В ЕС назвали условие дальнейшей поддержки ВСУ

FT: Исход контрнаступления ВСУ повлияет на поддержку Украины

В Европейском союзе признают, что результат контрнаступления Украины повлияет на дальнейшую финансовую и политическую поддержку страны, сообщает The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.

Чиновник добавил, что исход контрнаступления ВСУ затронет финансирование, политическое участие и другие виды поддержки, кроме того, ускорит мирные переговоры, передает РИА «Новости».

Между тем ВСУ признались, что ситуация в Кременском лесу в Луганской области становится все сложнее и опаснее для украинских военных, пишет The Washington Post.

Авторы статьи цитируют одного из бойцов ВСУ, который заявил, что их сильно атакуют русские, и пришлось отступать, не получив должного артиллерийского прикрытия. Журналисты пишут, что украинские медики рассказали, что число погибших в районе Красного Лимана увеличилось в 10 раз.

Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление еще не достигло значительных успехов, ВСУ сталкиваются с трудностями из-за российской обороны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на ожидания блокбастера от ВСУ у поколения Netflix.