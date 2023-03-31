Песков ответил на вопрос о возможности перемирия с Украиной

Песков: Спецоперация является единственным средством достижения Россией своих целей

Спецоперация на Украине – единственное средство достижения целей России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко установить перемирие на Украине.

Представитель Кремля подчеркнул, что в контексте Украины ничего не меняется, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что сейчас также невозможна реализация мирных планов по Украине. Он объяснил это тем, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение войны.

«Президент (РФ) говорил о том, что он обсуждал сам план, его отдельные положения, но вряд ли уместно сравнивать эти два набора идей. Я имею в виду тот, который был озвучен председателем (КНР) Си, и тот, о котором говорил сейчас президент Лукашенко», – сказал Песков.

При этом китайский план, по его словам, не может быть реализован сейчас из-за ряда положений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить на Украине прекращение боевых действий без права перемещения техники и перегруппировки войск.