ШОС объявила о создании центров безопасности в Ташкенте и Бишкеке

Антитеррористические структуры СНГ и ШОС договорились нарастить сотрудничество

Tекст: Елизавета Шишкова

«Новая структура помимо противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму будет решать более широкий круг задач за счет включения в ее состав новых подразделений – Центра информационной безопасности, который будет находиться в городе Ташкенте, Республика Узбекистан, и Центра по противодействию организованной преступности, транснационально организованной преступности, который будет находиться в городе Бишкеке, Киргизская Республика», – заявил Шаршеев на контртеррористическом форуме СНГ-ШОС в Минске, передает РИА «Новости».

Необходимость преобразований отражает современные реалии, требующие расширения приоритетов в сфере безопасности. Сейчас прорабатывается организационно-штатная структура подразделений и порядок финансирования центра.

Руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев отметил, что страны СНГ и ШОС интенсивно наращивают взаимодействие в борьбе с терроризмом в условиях геополитической неопределенности и нарастания напряженности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце страны организации заявили о жестких требованиях к глобальной безопасности.

Лидеры утвердили Бишкекскую декларацию о ядерной безопасности.

В прошлом году ШОС обозначила новые приоритеты безопасности и развития на саммите в Китае.