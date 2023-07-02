Минобороны: Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южнодонецком направлении

Военнослужащие группировки войск «Восток» поразили наступающие силы ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой, уничтожена живая сила боевиков, сообщил руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены минометный расчет в районе Золотой Нивы, гаубица «Мста-Б» – в районе Новый Комар и пикап с националистами – в районе Пречистовки, передает ТАСС.

Скопления украинских боевиков поражены силами армейской авиации в районе Урожайного, там же уничтожены три боевые бронированные машины. Кроме того, украинские националисты уничтожены в районе Макаровки и Новодонецкого.

На Запорожском направлении, продолжил Чехов, воздушная разведка вскрыла, а затем была уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В районе Гуляйполя и Малой Токмачки артиллерийским огнем уничтожены минометные расчеты. В районах Степового, Верхней Терсы и Луговского уничтожены две буксируемые гаубицы в Степногорске и автомобильная техники с боевиками. Кроме того, ЗРК «Тор» и «Оса» сбили два украинских беспилотника «Лелека» и один «Фурия».

Помимо этого, группировка «Восток» в районе Угледара уничтожила значительное количество боевиков и техники противника. Как подчеркнул Чехов, это произошло благодаря грамотному управлению боевыми расчетами командиром полка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки полковником Евгением Смирновым, который управлял расчетами тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек».

Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка (ДНР).