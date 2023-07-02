Российские войска на Донецком направлении отразили за сутки 11 атак ВСУ

Правозащитница оценила заявление Киева о готовности украинцев воевать долгие годы

Политолог Шеслер: Даже ярые патриоты Украины не готовы сражаться за нее долгие годы

Сегодня на Украине невозможно провести объективные соцопросы. Но отношение граждан к мобилизации наглядно показывает неготовность жителей страны к конфликту на долгие годы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в украинском МИД заявили, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет.

«Сегодня на Украине не существует независимых социологических служб, которые реально бы замеряли настроения граждан. Вместе с тем, в украинском обществе, конечно, есть определенная часть людей, одурманенных пропагандой», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Они действительно верят в то, что Украина может победить, и, возможно, согласны на продолжение этого конфликта в течение многих лет. Но подавляющее большинство украинских граждан понимают, что эта война не сулит Украине никаких побед. Независимо от размеров западной помощи ВСУ и страны не удастся выйти из конфликта без огромных потерь – экономических, демографических и социальных», – отметила она.

«30 лет русофобской пропаганды не прошли даром. Все это время в школах рассказывали, что 300 лет Россия угнетала Украину, поработила свободолюбивый народ, уничтожала население путем голодомора, геноцида и так далее. В таком нарративе были выращены те молодые люди, которые сегодня преимущественно призываются в армию», – добавила собеседница.

«Как проходит на Украине мобилизация – мы прекрасно видим. Практически никто не хочет идти в армию, даже те, кто считает себя патриотами. Мужчины всеми возможными способами избегают призыва, скрываются. Украинские власти прибегают к насильственным, чудовищным методам, чтобы только выполнить свои планы по мобилизации», – акцентировала Шеслер.

«Таким образом, можно сделать вывод об абсурдности заявлений Кулебы про готовность жителей Украины на продолжение этого конфликта в течение многих лет. Если бы это действительно было так, они бы не боялись призыва, а наоборот – с воодушевлением шли бы воевать», – заключила она.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет. Он уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у ВСУ «было место для победы». Как утверждает Кулеба, украинцы считают это «экзистенциальным вопросом». Он не стал давать прогноз относительно окончания боевых действий, но заявил, что ежедневно работает, «чтобы конфликт закончился как можно скорее».

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что Украина «никогда не просила о вмешательстве иностранных войск» в отличие от других стран. Он заявил, что у Украины «простые» потребности – ей требуется оружие. «Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности. Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт», – сказал министр.

Кулеба также заявил, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта». По его словам, «никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину».

Ранее Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит. Кулеба также посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины. По его мнению, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО, и если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха».

Политолог Станислав Ткаченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что нежелание руководства НАТО торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. На примере Швеции и Финляндии мы видим, как ведет себя альянс, когда действительно хочет принять в свой состав новые страны.

Позднее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, если НАТО не продемонстрирует «мужество» в вопросе членства Украины, украинский президент Владимир Зеленский не поедет на саммит альянса в Вильнюс. Политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что НАТО продолжают искать возможные формы взаимодействия с Украиной, не принимая ее в состав альянса. При этом поведение Украины начинает утомлять руководство альянса.

Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, на что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как активизация всеобщей мобилизации в Киеве, Черниговской и Ивано-Франковской областях связаны с неудачным стартом контрнаступления ВСУ и к каким результатам подобные действия могут привести.