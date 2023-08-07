В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» американской Oracle
Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» американской Oracle
Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Оракл компьютерное оборудование» (ОКО), российскую «дочку» американской компании Oracle по производству ПО, следует из картотеки арбитражных дел.
Отмечается, что суд ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – еще в феврале по заявлению крупной российской компании из сферы информационных технологий ЗАО «Крок инкорпорейтед» в связи с имеющимся долгом в размере более 49 млн рублей, передает РИА «Новости».
Так, наблюдение выявило включенные в реестр требований кредиторов запросы ООО «Форс Дистрибуция» в размере более 439 млн рублей, ООО «МКТ» (порядка 425 млн рублей), ООО «Форс – центр разработки» (более 160 млн рублей), Сбербанка (более 77 млн рублей) и прочие.
Oracle является одним из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. Производитель предоставлял российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами.