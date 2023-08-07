Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» американской Oracle

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что суд ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – еще в феврале по заявлению крупной российской компании из сферы информационных технологий ЗАО «Крок инкорпорейтед» в связи с имеющимся долгом в размере более 49 млн рублей, передает РИА «Новости».

Так, наблюдение выявило включенные в реестр требований кредиторов запросы ООО «Форс Дистрибуция» в размере более 439 млн рублей, ООО «МКТ» (порядка 425 млн рублей), ООО «Форс – центр разработки» (более 160 млн рублей), Сбербанка (более 77 млн рублей) и прочие.

Oracle является одним из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. Производитель предоставлял российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами.