Украина внесла компанию Unilever в список «спонсоров войны» Российские силы за сутки уничтожили 590 украинских военных на шести направлениях

Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили на Донецком, Краснолиманском, Запорожском, Купянском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях 590 украинских военных, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 260 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», говорится в Telegram-канале МО. На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 190 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30. На Купянском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и две гаубицы «Мста-Б». Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Каменка Херсонской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики, Георгиевка, Дмитровка, Новотроицкое, Володино Донецкой народной республики, Луговое, Вербовое Запорожской области, Саги, Забарино, Васильевка и Николаевка Херсонской области. Накануне сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила за минувшие сутки украинский штурмовик Су-25 в районе Новоандреевки Запорожской области. Медведев заявил о скором финале противостояния на Украине Зампред Совбеза Медведев: Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился, финал близок 2 июля 2023, 23:20 Текст: Ольга Никитина

Причины негодования «обкуренных вожаков киевского режима» понятны – Россию сломить не удалось, финал антироссийского противостояния уже близко, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев в статье для «Российской газеты» разоблачил три аргумента, к которым часто прибегают западные «официальные и не очень» лица. В частности, на Западе утверждают, что «Россия хотела сдержать НАТО, а альянс расширился за счет Швеции и Финляндии». Этот аргумент на Западе подается как признак «поражения» России. Зампредседателя СБ РФ называет это утверждение «враньем чистой воды». Он отметил, что Россия никогда и не ставила целью сдерживание НАТО, поскольку это «не в наших силах и возможностях». Кроме того, указал он, эти две скандинавские страны и так были ассоциированы с альянсом. Москва, напомнил Медведев, всегда просила только о том, чтобы интересы России учитывались, чтобы в НАТО не приглашали бывшие части нашей страны, в особенности те, у которых есть с Россией неразрешенные территориальные споры. Цель России проста – устранить угрозу членства Украины в НАТО, отметил Медведев, выразив уверенность в том, что она будет достигнута. В Киеве уже признают, что в состоянии конфликта «Бандерокраину» в альянс не примут, обратил внимание он. «Простым и грустным» выводом для киевского режима Медведев называет то, что «если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России». «Так что причины их негодования очевидны. Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился. И не в политике дело, не в стратегии и даже не в тактике. Просто финал уже совсем близок. Час пробил», – пишет зампред Совета безопасности России. Кроме того, Медведев заявил о возможности ядерного Апокалипсиса. Военный эксперт оценил просьбы Украины к Западу о поставках военных кораблей Военный эксперт Сивков: Запад может поставить Украине лишь устаревшие боевые корабли

Военный эксперт оценил просьбы Украины к Западу о поставках военных кораблей Военный эксперт Сивков: Запад может поставить Украине лишь устаревшие боевые корабли

Украина может рассчитывать только на военные корабли 80-х годов выпуска. Вместе с тем, даже для того, чтобы поставить их на вооружение ВСУ, потребуется достаточно много времени. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Украина попросила у Запада современные военные корабли. «Если страны Запада и решатся поставить Украине военные корабли, то это будет скорее всего то, что строилось в 80-х годах прошлого века. Англичане или американцы не передадут свои самые совершенные образцы Украине, точно также как они не передали ей свои самые последние танки», – рассказал доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. «Как мне кажется, Украина может рассчитывать в лучшем случае на американские фрегаты типа «Оливер Хазард Перри», вероятно даже списанные. Кроме того, страны НАТО могут поставить устаревшие французские и итальянские корабли, схожие по характеристикам с американскими», – отметил он. «Однако, если и когда переданные западными странами корабли войдут в состав украинского флота, они станут законной военной целью. Мы имеем все возможности для того, чтобы уничтожать их противокорабельными ракетами в море и в целом применять широчайший спектр средств поражения», – рассуждает собеседник. «Вместе с тем, конечно, это будет для нас крайне неприятно в военном плане. Но на сегодняшний день я не думаю, что Киеву вот так сразу возьму и дадут. Это дело длительное. Необходимо сами корабли привести в порядок, сформировать и обучить экипаж, организовать логистику и так далее», – заключил Сивков. Ранее командующий военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Киев надеется получить от стран Запада военные корабли такой мощностью, которые будут служить 10-15 лет на высоком техническом уровне. Как указал Неижпапа, после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать «морским государством, а не государством у моря». Неижпапа добавил, что Украина от Запада ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой. Ранее в США заявили, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден. Военный эксперт Айтеч Бижев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, так будет и в этот раз. Напомним, ранее ВМС Украины осуществляли безуспешную попытку атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ЧФ, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море.

Шольц заявил о «самостоятельности» Украины во времена СССР Шольц назвал Украину во времена СССР «самостоятельным государством»

Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Шольц в интервью телеканалу ARD заявил также, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым принадлежал УССР, передает РИА «Новости». Вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом-учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году. В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании); Британская Индия (колония Великобритании); Содружество Филиппин (протекторат США). С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН. Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских Соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года. Напомним, в апреле исполнилось 240 лет с подписания Екатериной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу», что сделало полуостров, который столетиями был цитаделью враждебного России Крымского ханства, частью русского мира. Российские военные разбили украинских диверсантов под Кременной Кадыров: Российские военные разбили украинских диверсантов под Кременной

Российские силы в ходе наступления в районе Серебрянского лесничества под Кременной разбили диверсионно-разведывательную группу 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины, пятерых боевиков взяли в плен, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с участием одного из украинских пленных, рассказав, что тот проходил военную подготовку в Британии. Украинское командование, как рассказал глава Чечни, обманом отправило военнослужащих занять якобы пустые окопы и блиндаж. В итоге группа была разбита. Такие случаи, отметил он, происходят по всей линии фронта. 30 июня сообщалось, что Киев потерял более 700 человек убитыми у Кременной с 20-х чисел июня, десятки военных попали в плен после неудачных попыток атаковать.

В Польше объяснили, чем обернутся для Украины обещания Запада о России Депутат ЕП Ващиковский: Запад заключит соглашение с Россией, несмотря на обещания Киеву

Несмотря на все обещания, которые западные лидеры дали Украине, они только и ждут, чтобы восстановить отношения с Россией, считает бывший министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский. Ващиковский обратил внимание, что уже сейчас Запад убеждает Украину заморозить конфликт, «повторить ситуацию 2015 года» и заключить соглашение с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Energetyka24. По мнению депутата ЕП, у западных стран есть потребность в сотрудничестве с Россией. Так, отметил он, в хороших отношениях с Россией нуждается Германия. Несмотря на данные Киеву обещания, в отношениях с Москвой победит подход «бизнес есть бизнес», уверен польский политик. Американские СМИ писали ранее, что Запад устал от затяжного конфликта на Украине и требует от украинских властей крупных успехов в ходе контрнаступления. В противном случае, как предупреждают в прессе, Украина может лишиться военной поддержки Запада. «Варяг»: Российские военные теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР Российский военный: ВС России теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР

Позиционные бои идут за поселок Белогоровка в ЛНР, российские военные пытаются оттеснить ВСУ, рассказал военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным «Варяг». Он рассказал РИА «Новости», что на этом участке за ВСУ круглосуточно наблюдают российские войска, проводится разведка. Он отметил, что украинские боевики хорошо вооружены, но российские военные не хуже и стараются максимально противодействовать. Ранее сообщалось, что бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике.

Названы проблемы второго этапа контрнаступления ВСУ Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ вынуждены перейти ко второму этапу контрнаступления в преддверии саммита НАТО

Несмотря на очевидные проблемы, ВСУ в скором времени решатся на второй этап контрнаступления. Противнику необходимо продемонстрировать какие-то реальные успехи в преддверии саммита НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины готовятся ко второму этапу наступления. «На скорое начало второго этапа контрнаступления указывают несколько факторов. В первую очередь противник пытается создать новые плацдармы в серой зоне. В частности, мы видим движение в районе Антоновского моста. Назвать его удачным нельзя, но противнику удается перетягивать часть внимания ВКС РФ на этот район», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. «Еще один важный признак подготовки – перегруппировка вооруженных сил Украины. Девятый и десятый армейские корпуса в настоящий момент сосредотачиваются на Запорожском участке фронта. Имеются и политические причины – офис Зеленского многое поставил на карту и ограничиться лишь скромными достижениями в серой зоне на этот раз не получится», – отмечает собеседник. «К тому же совсем скоро состоится саммит НАТО. Вероятно, ВСУ попытаются пойти в атаку в течение этой или следующей недели. Почва подсохла, дождей не предвидится – а значит, противник может начать движение. Зеленскому важно показать существенные результаты как можно скорее», – подчеркивает эксперт. «Вторая волна наступления Украины окажется более мощной. Противник попытается «ввести в игру» все имеющиеся ресурсы. Если в июне ВСУ пытались сохранить многие бригады, то сейчас перед ними возникает сложная задача – перекрыть неудачи первого этапа. Жалеть никого не будут», – считает Онуфриенко. «При этом повторная погоня за перемогой будет проходить в условиях ряда серьезнейших проблем у ВСУ. Во-первых, у противника постепенно иссякает ресурс натренированной и обученной живой силы. Во-вторых, начало контрнаступления продемонстрировало, что готовить бойцов по стандартам НАТО было ошибкой», – акцентирует собеседник. «Альянс попросту не участвовал в подобных военных действиях. До сих пор организация показывала себя лишь в проведении полицейских операций на Ближнем Востоке, где сражения велись против диверсантов и террористов, а не против хорошо обученных военных», – отмечает эксперт. «В-третьих, ВСУ испытывают нехватку вооружений. Россия сохраняет превосходство в воздухе и, даже по оценкам западных СМИ, мы удерживаем первенство по количеству снарядов. Кроме того, эффективность использования БПЛА со стороны Украины постепенно снижается, поскольку мы достаточно хорошо усовершенствовали наши системы РЭБ», – акцентирует Онуфриенко. «В-четвертых, офис Зеленского декламирует наполеоновские планы: вернуть контроль над всеми территориями страны в границах 1991 года. Для реализации подобной цели необходимо задействовать колоссальное количество сил, которым придется двигаться по степи. Спрятаться там негде, и они станут целью для ВКС РФ», – подчеркивает собеседник. «Но все это ВСУ не остановит. И наступление, скорее всего, начнется в районе Орехова и Времевского выступа. Эти участки фронта противник пытался пробить в рамках первой волны – а значит, именно здесь стоит ожидать активизации военных действий. Нельзя расслабляться и на направлении Волновахи. Возможно, ВСУ попробуют использовать элемент неожиданности – ударить там, где было относительно спокойно», – считает эксперт. «Уверен, что российские военные готовились к такому сценарию и создали дополнительные линии обороны. Также многое указывает на то, что мы накапливали резервы для будущих ударов ВКС. Все это должно в полной мере помочь нам отразить еще один этап контрнаступления ВСУ», – заключил Онуфриенко. Ранее в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник пытается запутать разведку РФ, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на Запорожском участке фронта постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Как отмечает Рогов, ВСУ могут сосредоточить главный удар для прорыва в любом районе от Васильевского направления до Времевского выступа. Напомним, глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины окажется «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым». По его мнению, продвижение ВСУ вперед может занять от шести до десяти недель. При этом он призвал не строить «иллюзий», поскольку реальные действия происходят гораздо медленнее, чем это предсказывалось аналитиками или компьютерными расчетами. Милли подчеркнул, что победой будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе». При этом Владимир Зеленский, очевидно, настроен на начало второй волны контрнаступления. Недавно он заявил, что ВСУ необходимо продемонстрировать результаты на поле боя в преддверии саммита НАТО. Он отметил, что получаемой помощи со стороны союзников в настоящий момент недостаточно. В частности, президент Украины отметил, что отсутствие артиллерии в необходимом количестве замедляет темпы продвижения вперед. При этом Зеленский неофициально очертил цели второго этапа наступления. По его словам, прибегнуть к дипломатическому урегулированию конфликта можно будет лишь в том случае, если ВСУ выйдут на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Будут обсуждаться дальнейшие поставки вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. Шойгу объявил об уничтожении почти всех переданных Украине танков Leopard Глава Минобороны Шойгу: ВС России уничтожили почти 100% переданных Польшей и Португалией Украине танков Leopard

Российские войска уничтожили практически 100% поставленных Польшей и Португалией Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Шойгу сообщил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России, что только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Он уточнил, что это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией, передает ТАСС. Глава Минобороны также заявил, что Вооруженные силы России продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал. Он уточнил, что с 4 июня Вооруженные силы Украины потеряли на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения. Кроме того, Шойгу сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прош

Американский экс-разведчик Скотт Риттер рассказал о положении украинских военных в зоне спецоперации словами «Украина спешит и проигрывает». В своих соцсетях он написал, что российская сторона в украинском конфликте в большей степени «руководствуется объективностью», а киевское командование постоянно допускает ошибки – теперь Россия контролирует поле боя, а Украина проигрывает, передает «Царьград». Риттер добавил, что Москва «начала спецоперацию, глядя на часы, пытаясь заставить Украину прийти к урегулированию путем переговоров». «Это прекратилось 1 апреля прошлого года – с тех пор Россия руководствуется объективностью, а Украина спешит и проигрывает», – подчеркнул он. Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о преимуществе российских сил в воздухе, объяснив тем самым низкие темпы наступления вооруженных сил Украины. В США предупреждали, что украинское наступление будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».

ВМС Украины призвали Запад поставить современные военные корабли Командующий ВМС Неижпапа: Украина рассчитывает получить от Запада военные корабли

Украина надеется получить от стран Запада военные корабли такой мощностью, которые будут служить 10-15 лет на высоком техническом уровне, заявил командующий военно-морских сил страны вице-адмирал Алексей Неижпапа. Как указал Неижпапа, Украина ожидает получить от Запада больше современных кораблей, в том числе корабли, которые имеют достаточную мощность, чтобы служить в военно-морских силах еще 10-15 лет на высоком техническом уровне, передает РИА «Новости». По его словам, после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать «морским государством, а не государством у моря». Неижпапа добавил, что Украина от Запада ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой. Ранее в США заявили, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден. Новости СМИ2 Главу Минфина Украины разозлила необходимость соревноваться за деньги Запада Главу Минфина Украины разозлила необходимость соревноваться за деньги от Запада 3 июля 2023, 11:28 Текст: Елизавета Шишкова

Министр финансов Украины Сергей Марченко возмутился тем, что Киев должен конкурировать с многосторонними банками развития в получении денег от стран Запада. Он заявил в интервью Financial Times, что разочарован по причине того, что многосторонние банки развития не предпринимают больше шагов для помощи Украине и даже конкурируют с Киевом в получении средств от правительств стран-доноров, передает ТАСС. По словам Марченко, «самым важным полем битвы» для него стала конкуренция с многосторонними банками развития за ресурсы. Он обвинил их в использовании проблем Киева для привлечения внимания к увеличению их основного капитала. Министр добавил, что большая часть из 23 млрд долларов, выделенных Всемирным банком с февраля прошлого года, являлась грантовым финансированием от США. Лучше, по мнению Марченко, чтобы Киев получал деньги напрямую из Вашингтона. Ранее сообщалось, что США выделят Украине средства в размере 1,3 млрд долларов. Telegraph: В боевых действиях на Украине в рядах ВСУ участвуют до 50 тыс. ЛГБТ-солдат

В боевых действиях в рядах ВСУ принимают участие около 50 тыс. военнослужащих с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сообщило издание Telegraph. В материале The Telegraph отмечается, что в число военных входят наемники и те, кто служит по контракту. По данным издания, ЛГБТ-военные надеются, что такой шаг будет способствовать легализации однополых браков на Украине. «Когда медики с нетрадиционной сексуальной ориентацией эвакуируют кого-то, раненые не требуют прекратить это делать и дождаться другого врача», – рассказала одна из медсестер в части ВСУ в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЛГБТ-сообщество подталкивает Россию в Евросоюз. Новости СМИ2 В Совфеде ответили Шольцу на заявления о «самостоятельности» Украины в период СССР Сенатор Долгов: Шольц либо не знает историю, либо пытается выдать желаемое за действительное

Своими псевдоисторическими заявлениями Шольц пытается оправдать поддержку нынешней украинской власти, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Украина уже во времена СССР была «самостоятельным государством», а Крым всегда был украинским. «Шольц либо очень плохо знает историю, либо выдает желаемое за действительное. Тезис, озвученный канцлером, максимально притянут за уши. Украинская ССР, конечно, входила в состав Советского Союза, обладая определенной самостоятельностью, но в рамках единого государства», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН. «Вместе с тем УССР, наравне с Белорусской ССР и вместе с СССР, действительно были основателями ООН. Но это были реалии послевоенного времени с совершенно конкретной политической подоплекой. Очевидно, что ни украинская, ни белорусская делегации не могли в полной мере действовать самостоятельно», – отметил он. «Я напомню, что государственность Украина получила благодаря Владимиру Ленину. Также его решения привели к тому, что в состав УССР вошли земли Донбасса и Новороссии, а позже – при Никите Хрущеве – Украине подарили Крым. Так что утверждения Шольца исторически некорректны», – рассуждает собеседник. «Мне все это видится как попытка каким-то образом оправдать поддержку нынешней украинской власти. Более того, напомню Шольцу, что в Германии официально запрещен нацизм. Так что правительство ФРГ фактически нарушает собственные законы, оказывая постоянную помощь ВСУ», – заключил Долгов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН. В интервью немецким СМИ он также отметил, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым всегда принадлежал УССР. Как отмечает РИА «Новости», вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом – учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году. В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании), Британская Индия (колония Великобритании), Содружество Филиппин (протекторат США). С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН. Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область. В США рассказали о решении ВСУ из-за проблем с танками Leopard 2 июля 2023, 17:37 Текст: Ольга Иванова

ВСУ ломают вооружение и технику НАТО, чтобы не идти в бой, рассказал американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. Он рассказал, что «русские назначили награду за каждый подбитый танк», что привело к тому, что «каждый русский на передовой высматривает этот танк». Поэтому, по его словам, те, кто управляет танком Leopard, сдают назад на мины и подрываются, чтобы не идти в бой, передает РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось. Новости СМИ2 Появились данные об уничтожении в Краматорске ветерана морской пехоты США CBS: Ветеран морской пехоты США Торторичи погиб в Краматорске 2 июля 2023, 22:53 Текст: Ольга Никитина

Ветеран корпуса морской пехоты США Ян Торторичи, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, погиб в зоне проведения российской спецоперации, сообщают американские СМИ. По данным телеканала CBS, американский наемник был уничтожен во время ужина в ресторане Краматорска, пишет «Российская газета». Сообщается, что американец прибыл на Украину 15 месяцев назад, в боях участвовал в составе интернационального легиона. Родственники Торторичи подтвердили сообщение о его гибели. Ранее CNN сообщал, что в результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников. В Минобороны сообщали, что в ходе удара по Краматорску в ВС России уничтожили двоих украинских генералов.