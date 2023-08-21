Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
Начата процедура банкротства российского бизнеса Domino's Pizza
Мастер-франчайзи Domino's Pizza объявил о намерении начать процесс банкротства ООО «Пицца Ресторантс» (DPRussia)
Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии – DP Eurasia – объявил о намерении начать процесс банкротства ООО «Пицца Ресторантс» (DPRussia), сообщили в пресс-службе компании.
В заявлении говорится о решении «непосредственной холдинговой компании DPRussia по подаче заявления о банкротстве DPRussia», передает РИА «Новости».
В компании пояснили, что вынуждены прекратить попытки продать бизнес, а также исключить присутствие группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства в установленные сроки.
Напомним также, 7 августа арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» американской Oracle.