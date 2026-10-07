Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
ШОС объявила о создании центров безопасности в Ташкенте и Бишкеке
Антитеррористические структуры СНГ и ШОС договорились нарастить сотрудничество
Создаваемый Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности ШОС будет решать широкий круг задач в соответствии с текущей обстановкой, сообщил директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.
«Новая структура помимо противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму будет решать более широкий круг задач за счет включения в ее состав новых подразделений – Центра информационной безопасности, который будет находиться в городе Ташкенте, Республика Узбекистан, и Центра по противодействию организованной преступности, транснационально организованной преступности, который будет находиться в городе Бишкеке, Киргизская Республика», – заявил Шаршеев на контртеррористическом форуме СНГ-ШОС в Минске, передает РИА «Новости».
Необходимость преобразований отражает современные реалии, требующие расширения приоритетов в сфере безопасности. Сейчас прорабатывается организационно-штатная структура подразделений и порядок финансирования центра.
Руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев отметил, что страны СНГ и ШОС интенсивно наращивают взаимодействие в борьбе с терроризмом в условиях геополитической неопределенности и нарастания напряженности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце страны организации заявили о жестких требованиях к глобальной безопасности.
Лидеры утвердили Бишкекскую декларацию о ядерной безопасности.
В прошлом году ШОС обозначила новые приоритеты безопасности и развития на саммите в Китае.