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Полковник США объяснил двумя словами причины провала контрнаступления ВСУ
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Успеху контрнаступления украинской армии помешала «стальная стена», заявил американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк.
Американский военный отметил, что Украина потеряла за неделю безрезультативно 7 тыс. убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин. Кроме того, уничтожены танки Leopard и Bradley, которые повсюду валяются обугленные. Блэк считает бесчеловечным требовать от Украины воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг.
Напомним, по данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники.
Финский наемник оставил «загадочное послание» перед смертью на Украине
Ilta-Sanomat заявила об оставленном финским наемником перед смертью на Украине «загадочном послании»
Финский наемник, который участвовал в боях на стороне вооруженных сил Украины, оставил перед смертью «загадочное послание», сообщил обозреватель Миикка Каскинен.
Наемник, который погиб в минувшие выходные, почти все время, что был на Украине, поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle. Незадолго до смерти он оставил корреспонденту сообщение: «Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Наемник рассказывал о недостаточном профессионализме ВСУ. По его словам, «тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову». Сообщается, что ему было меньше 30 лет.
Напомним, глава консульского отдела министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер подтвердил гибель гражданина Финляндии на Украине. Как сообщает Yle, это, вероятно, первый смертельный случай среди финских наемников.
СМИ: Глава ГУР Украины Буданов получил ранение в результате удара ВС России
РИА «Новости»: Раненый глава ГУР Украины Буданов находится в госпитале в Германии после ранения
Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии, сказал источник.
Буданов получил ранение в ходе российского удара 29 мая по зданию ГУР на острове Рыбальский в Киеве, сообщил сотрудник российских силовых структур РИА «Новости» со ссылкой на источники в украинской военной разведке.
Ракета попала в соседний кабинет с Будановым, его удалось извлечь из-под завалов, после чего руководителя ведомства эвакуировали вертолетом санавиации ВСУ на польскую военную базу Жешув.
Оттуда специально для перевозки Буданова в Берлин из Рамштайна прибыл борт 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США, добавил собеседник.
В начале июня украинские СМИ сообщили о гибели Буданова.
Politico: США выдвинули Украине требование по контрнаступлению
Politico: Вашингтон пригрозил лишить Киев поддержки в случае отсутствия успехов при контрнаступлении
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Американские власти неофициально потребовали от Киева добиться крупных успехов в ходе контрнаступления, предположив, что в противном случае Украина может лишиться военной поддержки Запада, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
Запад устал от затяжного конфликта на Украине, который оборачивается истощением арсеналов и разрушением единой позиции с Китаем, Бразилией и ЮАР. Несмотря на публичные обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», на деле официальные лица в Вашингтоне предупредили украинские власти, что им необходимо как можно скорее добиться крупных успехов на поле боя, чтобы продолжить получать помощь со стороны США и европейских стран, пишет Politico.
Как отмечает издание, в связи с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США американскому Конгрессу будет сложно продолжать настаивать на экономической помощи для Киева. По словам украинских законодателей, в ходе недавних переговоров представителей Госдепартамента США и Совета национальной безопасности Украины на вопрос относительно будущей помощи был получен ответ: «Посмотрим, как пойдет контрнаступление».
В Европе также наблюдаются признаки усталости и настороженности из-за конфликта. Даже в Польше – одном из самых верных союзников Украины – отношение к украинским беженцам ухудшается. Согласно опросу Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии, за последние пять месяцев доля тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам, снизилась с 49% до 28%.
«В последние недели Зеленскому пришлось лавировать, чтобы попытаться укрепить оптимизм Запада для сохранения поставок вооружения и одновременно намекая, что контрнаступление не будет столь эффектным, как прошлогодней осенью», пишет издание.
Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам, подорвать боевой дух военных и разрушить надежды Запада, заявил высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности.
«И хотя основные боевые действия еще впереди, однако уже сейчас Зеленский отмечает, что дела идут явно тяжело», указывает издание.
Тем временем бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженные силы Украины все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления.
Мирошник: На Западе ощутили отрезвляющий эффект от неудач украинского контрнаступления
Экс-посол ЛНР Мирошник: Неудачи контрнаступления ВСУ вынуждают западные страны дистанцироваться от Украины
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Западные лидеры начинают осознавать, что заявленные цели контрнаступления нереализуемы. И чтобы не лишиться рейтингов внутри собственных стран, они через СМИ снижают ожидания. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в западных СМИ заговорили о провальном наступлении ВСУ.
«Западные страны постепенно приходят к пониманию – бравады Зеленского о невероятной мощи украинских военных не имеют отношения к реальности. ВСУ в ходе контрнаступления столкнулись с хорошо подготовленными российскими солдатами. Из-за того, что прорвать нашу оборону «с наскоку» не удалось, многие ощутили отрезвляющий эффект», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«ВСУ вновь выдают желаемое за действительное, рассказывая о грандиозных победах, но надежды на западную технику себя не оправдали. Американские и европейские элиты сталкиваются с необходимостью пересмотра риторики в отношении Украины. В связи с этим местные СМИ уходят от победоносных статей в сторону более взвешенных комментариев», – подчеркивает эксперт.
«Приходится работать в направлении снижения ожиданий западной публики. В США и ЕС осознают, что заявленный Зеленским выход к границам 2022 года нереализуем. Понимают они и то, что надежды вернуть Крым являются безосновательными. Фактически приемлемым результатом для них стал бы прорыв к Азовскому морю – на это и направлены основные удары ВСУ», – отмечает собеседник.
«Неудачи украинского контрнаступления могут отрицательно сказаться на электоральных кампаниях в западных странах. Если Зеленский в ближайшее время не сможет предоставить хоть какие-то реальные успехи, лидеры Штатов и Евросоюза начнут от него дистанцироваться, чтобы не утратить поддержку собственного населения», – акцентирует эксперт.
«Это, в свою очередь, приведет к снижению размеров финансирования ВСУ со стороны западных стран. Тем не менее перестроить политику в отношении Украины могут позволить себе не все. Некоторые слишком сильно увязли в милитаристской риторике. Фактически от результатов СВО зависит политическая судьба ряда лидеров», – резюмирует Мирошник.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления. В эфире Judging Freedom он подчеркнул, что украинские «достижения», описанные офисом Зеленского в отчетах, не имеют никакой ценности.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил о колоссальных потерях ВСУ в ходе контрнаступления. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он отметил, что это свидетельствует о скором провале украинских планов. Он также уточнил, что ВС РФ удалось уничтожить «огромное количество бронетанковых соединений и машин» противника. По его оценке, потери Украиной личного состава «достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному». Он объясняет эти неудачи нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО.
Ранее издание Poltico отмечало, что решение провести контрнаступление именно сейчас связано не только с эмоциями, но и с политическим расчетом. Затяжной конфликт, равно как и неудовлетворительные результаты украинских войск в атаке, могут привести к сокращению поддержки ВСУ со стороны стран НАТО. Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство в офисе Зеленского, что и вынудило его начать текущую операцию.
Отмечается, что к контрнаступлению Украину подвигли американские власти, которые неофициально потребовали от руководства страны скорейшего достижения крупных успехов. Автор статьи Джейми Деттмер связывает это с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США.
CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщило о больших потерях Украины в живой силе и бронетехнике по результатам проводимых штурмов. Подчеркивается, что ВСУ во время наступления столкнулись с ожесточенным сопротивлением российских войск, которого они не ожидали.
Издание Reuters отмечает, что главные испытания для украинских войск ожидаются впереди, так как ВСУ находятся на некотором удалении от главной линии обороны. Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, подчеркивает, что существует высокий риск истощения сил атакующих до того, как они достигнут основных оборонительных рубежей армии РФ.
Издание The Guardian называет штурм ВСУ на Запорожском направлении «неудавшимся». Отмечается, что Украина сталкивается с проблемами прорыва оборонительных позиций, подготовка которых «заняла у России целый год». Подчеркивается, что ситуация усугубляется на фоне превосходства ВКС РФ в воздухе.
Российские разведчики показали подбитые танки ВСУ на границе с Белгородской областью
Российские разведчики показали подбитые танки ВСУ на границе с Белгородской областью близ Новой Таволжанки
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Российские разведчики опубликовали видеозапись с подбитыми украинскими танками, пытавшимися прорваться в Белгородскую область около Новой Таволжанки, сообщают корреспонденты.
Российские разведчики, которые вели облет дронами над поселком Огурцово в Харьковской области, обнаружили и сняли на видео два подбитых танка украинской ДРГ, которые все еще стоят сразу за забором на российско-украинской границе, передает РИА «Новости».
Как отметил оператор беспилотника, накатанная дорога танками ведет к месту «пролома» границы, и само место, где стоят танки – их подбили на отходе.
«Они заехали, застряли, и наша артиллерия их разбила», – сказал он.
Далее на видео заметно, что неподалеку от танков стоит подбитая ремонтная машина ВСУ, которая пыталась прийти к ним на помощь.
Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что о потерях систем вооружений, отправленных Киеву, не говорят власти Украины, но он сам признает, что они есть.
В офисе Зеленского назвали единственный возможный сценарий для Украины
В офисе Зеленского назвали «жесткое» наступление единственным возможным сценарием для Украины
«Максимально жесткое» наступление с «максимальным убийством россиян» – единственно возможный сценарий для Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Не существует никаких планов немножко отойти, поднажать, а потом сесть за стол переговоров. Существует один план – максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте», – заявил он, передает ТАСС.
По словам Подоляка, это не радикальный сценарий, а единственно возможный сценарий для Украины – выйти на границы 1991 года.
Он считает, что в случае если линия размежевания пройдет по территории, которую Киев считает своей, то Украина превратится в «марионеточную державу». За Украиной останется название, но это будет другой народ и другое правительство, считает Подоляк.
Ранее Подоляк заявил, что Украина еще не начинала контрнаступление.
Экономист назвал способ принудительного отключения Украины от энергосистемы ЕС
Экономист Лизан: Для отключения Украины от европейского электричества России надо ударить по Бурштынской и Добротворской ТЭС
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Пока Украине удается переживать энергетический кризис за счет европейских поставок электричества. И если ВКС России не ударят по Бурштынской и Добротворской ТЭС, эта помощь может продолжаться довольно долго, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине сообщили, что стране придется прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы.
«У Украины вновь появился дефицит электроэнергии, который она закрывает за счет стран Европы. На юге потребности обеспечивает Румыния, которая недавно освободилась от необходимости экспорта электричества в Молдавию, а на западе – Венгрия и Словакия. Но получаемых объемов хватает только на поддержание некоего приемлемого уровня», – сказал экономист Иван Лизан.
«Главный фактор, который позволяет стране выживать, – это одновременное сокращение промышленности и потребления среди населения. Если в начале СВО потребность варьировалась в районе 150 кВт ч, то сейчас ужалось примерно до сотни. Стоит признать, что Европа и дальше будет помогать поддерживать энергосистему Украины, так как пока заявки небольшие», – отмечает эксперт.
«Более того, Украина может вновь попытаться начать экспортировать ресурс после ремонта на энергоблоках АЭС и подготовки к отопительному сезону. В результате этого они смогут сбрасывать излишки генерации в страны ЕС. И произойти это может с первыми осенними холодами, если Россия не станет снова наносить удары по энергетической инфраструктуре. В данном случае наиболее логичными были бы удары по Бурштынской и Добротворской ТЭС. Там стоит специальное оборудование, позволяющее получать электричество из стран ЕС» – резюмировал Лизан.
Ранее председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Украине необходимо прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы. По его мнению, это позволит избежать незапланированных отключений в июле и последующие месяцы. Кроме того, он заявил о необходимости «активировать дополнительные мощности» на ТЭС, а также «восстановить резервы надежности» мощностей до уровня февраля 2022 года.
До этого Украина пыталась регулярно возобновить экспорт собственной энергии. Так, в апреле, министр энергетики страны Герман Галущенко разрешил начать процесс восстановления поставок электричества в Европу. По его словам, у энергосистемы существовал запас мощности, а продажа ресурса помогла бы получить дополнительную прибыль.
Тем не менее уже в мае Украина приостановила экспорт электроэнергии для того, чтобы обеспечить собственные потребности, о чем сообщала национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Подобное решение было объяснено необходимостью покрыть нужды страны в потреблении электричества, а также обеспечить резервы на вечерние часы для работы на максимуме.
Напомним, Россия начала наносить удары по энергосистеме Украины после организации атак ВСУ на Крымский мост. Вскоре страна потеряла возможность экспорта электроэнергии в Европу, которая до последнего времени приносила ей значительные доходы. Кроме того, атаки привели к веерным отключениям пользователей.
Отражен налет беспилотников на Крым
Аксенов сообщил о шести сбитых ПВО и трех посаженных средствами РЭБ беспилотниках над Крымом
За ночь и утро над Крымом российская ПВО сбила шесть беспилотников, еще три заглушены и посажены средствами РЭБ, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в Telegram, что один из БПЛА сдетонировал в селе Докучаево. Никто не пострадал, но в нескольких домах выбило стекла.
На прошлой неделе российскими силами ПВО в Крыму были сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». За несколько дней до этого средства РЭБ заглушили и посадили БПЛА в восточной части Крыма.
ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожье
Стало известно о безуспешных попытках ВСУ прорваться под Артемовском и на Запорожском фронте
Вооруженные силы Украины в минувшие сутки предприняли серьезные, но безуспешные попытки прорваться под Артемовском и на Ореховском направлении Запорожского фронта.
Так, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о безуспешной попытке украинских сил прорваться под Артемовском. «У него (противника) там ничего не получилось», – добавил Кимаковский, отметив работу российских сил по отражению атаки.
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ на Ореховском направлении запорожского участка линии боевого соприкосновения предприняли попытки провести несколько атак, однако понесли потери и были отброшены назад, передает ТАСС.
Днем ранее вооруженные силы Украины попытались прорваться в село Каменское в Запорожской области, но с большими потерями были отброшены.
Российские военные уничтожили танки Leopard на Авдеевском направлении
Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские военные в боях с ВСУ уничтожили танки Leopard на Авдеевском направлении
Немецкие танки Leopard 2 были уничтожены во время боев с украинскими военными на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, есть свидетельства того, что танки уничтожались как на стыке Запорожской области и ДНР, так и на Авдеевском направлении, в направлении Майорска, передает ТАСС.
Пушилин добавил, что ВСУ за последние сутки несколько раз пытались атаковать населенный пункт Макаровка в ДНР, однако российские военные отразили все атаки, противник имеет серьезные потери среди личного состава и техники.
Ранее Германия ответила на требование Украины поставить больше танков Leopard 2. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Минобороны показало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор»
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Российский боевой вертолет Ка-52 уничтожил два танка украинских вооруженных сил на Южно-Донецком направлении, поражение техники записано на видео бортовых камер воздушного судна, его опубликовало Минобороны России.
Ка-52 участвовал в отражении атаки украинских боевиков на Южно-Донецком направлении, он выстрелил двумя управляемыми ракетами, сообщается в Telegram-канале министерства.
«Вон он, стреляю», – сказал в опубликованном ролике один из членов экипажа «Аллигатора».
«Потом еще одну, во второй [танк]», – ответил ему другой член экипажа. «Сразу?» – переспросил первый.
«Да-да-да», – ответил второй.
На камере тепловизора зафиксированы два выстрела из орудий вертолета и два попадания по украинской бронетехнике. В Минобороны подчеркнули, что обе единицы техники были уничтожены вместе с их экипажами.
Какие именно машины уничтожены, в министерстве не уточнили.
Ранее российские военкоры публиковали видео уничтожения вертолетами Ка-52 «Аллигатор» наступающей техники США и пехоты на Времевском выступе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны.
ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ с Гросси
Карчаа: ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ с Гросси во время ее возвращения на Украину
Вооруженные силы Украины открыли огонь по миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, когда она подъехала к контролируемой Киевом территории, пострадавших нет, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
По словам Карчаа, миссии пришлось ждать окончания боя. Он отметил, что Гросси уже прибыл в город Запорожье, пострадавших во время перестрелки нет, передает ТАСС.
Ранее Гросси побывал на Запорожской АЭС, после чего собирается отправиться в Москву для обсуждения плана обеспечения безопасности атомной станции.
УЕФА извинился за скандал с украинским флагом в финале Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извинился за скандал с украинским флагом во время финала футбольной Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером», назвав случившееся досадной личной инициативой турецкого правоохранителя.
Английский «Манчестер Сити» 10 июня обыграл в Стамбуле итальянский «Интер» со счетом 1:0 и впервые в истории клуба стал победителем Лиги чемпионов. Перед игрой двое сотрудников стадиона, у одного из которых была аккредитация УЕФА, пытались отобрать у болельщика украинский флаг. Инцидент вызвал негодование на Украине. Глава Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий потребовал объяснений от УЕФА, передает РИА «Новости».
Произошедшее в УЕФА назвали досадной личной инициативой сотрудника службы безопасности местной турецкой полиции. Там указали, что позже флаг вернули болельщику, сообщает Guardian.
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях
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Ночью ВКС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по местам производства ударных беспилотников, назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В течение суток ВСУ продолжали попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Возле Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» за последние сутки отражены две атаки у Новополя Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области. Ликвидированы порядка 25 военнослужащих и три танка.
Рядом с Новодаровкой Запорожской области, Нескучным и Великой Новоселкой ДНР нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й бригады теробороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Запорожском направлении ударом ракетных войск нанесено поражение подразделениям 47-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Любицкого Запорожской области. Под Омельником уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. А у Загорного пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
Общие потери ВСУ на этих направлениях за прошедшие сутки составили до 155 военнослужащих, три танка, две бронемашины, французская самоходная артустановка Cezar, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Активными действиями «Южной» группировки войск на Донецком направлении отражены пять атак противника поблизости от Раздоловки, Первомайского, Красногоровки и Марьинки ДНР.
В районах Звановки, Артемово, Выемки и Авдеевки ДНР ударами ракетных войск и авиации нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В боях на этом направлении за минувшие сутки ликвидированы около 340 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
Около Новомихайловки, Новгородского и Славного ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника под Масютовкой, Молчаново, Кисловкой и Берестового Харьковской области.
Недалеко от Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены две украинские ДРГ. Потери противника на этом направлении составили до 30 военнослужащих и гаубица «Мста-Б», сообщил Конашенков.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки «Центр» нанесено поражение противнику в районах Невского, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
Под Тернами ДНР и Кузьмино ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ.
За сутки уничтожены более 50 военнослужащих, две бронемашины, самоходные артустановки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы свыше 35 военнослужащих, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 105 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 132 районах. В районе Камышевахи ДНР поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Пушилин заявил о больших потерях ВСУ в Макаровке в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ понесли большие потери при попытке наступления в Макаровке
ВСУ несколько раз безуспешно пытались перейти в наступление в районе Макаровки в ДНР, противник понес значительные потери среди личного состава и техники, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.
Пушилин назвал стык между Запорожской областью и ДНР одним из самых горячих мест. По его словам, ВСУ за последние сутки пытались несколько раз атаковать в районе Макаровки, но были разбиты российскими войсками. Врио главы ДНР отметил, что противник понес большие потери, передает РИА «Новости».
Ранее Пушилин заявил об отсутствии успехов у ВСУ в ходе контрнаступления.