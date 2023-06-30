Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт годами

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30 июня, пятница  |  Последнее обновление — 07:21  |  vz.ru
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Банк России готовится к жестким действиям

Банк России видит риски ускорения инфляции и готов действовать на опережение Мария Девахина/РИА Новости
Российский Центробанк предупредил о повышении ключевой ставки за месяц до ближайшего заседания. Ставка не повышалась уже девять месяцев подряд – с сентября прошлого года. Обычно регулятор настолько заранее не дает таких четких сигналов. Зачем он так делает сейчас и как это может отразиться на рубле, кредитах и вкладах? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как России организовать партизанское движение на Украине

Партизанские отряды можно создать на основе украинских подразделений в составе Российской армии РИА Новости
В четверг в России отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага сражалось более 1,1 млн партизан. Ими были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, тысячи единиц различной техники. Надо ли возвращаться к практике партизанского движения в ходе СВО? И если да, то как правильно организовать такую форму борьбы с противником?  Подробности...
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Зачем США усилили ПРО и ПВО Польши

США одобрили закупку Польшей ПВО и ПРО стоимостью 15 млрд долларов U.S. Navy
США одобрили продажу Варшаве систем ПВО и ПРО. Этот вопрос – давний камень преткновения между Вашингтоном и Москвой, однако в дни, когда из Польши пытаются сделать основной форпост НАТО в Европе, реализация подобных планов становится экзистенциальной угрозой для России. Для чего американцам наращивание систем ПРО и ПВО в Польше и как России следует реагировать на эти действия? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
11–12 июля саммит НАТО, где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. Подробности...
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Как венгерский премьер заставил думать германских бюргеров

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Орбан – один из редчайших политиков Европы, которые действуют в интересах своей собственной страны и своего собственного народа. В чьих интересах действуют его, немецкие, власти – пусть думает немецкий бюргер. Подробности...

Когда начнутся настоящие российско-украинские переговоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киевский режим и западные СМИ говорят о скором начале переговорного процесса по Украине. Однако для начала настоящих переговоров, а не бессмысленного обмена заявлениями, нужно возникновение трех предпосылок. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Зеленский узаконит язык своих хозяев

Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
Подробности...
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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    Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт годами

    Кулеба заявил о согласии жителей Украины на продолжение вооруженного конфликта
    		   
    30 июня 2023, 06:29
    Фото: Janine Schmitz/photothek/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет.

    Кулеба уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у Киева «было место для победы». Как утверждает Кулеба, украинцы считают это «экзистенциальным вопросом». Он не стал давать прогноз относительно окончания боевых действий, но заявил, что ежедневно работает, «чтобы конфликт закончился как можно скорее», передает РИА «Новости» со ссылкой на La7.

    Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что Киев «никогда не просил о вмешательстве иностранных войск» в отличие от других стран. Он заявил, что у Украины «простые» потребности – ей требуется оружие. «Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности, – приводит его слова ТАСС. – Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт».

    Кулеба также заявил, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта». По его словам, «никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину».

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине. Разведуправление Пентагона США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указывал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.

    Обозреватель Forbes раскрыл катастрофические детали разгрома ВСУ под Малой Токмачкой
    		   
    29 июня 2023, 08:52
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины за два часа сражения потеряли пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6, бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Журналист пишет, что поражение ВСУ под Малой Токмачкой оказалось с большими потерями, чем думали в США. По его словам, аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 47-й бригады, хотя сторонним наблюдателям потери ВСУ изначально казались меньшими, передает РИА «Новости».

    Экс отметил, что было обнаружено 25 подбитых украинских машин: 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent. Он напомнил, что ВСУ получили всего 100 американских БМП Bradley, 21 Leopard 2A6, а Финляндия передала Киеву все шесть Leopard 2R, пишет Forbes.

    Таким образом, пишет журналист, за час или два была уничтожена пятая часть Bradley и Leopard 2A6 и половина поставленных Leopard 2R.

    Публицист отметил, несмотря на то что США готовы поставить Киеву еще Bradley, на танки Leopard придется скинуться европейцам, добавив, что бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии.

    Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ.

    Между тем Швейцария не одобрила продажу Германии предназначенных для Киева танков Leopard.

    Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».

    Коментарии (61)
    Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
    Минобороны: Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
    		   
    29 июня 2023, 14:20
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара по городу Краматорску в Донецкой народной республике ВС России уничтожили двоих украинских генералов, сообщило Министерство обороны России.

    Удар по городу был нанесен высокоточным оружием 27 июня, он пришелся по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Там проходило штабное совещание, были уничтожены два генерала, до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников.

    Коментарии (94)
    На Украине назвали источник получения данных о работе боевой авиации России
    ВВС Украины признали получение данных о работе стратегической авиации России от западных разведок
    		   
    29 июня 2023, 20:02
    Фото: Виталий Невар/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Запад предоставляет Киеву информацию о взлетах стратегической авиации России с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает украинское издание Zaxid.net.

    По его словам, союзники постоянно поддерживают Киев. «Информацию о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры», – сказал советник, передает  ТАСС.

    Игнат добавил, что у украинских войск есть широкий спектр радиолокационного оборудования, однако оборона от ракет с баллистическими траекториями остается «большой проблемой».

    Из-за частого применения Россией баллистических ракет, страны Запада «задумываются и на перспективу будут поставлять мощные» ЗРК, которые смогут защитить от ракет баллистического типа.

    Накануне сообщалось, что авиация РФ разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении.

    Коментарии (7)
    Военный эксперт объяснил усиление ВСУ в районе Артемовска
    Аналитик Онуфриенко: ВСУ хотят добиться переброски наших резервов под Артемовск
    		   
    29 июня 2023, 11:54
    Фото: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO/REUTERS
    Текст: Дарья Волкова

    Ввиду отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления ВСУ пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар.

    «Сейчас на фронте идет перегруппировка войск противника, которые должны наступать на Запорожском направлении. Почти месяц боев уже продемонстрировал отсутствие ожидаемых успехов. ВСУ не удалось не то что прорвать линию фронта, а даже взять первую линию обороны, за исключением некоторых районов Времевского выступа», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко

    «Поэтому сейчас противник перебрасывает на Запорожское направление дополнительные соединения. Речь идет о тех самых резервах украинских вооруженных сил, которые планировалось вводить в прорыв, для развития стратегического наступления на Мелитополь и Бердянск», – отметил собеседник.

    «На этом фоне ВСУ пытаются отвлекать внимание на второстепенных направлениях. Именно с этим связано создание плацдарма у Антоновского моста на Херсонском направлении, подготовка к десантированию на других направлениях, а также усиление давления в районе Артемовска и Северска», – добавил он.

    «Задача окружить Артемовск и перейти в контрнаступление была поставлена еще в конце мая. Но попытка не удалась, украинские войска завязли, и это направление стало второстепенным. Сейчас противник пытается переместить направления основных ударов если не с целью прорвать оборону ВС РФ, то хотя бы с целью вынудить нас перебрасывать туда резервы», – акцентировал собеседник.

    «Ко всему прочему, продвижение наших войск в Серебрянском лесничестве для противника крайне опасно. Если наши подразделения выйдут к излучине Северского Донца, напротив Серебрянки, Григоровки и Белогоровки, то Северск окажется в полукольце. Он хоть прикрыт населенными пунктами, которые превращены в мощные укрепрайоны, но при таком развитии событий он окажется окружен с трех сторон нашими войсками», – заключил собеседник.

    Ранее стало известно, что командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, по его словам, в этом районе ударные группы ВСУ усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава. Марочко отметил, что противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов этих городов.

    Ранее Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

    В четверг утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ проводят очередную атаку на Ореховском направлении в Запорожской области в районе села Работино. По его словам, активно работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по позициям ВС России в формате «карусели».

    По словам Рогова, ВСУ «пытаются продвигаться вперед любой ценой», несмотря на потери, стремясь вернуть ранее ими захваченные, но затем потерянные в результате контратак сил России позиции, при этом само Работино по-прежнему находится под контролем нашей армии.

    Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab.

    Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР.

    На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехова, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

    На Херсонском направлении уничтожена ДРГ, пытавшаяся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский. На этом направлении за сутки уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

    Коментарии (8)
    На Украине пожаловались на призывы Запада «яростно сражаться»
    Economist: В военной разведке Украины жалуются, что некоторые партнеры призывают Киев «яростно сражаться» в наступлении

    29 июня 2023, 07:50

    Текст: Антон Никитин

    В военной разведке Украины жалуются на то, что некоторые партнеры призывают Киев продвигаться вперед и «яростно сражаться» в ходе так называемого контрнаступления, сообщило британское издание Economist.

    В военной разведке Украины пожаловались, что некоторые партнеры призывают украинские войска идти вперед и яростно сражаться, но при этом со своей стороны не торопятся с поставками необходимых Киеву оборудования и оружия, передает РИА «Новости».

    Ряд западных советников опасаются, что медленное продвижение ВСУ в долгосрочной перспективе приведет к большему количеству жертв. Источник в украинской военной разведке заявил, что продвижение украинских военных ограничено имеющимися средствами.

    Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на ожидания блокбастера от ВСУ у поколения Netflix.

    Коментарии (32)
    На Украине назвали размер помощи Запада за время СВО
    На Украине заявили о получении 170 млрд евро от разных стран и организаций с февраля 2022 года
    		   
    29 июня 2023, 19:02
    Фото: Karl-Heinz Spremberg/image
    BROKER/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим с февраля 2022 года получил от своих партнеров порядка 170 млрд евро, заявило министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины со ссылкой на информацию Кильского института мировой экономики.

    В эти 170 млрд евро вошла военная, финансовая и гуманитарная помощь от других стран и международных финансовых организаций, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По данным Ukraine Support Tracker, киевский режим получал деньги от 40 государств, европейских институтов, МВФ и Всемирного банка. ЕС выделил почти 62 млрд евро, США – 71 млрд евро.

    Деньги также давали Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия.

    Коментарии (21)
    В ВСУ посоветовали жителям Сумской области эвакуироваться
    		   
    29 июня 2023, 17:24
    Фото: Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters
    Текст: Алексей Дегтярев

    Руководство украинской армии дало рекомендацию проживающим в приграничных с Россией районах Сумской области эвакуироваться, заявление сделал командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

    Сумское направление остается «наиболее опасным» для проживающих там граждан, заявил Наев, передает ТАСС.

    «Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, для этого люди могут обратиться к местным властям, которые знают «алгоритмы и пути эвакуации».

    Коментарии (8)
    Названы условия проведения военных миссий Евросоюза на Украине
    FT: Страны ЕС назвали принципы проведения военных миссий Евросоюза на Украине
    		   
    29 июня 2023, 17:15
    Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Члены Евросоюза не исключили возможность отправки на украинскую территорию военных миссий при согласии членов ЕС и «в подходящих условиях», сообщил знакомый с обсуждением источник Financial Times.

    Страны ЕС обещают расширить обучение бойцов ВСУ, возможность проведения военных миссий Евросоюза на Украине, если для этого «будут подходящие условия и такой шаг будет согласован всеми членами», сказал собеседник Financial Times, передает РИА «Новости».

    Также страны ЕС обещают продолжение финансирования поставок оружия киевскому режиму через Европейский фонд мира.

    Коментарии (13)
    В ЕС назвали условие дальнейшей поддержки ВСУ
    FT: Исход контрнаступления ВСУ повлияет на поддержку Украины

    29 июня 2023, 11:27

    Текст: Вера Басилая

    В Европейском союзе признают, что результат контрнаступления Украины повлияет на дальнейшую финансовую и политическую поддержку страны, сообщает The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.

    Чиновник добавил, что исход контрнаступления ВСУ затронет финансирование, политическое участие и другие виды поддержки, кроме того, ускорит мирные переговоры, передает РИА «Новости».

    Между тем ВСУ признались, что ситуация в Кременском лесу в Луганской области становится все сложнее и опаснее для украинских военных, пишет The Washington Post.

    Авторы статьи цитируют одного из бойцов ВСУ, который заявил, что их сильно атакуют русские, и пришлось отступать, не получив должного артиллерийского прикрытия. Журналисты пишут, что украинские медики рассказали, что число погибших в районе Красного Лимана увеличилось в 10 раз.

    Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление еще не достигло значительных успехов, ВСУ сталкиваются с трудностями из-за российской обороны.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на ожидания блокбастера от ВСУ у поколения Netflix.

    Коментарии (3)
    Киев усилил ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар
    Военный эксперт Марочко: ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар
    		   
    29 июня 2023, 08:18
    Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
    Текст: Алина Власенко

    Командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Так, по его словам, в районе Артемовска и Соледара со стороны украинских сил отмечается усиление действий наступательного характера. Ударные группы ВСУ усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов этих городов.

    Ранее Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

    Коментарии (15)
    СМИ узнали о планах передачи ракет ATACMS Украине
    СМИ: США близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине
    		   
    29 июня 2023, 21:28
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Ольга Иванова

    В скором времени Вашингтон может одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для украинских войск, которую американский президент Джо Байден долго откладывал, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

    Газета пишет, что вопрос о передаче дальнобойных ракет ATACMS находится на стадии согласования на самом высоком уровне, передает РИА «Новости».

    Издание также пишет, что в последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS.

    Ранее группа конгрессменов представила проект резолюции, которая призывает президента США Джо Байдена передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS с дальностью до 300 километров.

    Коментарии (5)
    Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины
    Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины
    		   
    29 июня 2023, 14:51
    Фото: Christine Olsson/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Евросоюз будет поставлять Украине оружие во время конфликта и после него, так как может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

    По его словам, ЕС должен помогать Киеву «во время войны и после войны», а Европейскому фонду мира стоит стать Оборонным фондом Украины, передает ТАСС.

    Боррель заявил, что «Украина должна продолжать», также должна продолжаться «модернизация украинской армии».

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для Евросоюза важно и далее поддерживать Украину, поэтому военная помощь Киеву будет увеличена на 3,5 млрд евро.

    Коментарии (18)
    В ЕС не готовы принять Украину еще десять лет
    Monde: Дипломаты Евросоюза заявили о неготовности принять Украину в ЕС еще десять лет
    		  
    29 июня 2023, 15:29
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии стать членами ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшие десять лет, пишет французское издание Monde.

    Источник издания сообщил, что не представляет расширения ЕС в ближайшее десятилетие, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что процесс присоединения новых членов ЕС связан с рисками в экономической и социальной сферах. Указано, что вступление в ЕС бедной и коррумпированной Украины с населением 42 млн человек может изменить структуру ЕС. Также отмечается, что появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС.

    Еврочиновники признали, что причастны к появлению высоких ожиданий у Украины, касающихся вступления в ЕС.

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    Российские войска отразили атаки ВСУ в Донбассе
    		   
    29 июня 2023, 14:40
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщило Министерство обороны России.

    На Донецком направлении группировка войск «Южная» отразила атаки у поселков Белогоровка (ЛНР) и Тоненькое (ДНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 530 военнослужащих ранеными и убитыми, танк, две БМП, пять автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-20. У поселка Выемка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении поразила 21-ю, 42-ю и 67-ю механизированные бригады ВСУ у поселков Невское, Червоная Диброва и города Кременная в ЛНР.

    У населенного пункта Кузьмино (ЛНР) раскрыта деятельность украинской ДРГ. На этом направлении за сутки уничтожено до 65 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, две САУ «Гвоздика».

    У Времевского выступа на Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» отразила атаку ВСУ у поселка Старомайорское (ДНР). На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники 106-й бригады теробороны у поселков Луговское Запорожской области.

    На этих направлениях ВСУ потеряли до 135 человек, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30 и САУ «Гвоздика».

    Группировка войск «Запад» на Купянском направлении поразила украинские подразделения возле поселков Синьковка и Красное Первое в Харьковской области. Уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, САУ «Акация», гаубица Д-30, машина РСЗО «Град».

    На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 40 бойцов, шесть автомобилей и гаубицу «Мста-Б». В районе населенного пункта Кизомыс ликвидирован склад боеприпасов 123-й бригады теробороны.

    Ранее Минобороны уточнило, что в ходе высокоточного удара по Краматорску в ДНР ВС России уничтожили двух украинских генералов.

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    Захарова сыронизировала над предложением Зеленского об английском языке
    Захарова отреагировала на предложение Зеленского закрепить статус английского как языка международного общения

    29 июня 2023, 10:44

    Текст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала после предложения президента Украины Владимира Зеленского официально закрепить статус английского языка в качестве одного из языков международного общения в стране.

    Захарова обратила внимание на то, что Зеленский предложил Раде официально закрепить статус английского языка сразу после внесения им же предложения о легализации марихуаны.

    «Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить», – написала она в Telegram.

    Официальный представитель МИД также предположила, что регистрацию однополых браков украинские власти «оставили на сладкое – ближе к Рождеству».

    Напомним, в среду Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. Кроме того, Зеленский предложил перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.

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