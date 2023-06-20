Песков: Позиция Киева не дает уверенности в эффективности переговоров

Песков: Позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, с кем Москва готова говорить после отказа Киева от уже парафированных стамбульских договоренностей, Песков заявил, что Путин открыт к диалогу. Так, весьма продуктивный разговор состоялся в субботу с африканской делегацией, передает ТАСС.



Однако Песков усомнился в результативности такого разговора из-за позиции Киева. «В условиях позиции, которую сейчас занимает украинский режим, и предыстории этой позиции вряд ли приходится говорить о хоть какой-то стабильной почве для таких переговоров», – заявил представитель Кремля.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров, которые выступили с мирной инициативой по Украине. В Кремле отмечали, что в предложениях африканских стран по урегулированию конфликта на Украине есть идеи, которые вполне могут быть реализованы.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «откровенным» и «местами жестким» диалог с африканской делегацией, посетившей Киев и выступившей с мирной инициативой по украинскому кризису.