Россия заявила в ООН о превращении Украины в частную военную компанию Запада

Эксперт: Выход России из зерновой сделки выбьет Украину с рынков продовольствия

Экономист Лизан: Отсутствие гарантий безопасности со стороны России сделает украинское зерно нерентабельным

Отсутствие гарантий безопасности со стороны России существенно повысит стоимость страховки кораблей, проходящих по Черному морю. Фактически это означает конец крупномасштабным перевозкам украинского зерна. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в МИД РФ заявили об отказе России продлевать зерновую сделку.

«Прекращение участия России в зерновой сделке создаст совершенно иную ситуацию для черноморского судоходства. В ближайшее время власти России начнут информационную работу, в рамках которой Москва планомерно будет доносить до иностранных держав простой факт: в данной акватории ведутся военные действия, и никакие гарантии безопасности не могут быть предоставлены», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

«Изменившиеся реалии вынудят международные страховые компании значительно повысить стоимость оказываемых услуг. Это в свою очередь окажет колоссальное влияние на цену фрахта, что сделает покупку украинского зерна нерентабельным», – подчеркивает собеседник.

«Теоретически офис Зеленского мог бы обойти подобные ограничения путем создания собственных страховых институтов. Тем не менее подобный выход из ситуации кажется фантастическим. В случае если судно подвергнется огню, Украине придется выплачивать колоссальные суммы. Разрушенная экономика страны попросту не потянет подобных затрат», – считает эксперт.

«Однако изменение политики страховых компаний произойдет лишь через несколько недель. Скорее всего, первое время после выхода России из зерновой сделки часть кораблей попытаются «проскочить под шумок». Разумеется, не в интересах РФ позволить предприимчивым дельцам доставить груз до места назначения», – отмечает эксперт.

«Правительство России и военные могут попытаться заблокировать их движение или создать очень длительную процедуру проверки. Подобные действия со стороны Москвы будут выглядеть обоснованными: акватория не является безопасной, а правительство РФ об этом неоднократно предупреждало. Соответственно, кораблям, решившим нарушить действующий режим, следует приготовиться к любым последствиям опрометчивого решения», – резюмирует Лизан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о прекращении действия договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что РФ готова вернуться к ее реализации после выполнения поставленных условий. Подчеркивается, что решение не связано с атакой на Крымский мост.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия направила Турции, Украине и секретариату ООН официальное уведомление о возражении против продления зерновой сделки. В официальном заявлении дипломатического ведомства говорится, что с 18 июля РФ отзывает гарантии безопасного судоходства Черном море.

В министерстве напомнили, что сразу после начала реализации зерновой сделки вывоз продовольствия практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу. Кроме того, в документе указано, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 млн га) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, которые стали главными бенефициарами соглашений.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что под прикрытием реализации инициативы Украина не раз совершала провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов. В результате подконтрольные офису Зеленского порты и открытый РФ безопасный коридор использовались для проведения террористических актов.

В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган констатировал, что договоренности действительно ушли в историю. Он подчеркнул, что Анкара до последнего предпринимала необходимые шаги для спасения зерновой сделки. Глава государства уточнил, что он готов обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в Турцию.

Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки без участия России. Об этом в Facebook (запрещен в РФ) сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что инициатива не перестанет работать, если Турция согласится пропускать идущие корабли.

