Конашенков: Российские войска на Донецком направлении отразили пять атак ВСУ и уничтожили до 160 украинских военных

На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка (ДНР), сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале МО РФ, сообщил на брифинге, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 германского производства, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении российские силы группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку ВСУ в направлении населенного пункта Кузьмино (ЛНР), добавил Конашенков.

Кроме того, украинским военным нанесено поражение в районах населенных пунктов Терны, Торское ДНР, Червонопоповка, Невское, Червоная Диброва ЛНР. Также в районе населенного пункта Червоная Диброва пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В результате уничтожены более 50 украинских военных, две БМП, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также САУ «Гвоздика».

«На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и слаженными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики», – сообщил Конашенков.

В районе населенного пункта Левадное Запорожской области нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ.

Группировка «Восток» на Запорожском направлении пресекла попытку украинских националистов провести силами до мотопехотного взвода разведку боем. Также была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери противника на данных направлениях составили до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20, сообщил генерал.

Западная группировка на Купянском направлении отразила две атаки подразделений ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР). Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Каменка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. В районе населенного пункта Ольшана Харьковской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

В результате, по данным российского военного ведомства, уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах. Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токмак, Мирное, Новое, Чумацкое и Червоноармейское Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4833 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 413 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5281 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 292 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключил Конашенков.

Накануне в Минобороны сообщали, что российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики.