Кулеба пожаловался на ожидания блокбастера от ВСУ у поколения Netflix

Глава МИД Украины Кулеба: ВСУ нужно время, чтобы показать результат в наступлении, но поколение Netflix хочет блокбастер

Украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но поколение Netflix хочет блокбастер, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании CNN.

Глава МИД Украины выразил понимание, что «мы поколение Netflix» (американский стриминговый сервис фильмов и сериалов), и «каждый хочет блокбастер». При этом он отметил, что иногда события требуют времени для своего развития, особенно когда на кону жизни людей, передает РИА «Новости».

Основными проблемами, с которыми сталкиваются ВСУ в наступлении, он назвал минные поля, укрепленные оборонительные линии и доминирование России в воздухе. По его словам, эти три фактора доставляют ВСУ больше всего проблем. При этом он выступил с утверждением, что даже с учетом этих проблем ВСУ якобы продвигаются вперед.

Накануне президент России Владимир Путин назвал потери украинских вооруженных сил с момента начала контрнаступления.