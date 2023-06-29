Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Канцлер Германии Шольц призвал готовиться к затяжному украинскому конфликту

В ходе саммита Евросоюза будет обсуждаться дальнейшая поддержка Киева из-за большой вероятности затягивания конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, это повод для обсуждения, так как страны ЕС будут организовывать поддержку Украины в дальнейшем, передает РИА «Новости».

Также Шольц добавил, что представителям Евросоюза необходимо настроиться на то, что конфликт может продлиться долго.

Кроме того, канцлер подчеркнул, что Шольц заверил в готовности стран ЕС продержаться длительное время касательно финансовой и гуманитарной помощи.

Ранее Шольц заявил, что обычная заморозка конфликта не приведет к миру на Украине, он должен основываться на Уставе ООН.