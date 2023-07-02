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В Запорожской области сбит украинский штурмовик Су-25
Минобороны: Российская система ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила за минувшие сутки украинский штурмовик Су-25 в районе Новоандреевки Запорожской области, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что за сутки в Запорожской области перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, российская армия поразила 14 украинских БЛА в ДНР, в районе Куйбышево Запорожской области, и в ЛНР.
В Минобороны указали, что на Купянском направлении ВС РФ отразили две атаки противника в районе Новоселовское ЛНР, а также в районах в Харьковской области и ЛНР нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 37-й механизированных бригад ВСУ.
Отмечается, что в районе ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, а потери противника за сутки составили до 40 украинских военных, боевая бронированная машина, два пикапа, и гаубица Д-20.
Как сообщили в ведомстве, на Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского моста, и в течение суток уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США.
В пресс-службе добавили, что в Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах Балаклея и Чугуева поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ.
Ранее Минобороны заявило, что российская армия успешно отразила 11 атак ВСУ на Донецком направлении, в том числе в районе Артемовска и Марьинки.
Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
Минобороны: Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
В ходе удара по городу Краматорску в Донецкой народной республике ВС России уничтожили двоих украинских генералов, сообщило Министерство обороны России.
Удар по городу был нанесен высокоточным оружием 27 июня, он пришелся по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там проходило штабное совещание, были уничтожены два генерала, до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников.
WP заявила о планах Киева установить ракеты у Крыма перед переговорами с Москвой
Washington Post заявила о планах Киева начать переговоры с Москвой после выхода ВСУ на границу с Крымом
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Украинская сторона заявила директору ЦРУ Уильяму Бернсу, что намерена вступить в переговоры с Москвой после того, как вооруженные силы Украины разместят артиллерию и ракеты у Крыма.
Как пишет Washington Post, в июне Бернс совершил тайный визит в Киев, где ему сообщили украинские планы по «возврату территорий» и началу переговоров с Россией к концу 2023 года. В частности, Бернс говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством разведки. Издание утверждает, что Бернсу «в частном порядке» сообщили о намерении Киева «вернуть значительные территории к осени», установить на границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы, а после – начать переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».
Напомним, Washington Post заявляла, что в результате контрнаступления на Мариуполь, Мелитополь и другие населенные пункты вдоль побережья Азовского моря Украина планирует перерезать сухопутный коридор в Крым. Президент России Владимир Путин указывал, что украинские войска не имеют успехов в ходе контрнаступления, шансов у ВСУ нет ни на одном направлении.
Пентагон предсказал «очень кровавое» наступление ВСУ
Глава комитета начальников штабов ВС США Милли предсказал «очень долгое и кровавое» наступление ВСУ
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Контрнаступление вооруженных сил Украины будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
Милли отметил, что уже говорил об этом. По его словам, наступление «займет от шести до десяти недель». Он призвал не стоить «иллюзий». «Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да», – приводит его слова ТАСС.
Милли не удивлен, что контрнаступление ВСУ «идет медленнее, чем предсказывали», ведь «война на бумаге» отличается от настоящего конфликта. При этом Милли подтвердил, что «победой» будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».
«Президент США, госсекретарь и министр обороны, генеральный секретарь НАТО и все лидеры НАТО говорят одно и то же. Украина стала свободной, суверенной и независимой страной в 1991 году и была независимой и свободной с тех пор», – сказал он.
Напомним, в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил замедление контрнаступления украинской стороны плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск.
Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт годами
Кулеба заявил о согласии жителей Украины на продолжение вооруженного конфликта
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет.
Кулеба уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у Киева «было место для победы». Как утверждает Кулеба, украинцы считают это «экзистенциальным вопросом». Он не стал давать прогноз относительно окончания боевых действий, но заявил, что ежедневно работает, «чтобы конфликт закончился как можно скорее», передает РИА «Новости» со ссылкой на La7.
Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что Киев «никогда не просил о вмешательстве иностранных войск» в отличие от других стран. Он заявил, что у Украины «простые» потребности – ей требуется оружие. «Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности, – приводит его слова ТАСС. – Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт».
Кулеба также заявил, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта». По его словам, «никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину».
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине. Разведуправление Пентагона США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указывал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
Рогов: ВСУ пошли на штурм в районе села Работино в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ пошли на штурм на ореховском направлении в районе села Работино
На ореховском направлении запорожского фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) под прикрытием артиллерии пошли на штурм в районе села Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что на ореховском направлении запорожского фронта активно работает вражеская артиллерия, под прикрытием которой противник в районе Работино пошел на штурмовые действия. Он уточнил, что помимо артиллерии, работают минометы и идет стрелковый бой высокой интенсивности. Председатель движения «Мы вместе с Россией» заверил, что русские воины держат активную оборону.
Напомним, в четверг ВСУ также попытались атаковать на ореховском направлении в районе села Работино Запорожской области.
Лавров рассказал, за что воюет Россия
Лавров заявил, что Россия в конфликте вокруг Украины воюет не за территории
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В конфликте вокруг Украины Россия воюет не за территории, она защищает людей, историю и русский язык, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос о том, возможен ли «мир в обмен на территории», Лавров заявил: «Понимаете, это подход, как на базаре: я – тебе, ты – мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. Все молчат», – передает ТАСС со ссылкой на Radio e Televisao de Portugal.
Он сравнил это с ситуацией, при которой Швейцария запретила бы французский или немецкий языки, Ирландия – английский, Бельгия – фламандский. По его словам, такое «невозможно вообразить». Так, в Финляндии проживает 5,2% шведов, но шведский – государственный язык, а на Украине «этнических русских минимум 20%» и более половины жителей на русском «говорят и думают».
Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации» в стране, где «его предшественникам, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот». Целью переворота были превращение Украины в инструмент против России и «ликвидация всего русского на тех землях, которые были освоены русскими».
При этом вести переговоры с Зеленским Лавров считает бессмысленным, так как украинский президент «не является мало-мальски самостоятельным деятелем», который может лишь «импровизировать» в рамках заданной линии поведения.
Лавров прокомментировал встречу в Копенгагене, на которую пригласили G7, «страны БРИКС, за исключением России, разумеется», Саудовскую Аравию, Турцию и Украину. Встреча проводилась для одобрения «формулы мира» Зеленского. Китай отказался в ней участвовать, а представители стран Глобального Юга отказались подписывать совместные заявления с Западом.
Также министр заявил, что глава американского государства Джо Байден «ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах Глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы».
Напомним, как указывал Лавров, Россия проводит специальную военную операцию для защиты тех русских и русскоязычных людей, которых Украина угнетает в нарушение всех международных норм. Россия хочет освободить этих людей от любой угрозы их жизни, традициям и семьям.
ВС России нанесли удар по пунктам управления ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Он подчеркнул, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинских генералов погубила беспечность.
Командир танкового подразделения рассказал о тактике ВСУ под Соледаром
Командир танкового подразделения рассказал об атаках ВСУ малыми группами на Артемовском направлении
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Вооруженные силы Украины используют тактику активных атак малыми группами на Артемовском направлении под Соледаром, сообщил командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки российских войск.
Российский военный пояснил, что такие попытки наступления «мелкими группами» численностью до одного взвода предпринимаются ВСУ «по всему фронту». Украинских военных при этом может сопровождать максимум один танк и максимум две БМП.
«Это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия (хотят) рассеять, но у них это не получается», – приводит его слова РИА «Новости».
Командир танкового подразделения заявил, что с соседними российскими подразделениями «организована взаимосвязь». «Только что работали по радиостанции с их координатами. Ствольная артиллерия, которая у них есть, наведена по одной цели, мы в поддержку их наведены по другой цели, независимо от того, кто это, десантники или мобилизованные полки», – сказал российский военный.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении у Новоданиловки российская артиллерия уничтожила украинскую разведгруппу, «пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ». У Малой Токмачки уничтожена автомобильная техника и живая сила противника, севернее Жеребянки – бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ. Кроме того, сбиты три украинских БПЛА «Фурия».
Чехов также сообщил, что на Южнодонецком направлении нанесен удар по наступающим силам украинских войск у Макаровки. У Сторожевого уничтожены минометный расчет и пункт управления беспилотниками, у Макаровки и Новодонецкого авиация нанесла удар по скоплениям украинских военных.
Чехов также рассказал, что ефрейтор Денис Аладин под огнем противника восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения на Южнодонецком направлении.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что экипаж Су-34 уничтожил до взвода военнослужащих ВСУ на Купянском направлении. Также нанесено 11 авиационных ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике противника, передает ТАСС.
Танки Т-90 уничтожили две бронированные машины американского производства MRAP и HMMWV, а «Ланцеты» – две станции контрбатарейной борьбы иностранного производства AN/TPQ-50. Кроме того, у Ивановки уничтожена «Фурия».
Напомним, командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что ВСУ из-за отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск.
WSJ: ВСУ перестали штурмовать позиции ВС России западными танками
WSJ: ВСУ перестали отправлять на штурм российских позиций западные танки
Киевский режим перестал отправлять крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма позиций ВС России, сообщает американская газета Wall Street Journal.
По словам опрошенных газетой бойцов ВСУ, украинское командование приняло решение не отправлять крупные пехотные формирования и западные танки для штурма российских позиций после жесткого сопротивления ВС России в начале июня, передает РИА «Новости».
Отмечается, что киевское командование приняло решение наносить точечные удары.
Ранее сержант украинских войск Георгий Волков заявил Wall Street Journal, что ВСУ при наступлении были шокированы масштабом российских укреплений.
Минобороны рассказало о получении российскими военными формы нового образца
Минобороны сообщило о передаче военным созданной с учетом СВО формы нового образца
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Военнослужащие Западного военного округа продолжают получать комплекты полевого обмундирования нового образца, изготовленные с учетом специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны России.
Как сообщает Минобороны в Telegram, форма изготовлена из современных комбинированных материалов, которые способны обеспечить терморегуляцию при любой погоде.
Набор состоит из куртки, брюк и боевой рубахи, а также ветро- и влагозащитного костюма, передает РИА «Новости».
Новая форма получила дополнительную защиту коленей и локтей.
Мембрана облегченной обуви в жаркую погоду обеспечивает вентиляцию, а в дождь защищает от промокания. Военные отмечают, что для шнурков появились «специальные кармашки» – «идешь и не цепляешься за ветки». Поверхность у ботинок из нубука, в бока вшита сетка, ботинки снабжены ортопедической стелькой.
Глава вещевой службы соединения ЗВО сообщил, что «элементы новой формы одежды завезены полностью на группировку войск», военных переоденут в нее за «несколько дней». Некоторые подразделения уже приступили к выполнению задач в новой одежде.
«Куртка, брюки, боевая рубаха адаптированы под ведение боевых действий в нынешних условиях», – приводит ТАСС слова военного.
Правозащитница оценила заявление Киева о готовности украинцев воевать долгие годы
Политолог Шеслер: Даже ярые патриоты Украины не готовы сражаться за нее долгие годы
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Сегодня на Украине невозможно провести объективные соцопросы. Но отношение граждан к мобилизации наглядно показывает неготовность жителей страны к конфликту на долгие годы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в украинском МИД заявили, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет.
«Сегодня на Украине не существует независимых социологических служб, которые реально бы замеряли настроения граждан. Вместе с тем, в украинском обществе, конечно, есть определенная часть людей, одурманенных пропагандой», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Они действительно верят в то, что Украина может победить, и, возможно, согласны на продолжение этого конфликта в течение многих лет. Но подавляющее большинство украинских граждан понимают, что эта война не сулит Украине никаких побед. Независимо от размеров западной помощи ВСУ и страны не удастся выйти из конфликта без огромных потерь – экономических, демографических и социальных», – отметила она.
«30 лет русофобской пропаганды не прошли даром. Все это время в школах рассказывали, что 300 лет Россия угнетала Украину, поработила свободолюбивый народ, уничтожала население путем голодомора, геноцида и так далее. В таком нарративе были выращены те молодые люди, которые сегодня преимущественно призываются в армию», – добавила собеседница.
«Как проходит на Украине мобилизация – мы прекрасно видим. Практически никто не хочет идти в армию, даже те, кто считает себя патриотами. Мужчины всеми возможными способами избегают призыва, скрываются. Украинские власти прибегают к насильственным, чудовищным методам, чтобы только выполнить свои планы по мобилизации», – акцентировала Шеслер.
«Таким образом, можно сделать вывод об абсурдности заявлений Кулебы про готовность жителей Украины на продолжение этого конфликта в течение многих лет. Если бы это действительно было так, они бы не боялись призыва, а наоборот – с воодушевлением шли бы воевать», – заключила она.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет. Он уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у ВСУ «было место для победы». Как утверждает Кулеба, украинцы считают это «экзистенциальным вопросом». Он не стал давать прогноз относительно окончания боевых действий, но заявил, что ежедневно работает, «чтобы конфликт закончился как можно скорее».
Кроме того, Кулеба подчеркнул, что Украина «никогда не просила о вмешательстве иностранных войск» в отличие от других стран. Он заявил, что у Украины «простые» потребности – ей требуется оружие. «Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности. Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт», – сказал министр.
Кулеба также заявил, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта». По его словам, «никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину».
Ранее Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит. Кулеба также посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины. По его мнению, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО, и если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха».
Политолог Станислав Ткаченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что нежелание руководства НАТО торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. На примере Швеции и Финляндии мы видим, как ведет себя альянс, когда действительно хочет принять в свой состав новые страны.
Позднее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, если НАТО не продемонстрирует «мужество» в вопросе членства Украины, украинский президент Владимир Зеленский не поедет на саммит альянса в Вильнюс. Политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что НАТО продолжают искать возможные формы взаимодействия с Украиной, не принимая ее в состав альянса. При этом поведение Украины начинает утомлять руководство альянса.
Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, на что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как активизация всеобщей мобилизации в Киеве, Черниговской и Ивано-Франковской областях связаны с неудачным стартом контрнаступления ВСУ и к каким результатам подобные действия могут привести.
Небензя назвал поражение Киева вопросом времени
Небензя заявил, что Киеву после неизбежного поражения Украины выставят «другие» условия мира
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Поражение киевского режима – это лишь вопрос времени и количества жертв, которые Украина совершенно напрасно за это время принесет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя на созванном Россией заседании Совбеза ООН по теме западных поставок оружия Украине заявил, что грядущее поражение Киева признает «большинство независимых военных экспертов». По его словам, «баланс сил никакие поставки вооружений не изменят». При этом, заявил Небензя, после того, «как шанс на мир по вине США и ЕС был упущен в марте» 2022 года, «его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», передает ТАСС.
Постпред указал, что у Киева нет «собственных вооружений», но еще остаются «украинцы, которых, как стадо, гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления». По его словам, сами украинцы называют наступление «запорожской мясорубкой». Он заявил, что «мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет». «Но, и это чрезвычайно печально, мест на украинских кладбищах уже не хватает», – сказал Небензя.
Небензя заявил, что США не хотят прекращения конфликта на Украине, они желают поражения России. «Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь», – сказал Небензя.
Он назвал «безумным» расчет Запада на то, что Украина сможет «победить Россию». Как заявил Небензя, «западная техника сгорает, украинской и другой, старой советской техники у киевского режима и его спонсоров уже почти не осталось».
Однако угрозы, порождаемые такими поставками, растут, заявил он. Западные страны «в милитаристском угаре» намеренно провоцируют прямое столкновение ядерных держав, считает он.
Небензя указал, что и поставки вооружений, и сам кризис на Украине «начались задолго до специальной военной операции», Киев «накачивали» оружием под прикрытием Минских соглашений.
«Эта схема за полтора года превратилась в нечто вроде частной военной компании «Украина»: натовцы поставляют оружие, в основном утилизируя свои старые запасы, финансируют «под шумок» свои военные корпорации, получающие баснословную прибыль, а воюют и десятками тысяч погибают на поле боя украинцы», – сказал Небензя.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что на поле боя в ходе специальной военной операции на Украине уничтожается иностранная военная техника – «горит за милую душу».
Россия в ООН обвинила Украину в подготовке диверсии на ЗАЭС
Небензя заявил о попытке Киева скрыть приготовления для осуществления диверсии на Запорожской АЭС
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Обвинениями в адрес России Киев пытается создать дымовую завесу, чтобы скрыть приготовления к реальной диверсии на Запорожской АЭС со стороны Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Об этом Небензя заявил в письме, распространенном в СБ ООН. Он указал на «неспособность киевского режима опомниться и перестать угрожать АЭС», передает ТАСС.
При этом обвинения высказываются на фоне дискуссии в Конгрессе США о том, что «любое радиационное заражение на Украине могло бы быть предлогом для запуска механизма НАТО по политическому и военному ответу», отметил Небензя. Он заявил об «очевидной попытке эскалации украинского кризиса до беспрецедентного уровня».
Он подчеркнул, что любой инцидент на Запорожской АЭС «неизбежно повлечет ужасные последствия не только для Украины, но и для соседних стран», всего континента «и, вероятно, мира».
Напомним, американские сенаторы внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его слова «бурным потоком сознания» и заявил о неадекватности Зеленского.
США заявили об отсутствии «неизбежных решений» по ракетам ATACMS для Киева
Пресс-секретарь Пентагона Райдер сообщил об отсутствии «неизбежных решений» относительно поставок ракет ATACMS Украине
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему не известно о каких-либо «неизбежных решениях», касающихся поставок оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.
Райдер сказал, что видел сообщения СМИ о планах поставок ATACMS Украине. Он заявил, что ему «нечего объявлять относительно ATACMS», передает ТАСС.
Напомним, Wall Street Journal утверждает, что в ближайшее время власти США могут одобрить поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине.
Зеленский признал стремление впечатлить НАТО атаками ВСУ перед саммитом
Зеленский заявил о желании показать результаты ВСУ на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе
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Перед саммитом НАТО в Вильнюсе вооруженные силы Украины «должны показать результаты» на поле боя, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
При этом «каждый метр стоит жизни», сказал Зеленский. По его словам, на замедление планов ВСУ повлияли проливные дожди, пишет «Российская газета» со ссылкой на RTVE.
Зеленский также пожаловался, что получаемой Украиной помощи «недостаточно», а «некоторые процессы замедляются». Как заявил Зеленский, будь у ВСУ «артиллерия, которую запросили и которую партнеры имеют в требуемом количестве», на поле боя «процессы шли бы гораздо быстрее», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mundo.
Украинский президент полагает, что Украина и ее «мощная армия» могли бы оказать помощь НАТО в вопросах обороны стран с небольшими вооруженными силами.
Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Будут обсуждаться дальнейшие поставки вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления.