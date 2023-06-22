Шольц объяснил позицию против заморозки конфликта на Украине

Шольц: Заморозка конфликта на Украине не приведет к миру

Обычная заморозка конфликта не приведет к миру на Украине, он должен основываться на Уставе ООН, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, просто заморозка конфликта не приведет к миру, поскольку мир не должен противоречить принципам Устава ООН. Шольц добавил, что дал это понять Пекину в ходе недавних межправительственных консультаций. «Я призвал Китай использовать в соответствии с этим влияние (на Россию)», – добавил канцлер, передает ТАСС.



Он также заявил, что вопрос стремления Украины в Североатлантический альянс следует «рассматривать трезво», и в настоящее время следует сосредоточиться на военных потребностях Киева. Немецкий канцлер уверен, что конфликт на Украине не должен вылиться в противостояние Североатлантического альянса и России.

При этом Шольц в очередной раз заверил Киев в долгосрочной поддержке. Он напомнил, что Германия уже оказала Киеву гражданскую и военную помощь Украине на 16,8 млрд евро. Это второй показатель после США.

Одновременно Шольц указал, что Германии не следует ориентироваться только на запросы других государств, а нужно также обеспечивать собственную безопасность.

Ранее СМИ сообщали, что премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал инициативы канцлера Германии Олафа Шольца, направленные на обсуждение украинской тематики в ходе переговоров в Берлине.