприкасаемой фигурой. Считается, что во многом именно благодаря ему Британия осуществляет поставки вооружения и военной помощи Украине», – отметила она.
«В частности, Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow, которые представляют большую угрозу для нашей армии за счет своих тактико-технических характеристик. Этими ракетами ВСУ пытаются наносить удары по Крыму, нашим новым территориям, разрушать объекты гражданской инфраструктуры», – добавила собеседница.
«На кого именно заменят Резникова, пока сказать сложно. Однако очевидно, что последнее слово здесь будет явно не за украинским президентом Владимиром Зеленским. Западные союзники Украины настаивают на том, что министром обороны должно быть гражданское лицо. В этом ключе вполне состоятельны разговоры о назначении на эту должность нынешнего министра инфраструктуры или министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины», – рассуждает политолог.
«Кроме того, обсуждается и возможность того, что министром обороны может стать Мария Берлинская. Именно она была организатором вчерашнего сбора военных экспертов ВСУ по боевым дронам в Чернигове, куда пришелся удар ВС России. Сам этот инцидент, на мой взгляд, сыграет на руку Резникову, нежели его оппонентам, поскольку мероприятие было созвано без ведома оборонного министерства, а организаторы пренебрегли мерами безопасности», – отметила Шеслер.
«Вместе с тем Берлинская является креатурой США. У Штатов нет консенсуса с британцами, которые тоже хотят сменить Резникова, поскольку он стал токсичной фигурой, но видят на его месте других кандидатов. Так, например, их ставленницей может стать замглавы военного ведомства Анна Маляр. Соревнования между двумя женщинами за пост министра обороны – одна из любимых традиций Запада, отработка демократической, феминистской повестки», – акцентировала она.
«Пока сложно прогнозировать, чей кандидат – Вашингтона или Лондона – победит в борьбе за министерскую должность. Вполне возможно, что англосаксы договорятся о какой-то компромиссной фигуре. Но тогда это будет абсолютно неприметный человек, который станет пытаться отвечать интересам обеих стран», – заключила политолог.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о возможном уходе в отставку. Он отметил, что подобные решения принимает глава государства, но можно подать в отставку и самому. По его словам, он может уволиться, если уже не будет «сил и чувства юмора» смеяться над людьми, желающими его отставки.
Накануне удар ВС России пришелся на место сбора военных экспертов ВСУ по боевым дронам в Чернигове, замаскированное под фестиваль «Свирепых птичек», сообщил знакомый с ситуацией источник. Собеседник показал фотографию приглашения на мероприятие, из которого видно, что оно специально маскировалось под «фестиваль дронов».
Украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины. На должность, которую сейчас занимает Резников, есть по меньшей мере два претендента: Александр Кубраков, нынешний министр инфраструктуры, а также Александр Камышин, который занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Отмечается, что Резников «якобы не против стать послом в Великобритании». При этом уточняется, что неизвестно, рассматривается ли эта возможность всерьез.
Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее сообщал, что Резников, который признавался в том, что «не переживает» по поводу отставания от графика контрнаступления ВСУ, может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.
Симонян в своем Telegram сообщила, что дрон упал в поселке, где она проживает. Она также поблагодарила силы ПВО за работу.
Ранее Минобороны сообщило, что утром в понедельник была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи беспилотника.