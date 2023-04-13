В Пентагоне не поверили в переговоры России и Украины в 2023 году

WP: Разведуправление Пентагона считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году

Разведуправление Пентагона (РУМО) США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году, утверждается в статье, опубликованной The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет американские секретные документы.

Из текста документа, якобы содержащего оценки РУМО США, следует, что переговоры между Москвой и Киевом о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассматриваемых сценариях. Кроме того, как утверждается в публикации, специалисты РУМО ожидают продолжения боевых действий в 2024 году. По их мнению, в 2023 году обе стороны будут отказываться от переговоров о прекращении конфликта, передает ТАСС.

По версии издания, РУМО считает наиболее вероятным сценарием развития событий то, что ни одна из сторон в 2023 году не получит решающего преимущества. Как утверждается в публикации, Киев в этом случае продолжит проведение мобилизации на Украине.

В материале приводится комментарий американского чиновника. Он отметил, что решение о начале переговоров с российской стороной, по мнению властей США, должен принимать президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в ходе визита в Венгрию призвал объявить перемирие на Украине и начать переговоры.